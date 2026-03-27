Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
J. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
smučarski poleti smučarski skoki padec Letalnica bratov Gorišek Planica Planica Nik Heberle

Nik Heberle po grdem padcu v Planici poslal spodbudno sporočilo

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Nik Heberle | Nik Heberle po padcu v Planici sporoča, da je z njim vse v redu. | Foto Guliverimage

Nik Heberle po padcu v Planici sporoča, da je z njim vse v redu.

Foto: Guliverimage

Slovenski skakalec Nik Heberle, ki je v sredo grdo padel na preizkusu Letalnice bratov Gorišek, se je prvič oglasil po nesreči. Na družbenem omrežju je sporočil spodbudno novico in se zahvalil za številna sporočila podpore.

Sredin preizkus Letalnice bratov Gorišek si bo skakalec Nik Heberle zapomnil za vse življenje. Po grdem padcu je obležal v izteku planiške letalnice. Zdravniška služba mu je hitro priskočila na pomoč, nato pa so ga odpeljali v jeseniško bolnišnico, kjer so opravili tudi CT glave in hrbtenice. "Nima hujših poškodb, do četrtka pa ostaja na opazovanju v bolnišnici," so v sredo popoldne sporočili s Smučarske zveze Slovenije.

Danes se je prvič po padcu oglasil tudi Heberle, ki je na svojem Instagram računu zapisal spodbudne besede: "Del športa, važno, da je vse v redu. Hvala vsem za veliko sporočil. Telefon mi je skoraj pregorel."

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
