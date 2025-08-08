Na kmetiji našli 32 psov, ki so poginili zaradi lakote: še živi so se hranili z ostanki poginjenih

Španska policija je danes sporočila, da je na kmetiji v provinci Badajoz na jugozahodu Španije našla 32 psov, ki so poginili zaradi lakote. Policija je zoper lastnika kmetije sprožila preiskavo zaradi suma zanemarjanja živali.

Živali so bile na posestvu od junija zapuščene brez hrane in vode. Nekateri psi so se sicer lahko prosto gibali, drugi so bili priklenjeni ali zaprti v kletkah, je sporočilo španske civilne garde povzela francoska tiskovna agencija AFP.

Policisti so prejšnji teden odkrili trupla živali v različnih stopnjah razpadanja in raztresena po posestvu, potem ko so prejeli pritožbo, da so psi brez nadzora in v slabem stanju.

Živi psi so se hranili z ostanki poginjenih

Vsi psi so bili zelo shujšani. V nekaterih primerih so se poskušali hraniti z ostanki že poginjenih psov, so še zapisali pri policiji. Ta je zoper lastnika kmetije začela preiskavo zaradi domnevnega zanemarjanja živali.

Španija je leta 2023 sicer sprejela nov zakon o dobrobiti živali, ki je poostril kazni za njihovo zlorabo ali zapuščenost.