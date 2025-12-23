Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

St. M., STA

23. 12. 2025,
13.53

1 ura, 15 minut

potovalna agencija globa nepoštene poslovne prakse podjetij tržni delež Italija Ryanair

Torek, 23. 12. 2025, 13.53

1 ura, 15 minut

Italija je zaradi zlorabe tržnega položaja pošteno oglobila Ryanair

St. M., STA

Italijanski organ za varstvo konkurence Ryanairu očita, da je zlorabil svojo tržno moč. Irski nizkocenovni prevoznik ima na italijanskih progah približno 38 do 40-odstotni tržni delež.

Italijanski organ za varstvo konkurence Ryanairu očita, da je zlorabil svojo tržno moč. Irski nizkocenovni prevoznik ima na italijanskih progah približno 38 do 40-odstotni tržni delež.  

Foto: Reuters

Italija je irskemu nizkocenovnemu letalskemu prevozniku Ryanair naložila plačilo 255 milijonov evrov globe. Družbi očitajo, da je v letih 2023 in 2024 uporabljala strategijo, ki je potovalnim agencijam otežila kombiniranje Ryanairovih letov z drugimi storitvami, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Strategija je bila usmerjena v to, da bi "potovalnim agencijam preprečila, ovirala, otežila ali podražila (ekonomsko ali tehnično) nakup letov družbe Ryanair na spletni strani ryanair.com ... Bodisi v kombinaciji z leti, ki jih ponujajo druge letalske družbe bodisi z drugimi potovalnimi in zavarovalnimi storitvami," so zapisali pri varuhu konkurence.

Kot so ocenili, so te prakse ogrozile sposobnost potovalnih agencij, da kupujejo lete prevoznika Ryanair in jih kombinirajo z leti drugih letalskih družb in/ali dodatnimi potovalnimi storitvami, s čimer so zmanjšale neposredno in posredno konkurenco med agencijami.

Italija je že leta 2019 družbi Ryanair naložila tri milijone evrov visoko globo zaradi njene politike zaračunavanja potnikom za ročno prtljago. Globo je na koncu razveljavilo upravno sodišče.

Italijanski organ za varstvo konkurence je pred tem v ponedeljek ameriški tehnološki družbi Apple naložil 98 milijonov evrov globe zaradi zlorabe prevladujočega položaja na trgu mobilnih aplikacij.

potovalna agencija globa nepoštene poslovne prakse podjetij tržni delež Italija Ryanair
