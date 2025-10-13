Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Ponedeljek,
13. 10. 2025,
13.28

Osveženo pred

40 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
Pika Team Pogi Team Pogi Challenge Tadej Pogačar Tadej Pogačar

Ponedeljek, 13. 10. 2025, 13.28

40 minut

Na srečanju s Pogačarjem zbrali več kot 94 tisoč evrov za dobrodelne namene, dodatnih 150 tisočakov bodo namenili kolesarskemu podmladku

Avtor:
A. T. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Tadej Pogačar Pogi Challenge | Na dobrodelnem kolesarskem dogodku Pogi Challenge so zbrali skoraj 95 tisoč evrov, ki jih bodo namenili predvsem šolskim štipendijam za mlade, ki so preboleli raka ali so v procesu okrevanja. Dodatnih 150 tisoč evrov bodo namenili razvoju mladih kolesarjev in kolesark. | Foto Žan Osim/Pogi Challenge

Na dobrodelnem kolesarskem dogodku Pogi Challenge so zbrali skoraj 95 tisoč evrov, ki jih bodo namenili predvsem šolskim štipendijam za mlade, ki so preboleli raka ali so v procesu okrevanja. Dodatnih 150 tisoč evrov bodo namenili razvoju mladih kolesarjev in kolesark.

Foto: Žan Osim/Pogi Challenge

Na premiernem dobrodelnem kolesarskem dogodku Pogi Challenge so podporniki, navijači in partnerji projekta zbrali kar 94.649,41 evra, ki jih bo Fundacija Tadeja Pogačarja namenila predvsem šolskim štipendijam za mlade, ki so preboleli raka ali so v procesu okrevanja. Dodatnih 150 tisoč evrov bodo namenili razvoju mladih kolesarjev in kolesark.

S klanca v klanc
Sportal "Škoda, da Tadej in Primož nista mogla združiti svojih dogodkov"

Pomemben del zbranih sredstev, kar 42.741 evrov, je prišel z dobrodelnih licitacij, na katerih so bili na voljo edinstveni kolesarski predmeti Tadeja Pogačarja – od podpisanih majic in čelade do njegovega kolesa Colnago. Na dražbi so sodelovali ljubitelji kolesarstva z vsega sveta. Banka Sparkasse je prispevala dodatnih 45 tisoč evrov, s prostovoljnimi prispevki pa se je nabralo še 6.908,41 evra.

Pogačar s staršema, Marjeto in Mirkom Pogačarjem, ki sta bila izjemno pomemben del organizacije projekta Pogi challenge, S Klanca v klanc. | Foto: Nik Bertoncelj/Pogi Challenge Pogačar s staršema, Marjeto in Mirkom Pogačarjem, ki sta bila izjemno pomemben del organizacije projekta Pogi challenge, S Klanca v klanc. Foto: Nik Bertoncelj/Pogi Challenge

150 tisoč evrov za kolesarski podmladek

Kot so še sporočili iz Fundacije Tadeja Pogačarja, si nepozabne premierne izvedbe Pogi Challenge – S Klanca v klanc ne bi mogli predstavljati brez številnih deležnikov, med katerimi izstopata Pogi in Pika team pod vodstvom direktorja dirke Mihe Koncilja. V soboto so poskrbeli za brezhibno izvedbo dirke Junior Pogi Challenge Generali, na kateri se je zbralo kar 330 otrok, v nedeljo pa za varno in tekočo izpeljavo glavne dirke S Klanca v klanc. Posebej ganljiv je bil prizor 45 mladih kolesarskih upov, ki so na trasi do začetka vzpona na Krvavec kolesarili tik za Tadejem Pogačarjem, so še zapisali.

Prav zanje in za njihove sovrstnike, torej za razvoj mladih kolesarjev in kolesark, bodo iz zbranih sredstev dogodka vseh deležnikov, namenili kar 150 tisoč evrov.

Fotogalerija z dogodka Pogi Challenge (foto: Ana Kovač)

Fotogalerija
1
 / 43

Preberite še:

Tadej Pogačar
Sportal Tadej Pogačar in iskanje novega smisla
Primož Roglič
Sportal Ob Remcu bo na Rogliču manj pritiska: Lahko bom samo kolesar. To je dovolj.
Tadej Pogačar
Sportal Kaj je edino, kar Tadeja Pogačarja lahko spravi iz tira?
S klanca v klanc
Sportal 40-letni Anglež, ki je na Krvavec pripeljal pred Pogačarjem, ostaja skromen ...
Pika Team Pogi Team Pogi Challenge Tadej Pogačar Tadej Pogačar
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.