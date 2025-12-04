Združeno kraljestvo in Norveška sta danes napovedala nov obrambni pakt, ki vključuje skupno upravljanje flote bojnih ladij za "lov na ruske podmornice" v severnem Atlantiku, je sporočila britanska vlada. Sporazum si prizadeva zaščititi ključno podvodno infrastrukturo, ki jo Moskva po navedbah zahodnih držav vse bolj ogroža.

Po navedbah britanskega obrambnega ministrstva bosta državi skupaj spremljali rusko pomorsko dejavnost v vodah med Grenlandijo, Islandijo in Združenim kraljestvom ter "branili ključno infrastrukturo, kot so podvodni kabli in cevovodi za ključne komunikacije, elektriko in plin".

Vse več ruskih plovil v britanskih vodah

Državi sta pakt sklenili po tem, ko je britansko obrambno ministrstvo poročalo, da se je število opažanj ruskih plovil v britanskih vodah v zadnjih dveh letih povečalo za 30 odstotkov.

Napoved sporazuma prav tako sovpada z današnjim srečanjem britanskega premierja Keira Starmerja z norveškim kolegom Jonasom Gahrom Storejem v štabu britanskih zračnih sil na severu Škotske.

"V času globoke globalne nestabilnosti, ko v naših vodah odkrivajo vse več ruskih ladij, moramo sodelovati z mednarodnimi partnerji, da bi zaščitili našo nacionalno varnost," je dejal Starmer.

Norveška je že septembra napovedala nakup najmanj petih fregat Type-26 od Združenega kraljestva v vrednosti približno 11 milijard evrov. V skladu s paktom Lunna House pa bosta državi upravljali skupno floto 13 fregat britanske izdelave na zamenljivi osnovi.

Prejšnji mesec je britanski obrambni minister John Healey posvaril Rusijo, potem ko je ruska vojna ladja Jantar že drugič letos vstopila v britanske vode. Dejal je, da je ladja usmerila laserje proti pilotom britanskih letalskih sil, in to označil za zelo nevarno potezo.