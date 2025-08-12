Šokantni prizori: tekmo prekinili streli #video

Med tekmo svetovnega prvenstva v vaterpolu za mladinke, ki poteka v Salvadorju v Braziliji, je bil posnet zelo nenavaden prizor, saj je bila tekma med Kanado in Kitajsko nenadoma prekinjena zaradi streljanja v bližini bazena.

Po besedah prič sta se slišala dva strela, po prvem ni bilo večje odziva, drugi pa je povzročil popolno paniko. Igralke so takoj zapustile bazen, odplavale do roba in se ulegle na tla, enako pa je storilo tudi občinstvo na tribunah. Sodniki so se hitro odzvali in igralke poklicali iz vode ter prekinili tekmo.

#WATCH Gunshots were heard twice during the #China vs. #Canada U20 Water Polo World Championship match in Salvador, #Brazil.



After the game resumed, the Chinese team finally won the game 12:8. pic.twitter.com/3AesIe7RS0 — Ifeng News (@IFENG__official) August 11, 2025

Brazilske oblasti so kmalu sporočile, da je policija ustrelila bežeče oborožene roparje, organizatorji pa so poskušali zmanjšati resnost situacije, češ da je šlo za "tehnično težavo". Po umiritvi razmer se je tekma nadaljevala, Kitajska pa je zmagala proti Kanadi z rezultatom 12:8.