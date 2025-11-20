Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

podmornica Nato

Četrtek, 20. 11. 2025, 17.47

12 ur, 30 minut

Torpedo zadel vojaško ladjo in jo popolnoma uničil #video

Poveljstvo združenih zavezniških sil Nata Norfolk (JFCNF) je objavilo posnetek, kako je norveška podmornica v okviru vojaške vaje s torpedom zadela vojaško ladjo in jo uničila.

Akcija je bila izvedena v okviru vaje Aegir 25, ki je potekala ob obali Andfjordna, fjorda na Norveškem. Posnetek prikazuje, kako po zadetku s torpedom večmetrski valovi zalijejo palubo ladje in ladijske kontejnerje prevračajo v morje, povsem uničena ladja pa na koncu potone.

"Nedavno je podmornica KNM Uthaug Aegir 25 izstrelila enega od svojih torpedov na fregato KNM Trondheim z namenom, da bi jo potopila," je na družbenem omrežju X sporočilo poveljstvo združenih zavezniških sil Nata Norfolk (JFCNF).

vojaška ladja | Foto: Reuters Foto: Reuters

Kot so še zapisali, je bil namen vaje preveriti in demonstrirati udarno moč, ki jo predstavljata orožje in podmornica. "Podmornica ima dolgo vzdržljivost, deluje prikrito in ima edinstveno sposobnost narekovanja bitke," so dodali. 

V vaji so po poročanju JCNF sodelovale Forsvaret (norveške oborožene sile), britanska kraljeva mornarica in Poljska. Izstrelitev rakete je bila izvedena kot demonstracija "močnega dvostranskega sodelovanja med združenim kraljestvom in Norveško", je v sporočilu za javnost zapisala britanska kraljeva mornarica. 

