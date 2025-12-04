Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
St. M., STA

Četrtek,
4. 12. 2025,
10.54

Četrtek, 4. 12. 2025, 10.54

51 minut

Vipavci, ostanite v zaprtih prostorih!

Avtorji:
St. M., STA






Vipava | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Zaradi uhajanja amoniaka je Gasilsko reševalni center Ajdovščina pozval prebivalce Vipave, naj ostanejo v zaprtih prostorih in naj ne odpirajo oken in vrat. Gasilsko reševalni center Ajdovščina je skupaj s prostovoljnimi gasilci iz Vipave in Podnanosa na terenu.

Izvora uhajanja plina še niso potrdili, so pa iz tamkajšnje osnovne šole Draga Bajca evakuirali šolarje, je povedal direktor Gasilsko reševalnega centra Ajdovščina Blaž Mlečnik.

Tudi na spletni strani šole so pojasnili, da so zaradi smradu in dražečega vonja, ki se je iz zunanjosti širil v šolsko zgradbo, to evakuirali. Učenci so na varnem, je zapisala ravnateljica Mojca Pev.

Intervencija še traja, več informacij bo znanih kasneje.

