A. Ž.

Nedelja,
4. 1. 2026,
20.52

14 minut

Nicolas Maduro Venezuela Nemčija Ukrajina Rusija Donald Trump Friedrich Merz Volodimir Zelenski Vladimir Putin Dmitrij Medvedjev

Trumpov zgled: Medvedjev grozi z ruskimi ugrabitvami evropskih voditeljev

A. Ž.

Dmitrij Medvedjev | Dmitriju Medvedjevu se zdi ugrabitev nemškega kanclerja Friedricha Merza realistična. | Foto Guliverimage

Dmitriju Medvedjevu se zdi ugrabitev nemškega kanclerja Friedricha Merza realistična.

Foto: Guliverimage

Nekdanji ruski predsednik Dmitrij Medvedjev meni, da je ugrabitev nemškega kanclerja Friedricha Merza, podobno kot ujetje venezuelskega predsednika Nicolasa Madura, realistična. Tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski bi moral biti po besedah Medvedjeva na preži in se ne sme preveč sprostiti.

Dmitrij Medvedjev, ki je zdaj podpredsednik ruskega Sveta za nacionalno varnost, si lahko predstavlja ugrabitve evropskih voditeljev, vključno z nemškim kanclerjem Friedrichom Merzem.

Grožnje Merzu in Zelenskemu

"Ugrabitev neonacista Merza bi lahko bil odličen preobrat v tej karnevalski sagi," je dejal Medvedjev v intervjuju za rusko državno tiskovno agencijo Tass. Ob tem je Medvedjev evropskim voditeljem očital dvojna merila, ko govorijo, da je Nicolas Maduro nelegitimen predsednik.

