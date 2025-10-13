Na srečanju s Pogačarjem zbrali več kot 94 tisoč evrov za dobrodelne namene, dodatnih 150 tisočakov bodo namenili kolesarskemu podmladku

Na premiernem dobrodelnem kolesarskem dogodku Pogi Challenge so podporniki, navijači in partnerji projekta zbrali kar 94.649,41 evra, ki jih bo Fundacija Tadeja Pogačarja namenila predvsem šolskim štipendijam za mlade, ki so preboleli raka ali so v procesu okrevanja. Dodatnih 150 tisoč evrov bodo namenili razvoju mladih kolesarjev in kolesark.

Pomemben del zbranih sredstev, kar 42.741 evrov, je prišel z dobrodelnih licitacij, na katerih so bili na voljo edinstveni kolesarski predmeti Tadeja Pogačarja – od podpisanih majic in čelade do njegovega kolesa Colnago. Na dražbi so sodelovali ljubitelji kolesarstva z vsega sveta. Banka Sparkasse je prispevala dodatnih 45 tisoč evrov, s prostovoljnimi prispevki pa se je nabralo še 6.908,41 evra.

Pogačar s staršema, Marjeto in Mirkom Pogačarjem, ki sta bila izjemno pomemben del organizacije projekta Pogi challenge, S Klanca v klanc. Foto: Nik Bertoncelj/Pogi Challenge

150 tisoč evrov za kolesarski podmladek

Kot so še sporočili iz Fundacije Tadeja Pogačarja, si nepozabne premierne izvedbe Pogi Challenge – S Klanca v klanc ne bi mogli predstavljati brez številnih deležnikov, med katerimi izstopata Pogi in Pika team pod vodstvom direktorja dirke Mihe Koncilja. V soboto so poskrbeli za brezhibno izvedbo dirke Junior Pogi Challenge Generali, na kateri se je zbralo kar 330 otrok, v nedeljo pa za varno in tekočo izpeljavo glavne dirke S Klanca v klanc. Posebej ganljiv je bil prizor 45 mladih kolesarskih upov, ki so na trasi do začetka vzpona na Krvavec kolesarili tik za Tadejem Pogačarjem, so še zapisali.

Prav zanje in za njihove sovrstnike, torej za razvoj mladih kolesarjev in kolesark, bodo iz zbranih sredstev dogodka vseh deležnikov, namenili kar 150 tisoč evrov.

Fotogalerija z dogodka Pogi Challenge (foto: Ana Kovač)

Fotogalerija 1 / 43 / 43

Preberite še: