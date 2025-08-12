Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. Sp.

Torek,
12. 8. 2025,
11.18

Osveženo pred

24 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
vaterpolo

Torek, 12. 8. 2025, 11.18

24 minut

Šokantni prizori: tekmo prekinili streli #video

Avtor:
R. Sp.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Vaterpolo splošna | Foto Vid Ponikvar

Foto: Vid Ponikvar

Med tekmo svetovnega prvenstva v vaterpolu za mladinke, ki poteka v Salvadorju v Braziliji, je bil posnet zelo nenavaden prizor, saj je bila tekma med Kanado in Kitajsko nenadoma prekinjena zaradi streljanja v bližini bazena.

Po besedah prič sta se slišala dva strela, po prvem ni bilo večje odziva, drugi pa je povzročil popolno paniko. Igralke so takoj zapustile bazen, odplavale do roba in se ulegle na tla, enako pa je storilo tudi občinstvo na tribunah. Sodniki so se hitro odzvali in igralke poklicali iz vode ter prekinili tekmo.

Brazilske oblasti so kmalu sporočile, da je policija ustrelila bežeče oborožene roparje, organizatorji pa so poskušali zmanjšati resnost situacije, češ da je šlo za "tehnično težavo". Po umiritvi razmer se je tekma nadaljevala, Kitajska pa je zmagala proti Kanadi z rezultatom 12:8.

vaterpolo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.