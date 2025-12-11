Sluh ni le eden od čutov – je most med nami in ljudmi, ki jih imamo radi. Od tega, kako dobro slišimo, je pogosto odvisno, kako samozavestno stopamo v pogovore, kako varno se počutimo v okolju in kako polno doživljamo vsakdan. Številne raziskave potrjujejo, da aktivni možgani, redna komunikacija in stiki z ljudmi pomembno vplivajo na zdravje sluha, hkrati pa ohranjajo našo miselno živost. Zato ni presenetljivo, da nam najlepši trenutki pogosto zvenijo – otroški smeh, radostna vrvenja ob praznični mizi, šepet bližnjih, ki ga ne želimo zamuditi. Lepo je slišati. In lepo je biti slišan.

A izguba sluha se ponavadi začne tiho in neopazno. Najprej pri zahtevnih pogovorih, nato pri razumevanju v hrupu, sčasoma pa tudi doma, ko televizijski zvok postaja vse glasnejši. Prav zato je pomembno, da na prve znake ne gledamo kot na težavo, temveč kot na povabilo, da poskrbimo zase.

Tu svojo vlogo s s svojimi rešitvami in inovativnimi tehnologijami omogoča in že desetletja opravlja podjetje Slušni aparati Widex.

Komu zaupati svoj sluh?

Podjetje Slušni aparati Widex ima v Sloveniji najdaljšo tradicijo na področju slušnih aparatov. Lani so obeležili 50 let, odkar je g. Peter Kropivšek v Slovenijo in takratno Jugoslavijo pripeljal prve aparate blagovne znamke Widex in začel pionirsko delo, ki je postavilo temelje danes urejenega sistema oskrbe naglušnih.

V tistih časih je bilo treba vzpostaviti marsikaj, kar se nam danes zdi samoumevno – sodelovanje z zdravniki, ureditev postopkov v okviru zdravstvenega zavarovanja, subvencioniranje slušnih aparatov in splošno približevanje storitev naglušnim. Začeli so z dvema ambulantama v Ljubljani in Mariboru, kjer so na podlagi napotnice predpisovali slušne aparate, danes pa mreža ambulant in Widexovih slušnih centrov obsega kar 12 lokacij po vsej Sloveniji.

Čeprav je g. Kropivšek danes v pokoju, podjetje ostaja družinsko. Vodi ga naslednja generacija – njegovi hčeri –, ki nadaljujeta tradicijo strokovnosti, visokih vrednot in trajnih odnosov z uporabniki. V petih desetletjih se je podjetje zapisalo v zgodbo mnogih, ki so jim zaupali svoj sluh, in optimistično zre v prihodnost.

Več o začetkih, zgodovini in viziji lahko spoznate v dokumentarnem filmu, pripravljenem ob 50-letnici slušnih aparatov v Sloveniji.

Kateri so najpogostejši znaki, da naš sluh popušča?

Eden prvih opozorilnih znakov je občutek, da ljudje okrog nas govorijo nerazločno ali premalo glasno. V pogovoru se hitro zgodi, da kakšen del izpustimo in zato ne razumemo bistva. Težave še posebej izstopajo v hrupnih okoljih, kot so restavracije, družabni dogodki ali večje skupine ljudi, kjer se pogovori zdijo naporni in zahtevajo veliko koncentracije.

Veliko ljudi opazi spremembe tudi doma – televizor ali radio je nastavljen glasneje kot prej, pogosto pa se zgodi, da bližnji to opazijo hitreje od nas.

Ker se izguba sluha ponavadi razvija postopoma, jo pogosto spregledamo ali si je nekaj časa nočemo priznati. Prav zato je pomembno, da smo pozorni na morebitne znake, prisluhnemo lastnim občutkom in opozorilom okolice in bližnjih ter se pravočasno odzovemo.

Kako pa kaj vaš sluh? Prvi korak je pogosto najtežji – priznati si, da morda ne slišimo več tako dobro kot nekoč in da potrebujemo pomoč. Pri tem lahko veliko naredimo sami. Preprost test sluha lahko opravite kar preko spleta z uporabo Online testa sluha, ki vam v nekaj minutah ponudi osnovno oceno vašega sluha. Če vam bližnji že dlje časa namigujejo, da slabše slišite, ali če spletni test pokaže, da vaš sluh ni več optimalen, je smiselno narediti naslednji korak. V enem od slušnih centrov se lahko prijavite na brezplačen preizkus sluha, kjer boste dobili strokovno oceno in nasvet, kako naprej.

Preizkus slušnega aparata v domačem okolju

Kako poteka postopek? Slušni akustik vam bo najprej svetoval, kako naprej, glede na vaše simptome in rezultate preizkusa sluha. Če se pokažejo izrazitejši znaki slabšega sluha, vas lahko usmeri k osebnemu zdravniku, ki po svoji presoji izda napotnico za ORL-specialista. Ta oceni, ali bi vam pri boljši komunikaciji koristil slušni aparat. Z izvidi se nato oglasite v najbližjem slušnem centru, kjer vam strokovnjaki pomagajo izbrati najprimernejši model.

Slušni akustik vam razloži delovanje aparata, način uporabe in pravilno rokovanje. Nekatere modele lahko po dogovoru tudi preizkusite v domačem okolju, kjer se najbolje pokaže, kako se aparat obnese v vaših vsakodnevnih situacijah.

Po dogovorjenem preizkusnem obdobju se znova srečate z akustikom, skupaj ocenite izkušnjo in po potrebi prilagodite nastavitve aparata, da vam najbolj ustreza.

Polnilni slušni aparat Widex SmartRIC

Na trgu je danes veliko slušnih aparatov, med tehnološko najbolj dovršene pa sodi najnovejši Widex SmartRIC. Uporabniku nudi visoko udobje, izjemno naravno zvočno izkušnjo in napredno usmerjenost v govor, k čemur prispevata njegova prepoznavna, prelomna L-oblika in pametna postavitev mikrofonov.

Sodobne tehnologije omogočajo jasnejše poslušanje v različnih okoljih, aparat pa izstopa tudi po izjemno dolgi življenjski dobi baterije in priročnem prenosnem polnilniku, ki ga zlahka vzamete s seboj.

Pri modelu Widex SmartRIC še posebej navdušuje vzdržljivost baterije – do 37 ur brez pretakanja ali 27 ur ob osmih urah pretakanja. Prenosni polnilnik poskrbi za dodatno svobodo: dovolj je majhen za torbico ali žep, a hkrati omogoča do pet polnjenj, kar pomeni več kot teden dni uporabe brez potrebe po električni vtičnici.

Ne glede na to, ali konec tedna preživljate z družino, se odpravljate v naravo ali potujete, SmartRIC poskrbi, da zvoki ostanejo jasni, vi pa brezskrbni.

Kako zaščititi ušesa pred vdorom vode in hrupom?

Veliko ljudi išče kakovostne čepke za ušesa, ki učinkovito ščitijo tako pred vdorom vode kot tudi pred hrupom. Po meri narejeni silikonski čepki so še posebej priporočljivi v primerih, ko bi voda v sluhovodu lahko povzročila težave ali vnetja – na primer pri otrocih, ki imajo v bobnič vstavljene tympanalne cevke.

Primerni so tudi za vse, ki jim po plavanju voda pogosto ne steče iz ušes, kar se lahko kasneje pokaže kot bolečina ali vnetje. Prav tako jih svetujemo ljudem, ki so veliko v vodi, saj so koža, sluhovod in bobnič zaradi stalne vlage občutljivejši in dovzetnejši za poškodbe. V takšnih primerih čepki delujejo kot preprosta, a učinkovita preventiva.

Čepki za ušesa pa niso namenjeni le zaščiti pred vodo – zelo prav pridejo tudi pri močno smrčečem partnerju, hrupnem okolju ali drugih situacijah, ko želimo zmanjšati zvočne motnje. Primerni so tako za odrasle kot za otroke.

Kaj se lahko zgodi, če ob slaboslišnosti ne ukrepate?

Zaradi slabšega sluha se mnogi začnejo umikati iz družabnega življenja, saj so pogovori vse napornejši. To pomeni, da možgani prejemajo manj dražljajev, kar lahko dolgoročno vpliva na naše počutje. Posledice se lahko kažejo kot osamljenost, padec samozavesti, depresija, v raziskavah pa se slabšanje sluha povezuje tudi s povečanim tveganjem za razvoj demence.

Če oseba naglušnosti ne obravnava in ne uporablja slušnega aparata, možgani izgubljajo dragoceno "vadbo", ki jo zagotavljajo zvočni impulzi in vsakodnevni pogovori. Zato je pomembno, da se na spremembe odzovemo pravočasno – najprej s testom sluha, nato po potrebi z obiskom specialista in preizkusom slušnega aparata.

Navsezadnje, ko opazimo, da slabše vidimo, brez odlašanja opravimo pregled in si zagotovimo očala, ki nam izboljšajo kakovost življenja. S sluhom je povsem enako – slušni aparat je pripomoček, ki lahko pomembno olajša vsakdan in ga napolni z jasnostjo ter brezskrbnostjo.

