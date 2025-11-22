Krka pri Dragićevih do prve zmage v ligi ABA, Bosna premočna za Ilirijo

Košarkarji Krke so v osmem krogu lige ABA na gostovanju pri Splitu Zorana Dragića vknjižili prvo zmago v tem tekmovanju v tej sezoni (80:91). Ilirija je v soboto na ponovitvi finala lanske druge lige ABA gostila Bosno in v Hali Tivoli izgubila z 79:83. Cedevita Olimpija pa se bo za konec pred reprezentančnim premorom v nedeljo pomerila s Spartakom iz Subotice.

Košarkarji Krke so se po uvodnih šestih nastopih znašli v težkem položaju, saj so bili še brez zmage in na zadnjem mestu v svoji skupini. Danes so vendarle dočakali prvi uspeh v ligi Aba, z odlično predstavo predvsem v tretji četrtini so nadigrali Splitčane.

Novomeščani so bili že nekajkrat blizu prve zmage, a jim je vselej ušla, tako da so imeli v Splitu kar nekakšno dvojno nalogo - končati slab niz in preprečiti, da bi jim Split pobegnil na tri zmage prednosti. Oboje jim je uspelo, v taboru Krke pa so lahko zadovoljni predvsem z odlično tretjo četrtino, ko tekmecem niso dovolili skoraj ničesar, sami pa so se "razleteli" po terenu.

Že do polčasa so bili krkaši učinkoviti, met jim je stekel in dosegli so 49 točk, le v obrambi so še puščali preveč prostora tekmecem, zato je bila prednost le tri točke. A uvodne minute tretje četrtine so pokazale, v katero smer bo šla tekma. Delni izid 20:6 je prinesel trdno vodstvo (69:52), ta del tekme so gostje dobili s 27:11.

Foto: Split/Ivica Cavka

V zadnji četrtini je bilo nato nekaj kriznih minut brez doseženega koša, a je bila prednost dovolj velika, da se Split ni mogel približati na manj kot -13 pri 69:82. Šele v končnici, ko je bila tekma že odločena, je Dalmatincem uspelo nekoliko popraviti vtis in ublažiti poraz.

Pri Krki sta po 19 točk dosegla Mario Ihring in Lovro Urbiha, še 14 jih je dodal Victor Bailey. Pri domačih jih je Teyvon Myers dosegel 16, Zoran Dragić pa devet.

Mega Urbana Krofliča bo v nedeljo v času kosila gostila Budućnost. Vienno z Gregorjem Glasom čaka obračun s Crveno zvezdo, Studentski Centar z Maticem Rebcem pa bo na delu pri Partizanu. Borac je v tem tednu sporazumno prekinil sodelovanje z Žigo Dimcem, v soboto pa s 83:79 zmagal v Hali Tivoli pri Perspektivi Iliriji.

Ilirija se je borila, toda ...

V ljubljanskem taboru so se zavedali, da jih čaka zahteven zalogaj, saj je bila Bosna pred tem v nizu treh zmag. V Tivoliju je slednja po razburljivi končnici še podaljšala niz in ima zdaj razmerje zmag in porazov 4-3, medtem ko je v skupini B Ilirija zdaj pri dveh zmagah in petih porazih.

Gosti so bili večji del prvega polčasa v ospredju, a so Ljubljančani ohranjali stik kljub temu, da so zelo slabo metali za tri točke. V prvem polčasu so namreč zadeli le štiri od 18 metov izza polkroga.

Bosna je v tretji četrtini pobegnila tudi na dvomestno prednost, po slabi polovici tega dela igre je Jarrod West II zadel trojko za 55:39, prednost pa je po črnih minutah domačih narasla nato tudi na 57:39.

Ilirija je izgubila spopad z Borcem. Foto: Aleš Fevžer

Do začetka zadnjega dela igre so izbranci Stipeta Modrića nekoliko zmanjšali zaostanek, a je gostujoča zasedba hitro spet pobegnila na +16. Toda domači se niso vdali. Po dveh trojkah zapovrstjo je Iliriji pozneje uspelo vzbuditi nekaj upov po ugodnem razpletu, pet minut in pol pred koncem so domači prišli na -8 in goste prisilili k minuti odmora.

Minuto in pol pred koncem je zaostanek domače zasedbe znašal le še šest točk (73:79), minuto pred koncem le še štiri (75:79), pol minute pred koncem pa le še dve točki (77:79). Gosti so nato zadeli dva prosta meta za +4, Ilirija je tudi uspešno končala svoj napad in spet tekmecu zadihala za ovratnik, 11 sekund pred koncem je Edo Murić naredil še eno osebno napako, kar je s prostima metoma kaznoval Janari Joesaar in zapečatil usodo Ilirije.

Pri Iliriji je bil z 22 točkami najboljši Wendell Jerome Green, dodal je še šest skokov in pet podaj, pri Bosni pa sta izstopala Michael Lamor Young z 22 točkami in šestimi skoki ter West II z 21 točkami ter po petimi skoki in asistencami.

Liga ABA, 8. krog:

Petek, 21. november:

Sobota, 22. november:

Nedelja, 23. november:

Ponedeljek, 24. november: