Italija je zaradi zlorabe tržnega položaja pošteno oglobila Ryanair

Italija je irskemu nizkocenovnemu letalskemu prevozniku Ryanair naložila plačilo 255 milijonov evrov globe. Družbi očitajo, da je v letih 2023 in 2024 uporabljala strategijo, ki je potovalnim agencijam otežila kombiniranje Ryanairovih letov z drugimi storitvami, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Strategija je bila usmerjena v to, da bi "potovalnim agencijam preprečila, ovirala, otežila ali podražila (ekonomsko ali tehnično) nakup letov družbe Ryanair na spletni strani ryanair.com ... Bodisi v kombinaciji z leti, ki jih ponujajo druge letalske družbe bodisi z drugimi potovalnimi in zavarovalnimi storitvami," so zapisali pri varuhu konkurence.

Kot so ocenili, so te prakse ogrozile sposobnost potovalnih agencij, da kupujejo lete prevoznika Ryanair in jih kombinirajo z leti drugih letalskih družb in/ali dodatnimi potovalnimi storitvami, s čimer so zmanjšale neposredno in posredno konkurenco med agencijami.

Italija je že leta 2019 družbi Ryanair naložila tri milijone evrov visoko globo zaradi njene politike zaračunavanja potnikom za ročno prtljago. Globo je na koncu razveljavilo upravno sodišče.

Italijanski organ za varstvo konkurence je pred tem v ponedeljek ameriški tehnološki družbi Apple naložil 98 milijonov evrov globe zaradi zlorabe prevladujočega položaja na trgu mobilnih aplikacij.