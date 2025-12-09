Športna plezalka Janja Garnbret in kolesar Tadej Pogačar sta bila po izboru članov Društva športnih novinarjev Slovenije že tretjič zapored izbrana za športnico in športnika leta. Korošica skupaj že šestič, Gorenjec četrtič. Ob spremljanju njune karierne poti in osebnostnih lastnosti se zaradi številnih stičnih točk zdi, kot da sta iz istega testa. Oba izhajata iz družin, kjer športa, ki sta se ga lotila, sploh niso poznali in so se njegovih zakonitosti učili sproti. Oba sta športna čudeža, ki že vrsto let dominirata v svojem športu. Oba sta tudi glavna junaka otroških slikanic, vzornika, združuje pa ju tudi dobrodelnost. Kaj še imata skupnega?

Oba sta izstopala že na začetku kariere, Janja že kot najstnica. Pri rosnih 17 letih je postala najmlajša svetovna prvakinja v športnem plezanju, Tadej pa se je z 21 leti v športne anale vpisal kot najmlajši zmagovalec Toura v moderni dobi.

Za oba je značilno, da ne izhajata iz športnega družinskega okolja, ampak so njuni starši zakonitosti plezanja in kolesarstva spoznavali sproti.

G. O. A. T.

Njuna zgodba ni le zgodba o zmagah, ampak zgodba o popolni prevladi. Gorenjec je sinonim za celostnega kolesarja – kraljuje na tritedenskih dirkah, zmaguje na kronometrih in se enakovredno kosa s strokovnjaki za klasike. Pol leta mlajša Korošica pa je s svojo neulovljivo zbirko naslovov (konec septembra je število naslovov svetovne prvakinje pomaknila na okroglo desetico), skoraj 50 zmagami v svetovnem pokalu in dvema olimpijskima zlatima medaljama že zdavnaj nesporna G. O. A. T. (Greatest Of All Time oz. najboljša vseh časov) športnega plezanja.

Tadej Pogačar je z 21 leti postal najmlajši zmagovalec Dirke po Franciji v modernem času, Janja Garnbret pa s 17 leti najmlajša svetovna prvakinja v športnem plezanju.

Pritisk

A biti najboljši prinaša tudi neizmeren pritisk. Kadarkoli se njuno ime pojavi na štartni listi, javnost pričakuje zmago. Kot da je to samoumevno. Drugo mesto je pogosto razumljeno kot poraz. Tadej je ob nedavnem obisku Komende priznal, da si vsak dan zaželi anonimnosti, Janjin trener Roman Krajnik pa pogosto poudarja, da si je breme, ki ga nosi najboljša športna plezalka na svetu, skoraj nemogoče predstavljati. Oba neuspehe uporabljata kot gorivo. Pogačar vsako drugo ali tretje mesto spremeni v učno lekcijo, Janja, ki vedno podarja, da trenira tako in toliko, kot da bi bila njena statistika še brez dosežkov, pa zadnji dve leti na tekmah sploh ni bila slabša kot prva.

Oba imata ogromno bazo navijačev, največ med njimi je mladih.

Preprosta in prizemljena

Čeprav sta svetovno prepoznavna, ostajata preprosta in prizemljena. Vedno nasmejana, neposredna in dostopna delujeta kot sosedova fant in dekle. Njuni družini izhajata iz nešportnega okolja, kjer pravil kolesarstva in plezanja sprva sploh niso poznali. Prav ta neobremenjenost je bila za razvoj obeh ključna. Oba sta se obkrožila z ljudmi, ki jim stoodstotno zaupata – in večinoma so to Slovenci.

Oba sta tudi glavna junaka slikanic. Pogačar nastopa v slikanici Pogi pa Pika, Garnbret pa je osrednji lik slikanice Janja in čudežna roža.

Pravljična junaka

Njuna zgodba ima očitno tudi pravljični potencial. Medtem ko Tadej nastopa v slikanici Pogi pa Pika, je Janja glavna junakinja slikanice Janja in čudežna roža, obe pa sta priljubljeni tudi kot čtivo za bralno značko. Njuni dosežki so navdih za mlade – plezalna središča po Sloveniji pokajo po šivih, kolesarska ekipa Pogi Team pa komaj še dohaja zanimanje otrok za vpis.

Skupno jima je tudi to, da sta na začetku športne poti oba prejela nagrado za obetavno športno osebnost, ki jo podeljuje Društvo športnih novinarjev Slovenije – Janja leta 2016, ko je prvič postala svetovna prvakinja, Tadej pa dve leti pozneje, ko je zmagal na prestižni dirki Tour de l'Avenir. Od takrat sta bila večkrat izbrana za športnico oz. športnika leta, tudi letos. Janja se je naziva najboljše v državi z nadpovprečnim številom vrhunskih športnikov razveselila že šestkrat (2018, 2019, 2021, 2023, 2024 in 2025), Tadej štirikrat (2021, 2023, 2024 in letos).

Oba so že večkrat razglasili za športnico oz. športnika leta, na začetku njunih poti pa tudi za obetavno športno osebnost. Foto: Mediaspeed

Dobrodelnost

Oba sta zelo dejavna tudi na dobrodelnem področju. Janja je letos kot ambasadorka projekta Botrstvo v športu s pomočjo Slovencev zbrala skoraj 320 tisoč evrov za mlade športne talente iz socialno depriviligiranega okolja, Tadej pa je z dobrodelno kolesarsko dirko Pogi Challenge zbral skoraj 95 tisoč evrov. Fundacija Tadeja Pogačarja jih je namenila predvsem šolskim štipendijam za mlade, ki so preboleli raka ali so v procesu okrevanja, dodatnih 150 tisoč evrov bodo namenili razvoju mladih kolesarjev in kolesark.

Oba sta letos z dobrodelnostjo zbrala več deset tisoč evrov.

Oba sta tudi globalna ambasadorja Slovenije, ki sta našo malo državo s svojimi uspehi postavila ob bok največjim športnim velesilam, ob tem pa vedno poudarjata svojo navezanost na domovino.

Poglejte si video, ki so ga pred dnevi predvajali v Parizu na podelitvi nagrad Zlato kolo, najprestižnejše nagrade v svetu kolesarstva. Pogačar je bil izbran za najboljšega kolesarja leta in najboljšega na klasikah.

