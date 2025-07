Španci do četrtega naslova svetovnih prvakov

Španska vaterpolska reprezentanca je osvojila zlato kolajno na svetovnem prvenstvu v Singapurju. Španci so v finalu ugnali Madžarsko s 15:13. Španci so osvojili svoj četrti naslov svetovnih prvakov, pri štirih pa so ostali tudi Madžari.

Dvoboj sta obe moštvi odprli strelsko navdahnjeno in gledalci so v prvi četrtini videli kar deset zadetkov, po pet na vsaki strani. Nato pa sta začeli bolje delovati tudi obrambi in na glavni odmor je Španija odšla s prednostjo 7:6.

Tretja četrtina je pripadla Madžarom, ki so v zadnji del igre vstopili s prednostjo enega zadetka. V zadnji četrtini so nato povedli, imeli nekaj priložnosti tudi za +3, nato pa so Španci tehtnico z zadetki Alberta Munarriza, Unaia Biela in Alvara Granadosa poskrbeli za neulovljivo prednost s 14:11.

Felipe Perrone je kariero sklenil z zlatom na SP: Foto: Reuters

Pri Španiji sta Granados in Bernat Sanahuja dosegla po pet golov, dva, tudi zadnjega španskega na srečanju pa je zabil Felipe Perrone, ki je s tem srečanjem sklenil bogato kariero. Pri Madžarih je bil Gergely Burian uspešen trikrat, dva gola so dodali Daniel Angyal ter brata Vendel in Vince Vigvari.

Pravico na finalnem srečanju je še enkrat več delil slovenski mednarodni sodnik in predsednik svetovne sodniške organizacije Boris Margeta.

Grki suvereno do brona

V tekmi za tretje mesto so Grki nadigrali Srbijo s 16:7. Neulovljivo prednost so si zagotovili v drugi četrtini, ki so jo dobili s kar 6:0. Strelsko sta najbolj izstopala Efstathios Kalogeropoulos in Evangelous Pouros s tremi zadetki, pri Srbiji pa je bil razpoložen le Vasilije Martinović, ki se je štirikrat vpisal med strelce.