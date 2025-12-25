Fajon: Slovenija je danes prepoznana članica mednarodne skupnosti

Slovenija je v 35 letih postala uveljavljena in prepoznana članica mednarodne skupnosti, je v današnji poslanici ob petkovem dnevu samostojnosti in enotnosti povedala zunanja ministrica Tanja Fajon.

"Z odločitvijo na plebiscitu je Slovenija stopila na pot samostojne državnosti in se hkrati jasno umestila v mednarodni prostor kot demokratična in miroljubna država, zavezana spoštovanju mednarodnega prava, človekovih pravic in prijateljstva med narodi," je povedala ministrica.

Po njenih besedah je Slovenija v 35 letih postala uveljavljena in prepoznana članica mednarodne skupnosti, z vključitvijo v evroatlantske povezave in z dejavnim sodelovanjem v multilateralnih forumih pa je krepila svojo varnost in mednarodno verodostojnost.

"Sedaj, ko ravno zaključujemo predsedovanje Varnostnemu svetu Združenih narodov in s tem naše dvoletno članstvo, vidimo, kako daleč smo prišli. In na to moramo biti ponosni," je poudarila.

Obenem je opozorila na vse večjo nepredvidljivost današnjega sveta, zaznamovanega s prerazporejanjem moči in erozijo pravil. V luči tega se, kot je dejala, ponovno potrjuje pomen družbene povezanosti in solidarnosti, ki sta bili temelj nastajanja slovenske države.

"Le kot samozavestna in povezana skupnost lahko ohranjamo blaginjo ter učinkovito zagovarjamo svoje interese in vrednote navzven," je dodala in državljanom ob prazniku čestitala.