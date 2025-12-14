Sredozemski New York kot zimska pisarna: idilično okolje, kjer tudi Slovenci postavljajo temelje za sezono 2026

Visoke stolpnice ob morju, palme, ki se v decembrskem soncu ne zmenijo za koledar, in kolesarji v kratkih dresih, ki namesto prazničnega vrveža izbirajo klance v zaledju. Benidorm, mesto, ki se ga je oprijel vzdevek Sredozemski New York , je pozimi vse prej kot turistična razglednica, ampak se prelevi v delovno pisarno svetovnega kolesarstva. Na španski Costa Blanci se te dni pišejo prvi stavki kolesarske sezone 2026, med njimi tudi s slovenskim podpisom.

V razkošnem hotelu tik ob tematskem parku Terra Mítica se je zbrala najboljša kolesarska ekipa letošnje sezone, UAE Team Emirates XRG, z vsemi zvezdniki, strokovnjaki in logistiko, ki spremlja sodobni vrhunski šport. Med skoraj stotimi člani odprave je tudi močna slovenska zasedba, na čelu s Tadejem Pogačarjem, za katerega je zimsko sonce vse prej kot dopust, ampak začetek nove zgodbe.

Priprave ekipe UAE Emirates v Benidormu v Španiji:

Med skoraj stotimi člani pripravljalnega tabora v Benidormu je tudi osem Slovencev: poleg Pogačarja in Domna Novaka, sta se priprav udeležila tudi perspektivna mladinca iz ekipe Pogi Team Vanja Kuntarič Žibert in Luka Maksimović, ki jima je bila to dragocena učna ura, ter štirje nepogrešljivi člani strokovnega štaba – športni direktor članske ekipe Andrej Hauptman, športni direktor mladinske ekipe Gen Z Jan Polanc, mehanik Boštjan Kavčnik in maser Matic Božič.

Jan Polanc, Andrej Hauptman, Boštjan Kavčnik in Matic Božič. Foto: Alenka Teran Košir

"Slovenci smo zelo povezani in se držimo skupaj," nam je v zvezi s slovensko kolonijo v ekipi (manjkal je le Pogačarjev maser Žiga Jerman, ki s fanti odhaja na januarske priprave) povedal mehanik ekipe UAE Boštjan Kavčnik, ki od sezone 2022 skrbi za brezhibno delovanje koles prvega kolesarja sveta.

Tudi on je, tako kot smo bili mi, enodnevni obiskovalci medijskega dne kolesarske ekipe, navdušen nad lokacijo.

Emiratom sta se na pripravah pridružila tudi nadarjena 'pogitimovca' Luka Maksimović in Vanja Kuntarič Žibert. Foto: Uroš Gramc

Zimski raj za kolesarje

Na dan kolesarsko-medijskega miksa, 13. decembra, se je Benidorm kopal v soncu, temperatura pa se je povzpela do spomladanskih 17 stopinj Celzija.

"Okolje je odlično, super vreme, idealni pogoji za trening. Tudi vozniki na cestah so zelo navajeni kolesarjev – nihče ne hupa, vsi vedo, da je tukaj ogromno ekip. To je pravi raj za kolesarje. Večina ekip je tukaj na pripravah in se redno srečujemo na treningih," je vtise strnil Kavčnik, ki smo ga nedavno gostili v rubriki Sobotni intervju.

Zakaj ravno Four Points?

Decembrski kamp ekipe UAE Emirates zdaj drugo leto zapored poteka na isti lokaciji, v hotelu Four Points by Sheraton Costa Blanca Resort, kjer pa so cene glede na razkošje presenetljivo nizke. Te dni boste tam prespali lahko že za 70 evrov na noč.

"Pred štirimi leti smo začeli v manjšem hotelu z malo osebja, zdaj pa smo že drugo leto zapored v luksuznem hotelu, kjer imamo na voljo vse, kar potrebujemo – od velike sobe za sestanke do ustreznih prostorov za mehanike. Tudi osebje je izjemno prijazno," je logističen zalogaj združitve celotne kolesarke družine UAE predstavil Marco Marzano, nekdanji profesionalni kolesar, danes pomočnik športnega direktorja pri ekipi UAE Emirates.

Novinarska konferenca Tadeja Pogačarja. Foto: Alenka Teran Košir

Na pripravah je poleg 30 kolesarjev ekipe UAE Emirates še 15 članov mladinske ekipe Gen Z ter ženska ekipa. "Z nami je tudi deset maserjev, dva fizioterapevta, deset mehanikov, deset športnih direktorjev ter osem oseb, ki skrbijo za video in medije," je dodal Marzano.

"Priprave na ta tabor smo začeli že pred mesecem dni. Tukaj imamo deset avtomobilov, avtobus, tovornjak, kombije za material … Približno mesec dni smo potrebovali za celotno organizacijo."

Marco Marzano Foto: Alenka Teran Košir

"Tadej je edini, ki na kamp pride in odide brez kolesa"

Da je trening kamp pred začetkom sezone izjemno pomemben del kolesarskega leta, poudarja tudi Kavčnik.

"Kolesarji sem pridejo s starimi kolesi, s katerimi so doma trenirali vse leto, tukaj pa dobijo nova. Ta potem natančno primerjamo – mehaniki in strokovni štab, ki skrbi za položaje na kolesu, preverimo vse podrobnosti, naredimo morebitne popravke, prilagodimo sedeže, položaje na kronometrskih kolesih … Ves ta proces poteka praktično ves trening kamp. V zadnjih dneh vse spremembe še enkrat zabeležimo, kolesarji pa nato domov odpeljejo nova kolesa."

Pogačar in medijski predstavniki Emiratov. Foto: Alenka Teran Košir

Izjema je Pogačar. "Tadej je edini, ki na kamp pride in odide brez kolesa. Njegovo novo kolo mu osebno peljem jaz, obenem pa mu pripeljem tudi starega. Ima ta privilegij – da ima mene (smeh) in da se lahko peljemo mimo Monaka, kjer opravi večino treningov. Dogovorjeno je tudi, da ima eno kolo stalno v Sloveniji, tako da mu ob prihodu domov ni treba skrbeti za logistiko."

Temelji ustvarjanja kemije

Srečanje v Španiji pa ni pomembno le z vidika treninga in tehničnih posebnosti, temveč tudi zaradi povezovanja ekipe.

"Gre za dva zelo pomembna spoznavna tedna – tako za novo osebje kot za nove kolesarje. V tem času hitro vidiš, kdo kaj zna, kako kdo dela in kakšen je njegov odnos do ekipe. Nekateri se ujamejo takoj, pri drugih to traja nekoliko dlje, a prav to je del procesa," na podlagi izkušenj odgovarja Kavčnik.

Novinarska konferenca bi morala potekati na terasi, a so jo pozneje zaradi rahlega poslabšanja vremena preselili v notranje prostore. Na dogodek se je prijavilo skoraj 80 predstavnikov medijev. Foto: Alenka Teran Košir

