Alenka Teran Košir

Sobota,
13. 12. 2025,
16.29

Osveženo pred

16 minut

Sobota, 13. 12. 2025, 16.29

16 minut

Medijski dan ekipe UAE Emirates v Benidormu v Španiji

Pogačar ničesar ne prepušča naključju, še posebej ne najtežjih ugank #video

Od naše poročevalke iz Benidorma v Španiji

Pogi | Tadej Pogačar je danes v Benidormu na vzhodni obali Španije predstavil svoj tekmovalni program za sezono 2026. | Foto Alenka Teran Košir

Tadej Pogačar je danes v Benidormu na vzhodni obali Španije predstavil svoj tekmovalni program za sezono 2026.

Foto: Alenka Teran Košir

Potem ko je pred dnevi na Majorki prvi del tekmovalnega programa na medijskem dnevu ekipe Red Bull – BORA – hansgrohe predstavil Primož Roglič, so danes svoj načrt razkrili še pri ekipi UAE Emirates XRG. Nesporni vodja in prva violina ekipe Tadej Pogačar bo znova ciljal na Dirko po Franciji, kjer bi se s peto skupno zmago izenačil z velikani svetovnega kolesarstva, skušal pa bo prvič v karieri zmagati tudi na spomeniških klasikah Milano–Sanremo in Pariz–Roubaix. Prvič bo nastopil na Dirki po Romandiji, namesto Kriterija po Dofineji pa bo nastopil na Dirki po Švici. Velik cilj bosta znova tudi svetovno prvenstvo v Montrealu v Kanadi in evropsko prvenstvo v Sloveniji.

Tadej Pogačar je po kratkem tekmovalnem premoru (sezono je končal sredi oktobra) povsem osredotočen na novo tekmovalno sezono, osmo na najvišji ravni profesionalnega kolesarstva.  

Sezono bo začel 7. marca na italijanski makadamski klasiki Strade Bianche, sledijo spomeniki Milano-Sanremo, Dirka po Flandriji, Pariz-Roubaix in Liege-Bastogne-Liege. Konec aprila bo debitiral na etapni Dirki po Romandiji, medtem ko bo izjemoma izpustil Kriterij po Dofineji in bo namesto tega nastopil na (krajši, prihodnje leto le petdnevni) Dirki po Švici.

Tudi tokrat bosta v ospredju lov na rumeno majico – s peto skupno zmago bi se Pogačar izenačil z največjimi legendami svetovnega kolesarstva Jacquesom Anquetilom, Eddyjem Merckxom, Bernardom Hinaultom in Miguelom Indurainom – ter branjenje naslova na svetovnem in evropskem prvenstvu. Zadnjega bo gostila Slovenija (trasa še ni znana), velik cilj pa bo odkljukati tudi zadnji dve spomeniški klasiki, kjer zmage še nima.

Tadej Pogačar | Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Joao Almeida bo ciljal na dvojček Giro-Vuelta, Isaac del Toro pa bo debitiral na Touru. 

Raje bi prvič zmagal na Roubaixu kot petič na Touru

Prva uganka, ki je Pogačar še ni uspel razvozljati, je najdaljša spomeniška klasika sezone, Milano–Sanremo (21. marec), za katero strokovnjaki napovedujejo, da jo bo najtežje zmagal. Druga pa poslastica na tlakovcih Pariz–Roubaix (12. april), kjer je že lani v svojem krstnem nastopu med člani osvojil izjemno drugo mesto.

Da je priprave na zahtevno nalogo vzel skrajno resno, dokazuje tudi podatek, da je Pogačar pred odhodom na pripravljalni tabor na jugovzhodno obalo Španije opravil še ogled trase Roubaixa in testiral različno opremo na zahtevni podlagi, odpeljal pa je tudi nekaj težjih sektorjev ene največjih dirk na koledarju, Dirke po Flandriji. Pogačar je takoj na začetku novinarske konference priznal, da bi raje prvič zmagal na Roubaixu kot pa petič na Touru. 

Pogačar bo nastopil tudi na etapni Dirki po Romandiji (28.4. - 3.5.), kjer pričakujemo tudi Primoža Rogliča. Izkušeni Zasavec bo po za zdaj predvidenem planu izpustil Giro in Tour ter se osredotočil na lov na rekordno peto skupno zmago na Vuelti. 

Fotografije s priprav ekipe UAE Emirates v Benidormu:

Fotogalerija
1
 / 11

Več sledi ...

