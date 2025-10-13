"Če je Tadej že kot otrok treniral na Krvavcu, potem drugače niti ne more biti"

Tadej Pogačar je z ekipo agencije Extrem v nedeljo uspešno izpeljal unikatni kolesarski izziv Pogi Challenge, v katerem se je na trasi od domačega Klanca pri Komendi do Plaže na Krvavcu družil z več kot tisoč ljubitelji kolesarstva iz kar 36 držav. Vprašali smo jih, kako so doživeli dan ob boku najboljšega kolesarja na svetu in kaj je tisto, kar pri njem najbolj izstopa.

Prvi je ciljno črto na Krvavcu prečkal 40-letni britanski amaterski kolesar Andrew Feather, stari znanec in zmagovalec kolesarskih prireditev, specializiran za vzpone. Ko smo ga izzvali, da je glede na interes navijačev, ki so ga v ciljnem "izteku" prosili za skupno fotografijo, očitno zvezda današnjega dne, je skromno dejal, da je enostavno samo izkoristil pet minut prednosti, ki jim jo je na začetku vzpona na Krvavec dal Pogačar. Feather je za vzpon potreboval 44 minut, Pogačar pa štiri minute manj.

"Voziti s Pogačarjem – priložnost, ki se ti ponudi samo enkrat v življenju"

"Reklamo za dogodek sem opazil na spletu in si mislil – kakšna čudovita priložnost, da lahko vozim skupaj s Pogačarjem. To je nekaj, kar se ti ponudi samo enkrat v življenju," je bil zadovoljen v cilju. Pojasnil je, da se v Veliki Britaniji udeležuje številnih kolesarskih prireditev, a tam gre večinoma za krajše klance, dvo- ali petminutne vzpone, danes pa je šlo za več kot 40 minut. "Bilo je povsem drugače, kot sem vajen," je v pogovoru za Sportal razlagal Feather, ki na dirkah zastopa kolesarski portal Global Cycling Network (GCN).

Britanski amaterski kolesar Andrew Feather je bil po tem, ko je na kolesarskem izzivu Pogi Challenge edini "ubežal" Pogačarju na vzponu na Krvavec, zelo zaželena oseba za fotografiranje. Foto: Ana Kovač

"Klanec na Krvavec sem sicer prevozil že v soboto zvečer, bilo je čudovito, ob sončnem zahodu. Danes je bilo megleno, a vseeno izjemno doživetje. Pogačarja osebno ne poznam, spremljam ga le po televiziji. Verjamem pa, da se bo zapisal v zgodovino kot najboljši kolesar vseh časov. In to, da sem prevozil klanec, po katerem je on treniral kot otrok, mi pomeni ogromno," je dodal.

Najboljši trije na dogodku Pogi Challenge (če izvzamemo Pogačarja): Luka Kovačič (3. mesto), Miran Kovačič (2. mesto) in zmagovalec Andrew Feather. Foto: Ana Kovač

Na vprašanje, katero Pogačarjevo lastnost bi izpostavil, če bi moral izbrati samo eno, ni dolgo razmišljal: "Mislim, da je predvsem zelo skromen in prizemljen. Prihaja iz dobrega družinskega okolja in vidi se, da se rad pogovarja z ljudmi. No, pa še izjemno hiter je," je dodal z nasmeškom.

Korošec: Štejem si v čast, da za najboljšim vseh časov nisem zaostal pol ure"

Med najhitrejšimi kolesarji na trasi – od vznožja do Plaže na Krvavcu je potreboval 48 minut in 57 sekund, kar je bil najboljši šesti rezultat dneva – je bil tudi igralec Robert Korošec, ki se je v zadnjih letih po temeljiti kolesarski preobrazbi, ki jo lahko spremljate tudi na njegovih kanalih, prelevil tudi v zelo uspešnega amaterskega kolesarja. "Štejem si v čast, da za najboljšim kolesarjem vseh časov nisem zaostal pol ure, ampak mislim, da je šlo zgolj za šest ali sedem minut," je bil Korošec zadovoljen v cilju. "Tadej me je prehitel pri gondoli, torej tik pred zadnjim vzponom in s tem sem lahko zadovoljen."

Robert Korošec: Štejem si v čast, da za najboljšim kolesarjem vseh časov nisem zaostal pol ure, ampak mislim, da je šlo zgolj za šest ali sedem minut. Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Bask v mehiškem dresu: Videti Pogačarja v živo je zame kot sanje

Med kolesarji je s svojo podobo – v mehiškem dresu in slovensko ter baskovsko zastavo na čeladi – izstopal Ion Elizalde Caballero. "Prihajam iz Baskije, živim pa v Mehiki, kjer je kolesarstvo po zaslugi Isaaca del Tora (moštvenega kolega Tadeja ogačarja pri ekipi UAE Emirates) vse bolj priljubljeno. V Mehiki veliko ljudi kolesari, a ne na profesionalni ravni, je pa zdaj vse več zanimanja tudi za to," je pojasnil v Mehiki živeči Španec, ki je nastop na dirki S Klanca na klan'c združil s turističnim obiskom Evrope.

Ion Elizalde Caballero: Zame je to, da sem videl Tadeja Pogačarja v živo, kot sanje, izmenjala sva tudi nekaj besed, presrečen sem. Foto: Ana Kovač

"Z družino smo za mesec dni prišli v Evropo, od tega bomo teden dni preživeli v Sloveniji, ki je res čudovita država. Do zdaj smo že obiskali Ljubljano, odpravljamo se še na Bled … Zame je to, da sem v živo videl Tadeja Pogačarja, kot sanje, izmenjala sva si tudi nekaj besed, presrečen sem," je dejal široko nasmejani kolesar. Na vprašanje, katero Pogačarjevo lastnost najbolj ceni, je dejal, da njegov šarm. "Zame osebno je še boljši človek kot kolesar."

Katharina iz Celovca: Sem velika ljubiteljica kolesarstva in kot Avstrijka seveda navijam za Felixa Galla, a tudi Tadej mi je zelo pri srcu. Pri njem najbolj cenim njegovo mentalno moč in to, kako se na kolesu zabava. Foto: Ana Kovač

Avstrijka: Pri Pogačarju najbolj cenim mentalno moč in to, kako se na kolesu zabava

Pogovarjali smo se tudi z avstrijsko kolesarko Katharino iz Celovca. "V Slovenijo sem prišla prav zaradi Tadeja. Ko me je ujel na trasi, sem mu kakšnih 50 metrov lahko sledila, in ko mi je v šali rekel, naj ga ne stresem, sem se tako smejala, da sem komaj ostala na kolesu. Sem velika ljubiteljica kolesarstva in kot Avstrijka seveda navijam za Felixa Galla, a tudi Tadej mi je zelo pri srcu. Pri njem najbolj cenim njegovo mentalno moč in to, kako se na kolesu zabava. Na vsaki dirki je videti tako zelo srečen, vidi se, da obožuje kolesarstvo, in če lahko delaš to, kar imaš najraje, je to najboljši občutek."

Najljubši klanec Tadeja Pogačarja je na lastni koži okusil tudi Luke Maquire, tiskovni predstavnik ekipe UAE Emirates, ki Pogačarja spremlja skoraj na vsaki dirki. "Zdaj bolj razumem, zakaj je tako močan, če je kot otrok treniral na takem klancu, potem drugače tudi ne more biti." Foto: Ana Kovač

Pogačarjev tiskovni predstavnik: Če je Tadej že kot otrok treniral na Krvavcu, potem drugače niti ne more biti

Med udeleženci posebnega kolesarskega izziva je bil tudi Irec Luke Maguire, tiskovni predstavnik ekipe UAE Emirates, ki Tadeja Pogačarja spremlja skoraj na vsaki dirki.

"Bilo je težje, kot sem pričakoval," je priznal v cilju. "Bilo je kar precej boleče, vsi smo bili zelo osredotočeni, na klancu nismo kaj dosti klepetali. Ko sem v ozadju zaslišal neki zvok, sem sprva mislil, da se mi bliža motor, a ko sem se ozrl, sta bila Tadej in Domen Novak. Mislim, da je Tadej pozdravil skoraj vsakega udeleženca – super je bilo. Tukaj sem zaradi kolesarskega užitka, prvič sem obiskal tudi Komendo in znamenito krožišče. V soboto na Lombardiji je bilo delo, tukaj na Krvavcu pa zabava. No, vsaj tak je bil načrt pred vzponom, potem pa se nisem preveč zabaval (smeh, op. p.). Atmosfera je odlična, veliko je tudi kolesarjev iz tujine, res super. Klanec na Krvavec sem prevozil prvič in verjetno tudi zadnjič (smeh, op. p.). To ni take vrste klanec, na katerem bi vozil vsak dan, no, razen če si Tadej. Zdaj bolj razumem, zakaj je tako močan – če je kot otrok treniral na takem klancu, potem drugače tudi ne more biti," je ocenil Maguire, ki ga že danes čakajo službene obveznosti na kolesarskih dirkah v Italiji.

Oče in sin Skok Foto: Ana Kovač

"Škoda, da Tadej in Primož nista mogla združiti svojih dogodkov"

Pogovarjali smo se tudi z Gregorjem in Andražem Skokom. "Tukaj sem s sinom, ki se je nekoč tudi sam ukvarjal s kolesarstvom. Oba sva Tadejeva navijača. Izkušnja je super, organizacija prav tako, klanec pa je bil kar precej dolg. Mislim, da sva potrebovala 48 minut. Tadeju sva bežala na prvem klancu, potem pa ne več. Skratka, bilo je odlično – škoda le, da nista mogla dogodka združiti s Primožem Rogličem … Verjetno bi se ga udeležili vsi Slovenci in napolnili Stožice, zakaj pa ne? Kaj najbolj cenim pri Tadeju? To, da je preprost, prijazen, spoštljiv, nikoli ne govori čez druge, pa še zmaguje zraven. Mislim, da sta si z Rogličem zelo podobna, le da je Tadej mlajši," je povedal Gregor Skok.

Američan Nicholas pri Pogačarju najbolj občuduje to, da je po duši še vedno otrok. Foto: Ana Kovač

"Kaj najbolj cenim pri Tadeju? To, da je po duši še vedno otrok."

Srečali smo tudi Nicholasa iz Las Vegasa. "V Slovenijo sem pripotoval prav zaradi te prireditve. Ko sem bil julija v Parizu na zaključku Dirke po Franciji, sem videl reklamo za dogodek in se takoj prijavil. Tadej ima v Kaliforniji in na splošno v ZDA ogromno navijačev. V Sloveniji sem bil pet dni, obiskal sem Bled in Ljubljano, jutri pa potujem domov. Vzpon na Krvavec je bil super, takih klancev sem vajen, prevozil sem tudi že Mont Ventoux. Klanec je bil zahteven, a je bilo zabavno. S kolesarstvom sem se začel ukvarjati šele lani, a mislim da mi gre dokaj dobro od nog. V ZDA imamo trenutno kar nekaj dobrih kolesarjev, Quinn Simmons je zadnje dni precej uspešen, priljubljenost se povečuje. Kaj najbolj občudujem pri Pogačarju? To, da je po duši še vedno kot otrok. Preprosto se zabava, zdi se, da nikoli ni pod stresom, in to je na najvišji ravni kolesarstva zelo lepo videti.

Pogačarjev kotiček v domačem Klancu pri Komendi. Foto: Ana Kovač

