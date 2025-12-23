Norveška na trnih: v pripravi načrt za evakuacijo civilistov v primeru ruskega napada

Norveška pripravlja strategijo za evakuacijo civilistov, ki bi se aktivirala v primeru ruskega napada, je v ponedeljek po poročanju norveškega medijskega portala VG povedala Elisabeth Aarsæther, vodja Direktorata za civilno zaščito. Opozorila je, da delo poteka v tesnem sodelovanju z oboroženimi silami in policijo države ter da oblasti trenutno opredeljujejo najbolj ogrožena območja.

"To so regije, ki so geografsko blizu Rusije, pa tudi lokacije, kjer so vojaški objekti," je Elisabeth Aarsæther povedala za VG.

Razprave o načrtovanju evakuacije so že potekale v severni regiji Finnmark, uradniki v občinah Tromsø in Sør-Varanger pa so poudarili potrebo po takšnih pripravah. Norveške oblasti svoj pristop utemeljujejo na izkušnjah, pridobljenih med rusko invazijo na Ukrajino, vključno z verjetnostjo napadov na energetsko infrastrukturo.

"Glede na dejstvo, da Rusija v Ukrajini napada tudi civilne cilje, menimo, da je treba širše oceniti, katera mesta na Norveškem bi lahko bila napadena," je dodala Aarsæther.

Norveško-ruska meja Foto: Guliverimage

Več kot le materialna škoda

Norveški uradniki so izpostavili tudi ruske kršitve mednarodnega humanitarnega prava na okupiranih območjih.

"Brutalnost, ki jo Rusija izkazuje do civilistov na okupiranih območjih, je izjemno visoka. Ne moremo dovoliti, da bi se en sam Norvežan znašel na drugi strani okupacijske črte," je dejal župan Barduja Toralf Heimdal.

Hkrati direktorat za civilno zaščito preučuje, katere občine bi lahko sprejele razseljene prebivalce, in ocenjuje njihove zmogljivosti na področju zdravstva, stanovanj in izobraževanja. Oblasti so nakazale, da bosta razvoj in posodabljanje načrtov evakuacije ključni prednostni nalogi v letu 2026.

Poročali so že, da več litovskih ministrstev in državnih institucij dela načrtie za evakuacijo večjega števila civilistov v primeru vojaškega spopada. Litovsko notranje ministrstvo je sporočilo, da prizadevanja sledijo sporazumu, ki opredeljuje, kako bodo odgovornosti razdeljene pri pripravi in ​​izvajanju nacionalne evakuacijske strategije.