Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Četrtek,
25. 12. 2025,
17.33

Osveženo pred

1 ura, 16 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
samostojnost praznik Slovenija država ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon

Četrtek, 25. 12. 2025, 17.33

1 ura, 16 minut

Fajon: Slovenija je danes prepoznana članica mednarodne skupnosti

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Tanja Fajon | Poudarila je, da lahko Slovenci le kot samozavestna in povezana skupnost ohranjajo blaginjo ter zagovarjajo svoje interese in vrednote. | Foto Thierry Monasse/STA

Poudarila je, da lahko Slovenci le kot samozavestna in povezana skupnost ohranjajo blaginjo ter zagovarjajo svoje interese in vrednote.

Foto: Thierry Monasse/STA

Slovenija je v 35 letih postala uveljavljena in prepoznana članica mednarodne skupnosti, je v današnji poslanici ob petkovem dnevu samostojnosti in enotnosti povedala zunanja ministrica Tanja Fajon.

"Z odločitvijo na plebiscitu je Slovenija stopila na pot samostojne državnosti in se hkrati jasno umestila v mednarodni prostor kot demokratična in miroljubna država, zavezana spoštovanju mednarodnega prava, človekovih pravic in prijateljstva med narodi," je povedala ministrica.

Po njenih besedah je Slovenija v 35 letih postala uveljavljena in prepoznana članica mednarodne skupnosti, z vključitvijo v evroatlantske povezave in z dejavnim sodelovanjem v multilateralnih forumih pa je krepila svojo varnost in mednarodno verodostojnost.

"Sedaj, ko ravno zaključujemo predsedovanje Varnostnemu svetu Združenih narodov in s tem naše dvoletno članstvo, vidimo, kako daleč smo prišli. In na to moramo biti ponosni," je poudarila.

Obenem je opozorila na vse večjo nepredvidljivost današnjega sveta, zaznamovanega s prerazporejanjem moči in erozijo pravil. V luči tega se, kot je dejala, ponovno potrjuje pomen družbene povezanosti in solidarnosti, ki sta bili temelj nastajanja slovenske države.

"Le kot samozavestna in povezana skupnost lahko ohranjamo blaginjo ter učinkovito zagovarjamo svoje interese in vrednote navzven," je dodala in državljanom ob prazniku čestitala.

Fajon Tanja
Novice Fajon: Vlada je okrepila vlaganja v znanost in raziskave
Fajon Tanja
Novice Tanja Fajon: Moj hobi je moja služba
Tanja Fajon
Novice Tanja Fajon o kandidaturi za generalno sekretarko ZN ne razmišlja
samostojnost praznik Slovenija država ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.