Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Petek,
8. 8. 2025,
15.53

Osveženo pred

0 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,11

Natisni članek

Natisni članek
kmetija Španija mrtvi pes

Petek, 8. 8. 2025, 15.53

0 minut

Na kmetiji našli 32 psov, ki so poginili zaradi lakote: še živi so se hranili z ostanki poginjenih

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,11
Pes, psiček | Vsi psi so bili zelo shujšani. Fotografija je simbolična. | Foto Guliverimage

Vsi psi so bili zelo shujšani. Fotografija je simbolična.

Foto: Guliverimage

Španska policija je danes sporočila, da je na kmetiji v provinci Badajoz na jugozahodu Španije našla 32 psov, ki so poginili zaradi lakote. Policija je zoper lastnika kmetije sprožila preiskavo zaradi suma zanemarjanja živali.

Živali so bile na posestvu od junija zapuščene brez hrane in vode. Nekateri psi so se sicer lahko prosto gibali, drugi so bili priklenjeni ali zaprti v kletkah, je sporočilo španske civilne garde povzela francoska tiskovna agencija AFP.

Policisti so prejšnji teden odkrili trupla živali v različnih stopnjah razpadanja in raztresena po posestvu, potem ko so prejeli pritožbo, da so psi brez nadzora in v slabem stanju.

Živi psi so se hranili z ostanki poginjenih

Vsi psi so bili zelo shujšani. V nekaterih primerih so se poskušali hraniti z ostanki že poginjenih psov, so še zapisali pri policiji. Ta je zoper lastnika kmetije začela preiskavo zaradi domnevnega zanemarjanja živali.

Španija je leta 2023 sicer sprejela nov zakon o dobrobiti živali, ki je poostril kazni za njihovo zlorabo ali zapuščenost.

Bohinjsko jezero
Novice Psička na območju Bohinja poginila zaradi zastrupitve
Mačke
Novice Pretresljiv prizor: iz stanovanja rešili 13 mačk, nato pa so jih strpali v majhno kletko
Razgledna ploščad v narodnem parku Bryce Canyon
Novice Mačka preživela 120-metrski padec, par umrl
kmetija Španija mrtvi pes
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.