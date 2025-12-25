Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na božični večer nagovoril Ukrajince in spomnil na tradicionalno prepričanje, da se to noč 'odprejo nebesa' in da se bo, če to noč zašepetajo željo, ta zagotovo uresničila. Ena, edina in velika želja prav vseh Ukrajincev je: mir.

"Prizadevamo si za mir. Borimo se zanj. Molimo zanj. In zaslužimo si ga," je dejal Zelenski. Dodal je, da si Ukrajinci želijo, da bi vsaka družina živela v harmoniji in da bi se vsak otrok veselil daril, nasmehov in vere v dobroto ter čudeže.

"Naj on umre, si morda misli vsak od nas," je še dejal Zelenski, verjetno misleč na ruskega predsednika Vladimirja Putina. "Ko pa se obrnemo k Bogu, seveda prosimo za nekaj več," je dodal.

Ob koncu poslanice je izrazil upanje, da bosta zmagali dobrota in resnica. "Naj zmaga mir. Naj zmagamo mi. In naj bo Ukrajina."

Ukrajinci božič praznujejo 25. decembra

Leta 2023 je Pravoslavna cerkev Ukrajine prešla na revidiran julijanski koledar usklajen z gregorijanskim koledarjem glede datumov praznikov, kot sta božič in velika noč. Od takrat Ukrajinci božič namesto 7. januarja praznujejo 25. decembra.

Pravoslavna cerkev Ukrajine (PCU) je bila ustanovljena leta 2018 in priznana kot avtokefalna s strani Carigrajskega patriarhata. Nastala je v kontekstu krepitve ukrajinske identitete in distanciranja od Ruske pravoslavne cerkve. Ob njej obstaja Ukrajinska pravoslavna cerkev (Moskovski patriarhat), ki je bila zgodovinsko povezana z Moskvo, a je po ruski invaziji leta 2022 formalno razglasila neodvisnost, čeprav so njene vezi z Moskovskim patriarhatom še vedno predmet razprav.