Slovenski skakalec Nik Heberle, ki je v sredo grdo padel na preizkusu Letalnice bratov Gorišek, se je prvič oglasil po nesreči. Na družbenem omrežju je sporočil spodbudno novico in se zahvalil za številna sporočila podpore.

Sredin preizkus Letalnice bratov Gorišek si bo skakalec Nik Heberle zapomnil za vse življenje. Po grdem padcu je obležal v izteku planiške letalnice. Zdravniška služba mu je hitro priskočila na pomoč, nato pa so ga odpeljali v jeseniško bolnišnico, kjer so opravili tudi CT glave in hrbtenice. "Nima hujših poškodb, do četrtka pa ostaja na opazovanju v bolnišnici," so v sredo popoldne sporočili s Smučarske zveze Slovenije.

Danes se je prvič po padcu oglasil tudi Heberle, ki je na svojem Instagram računu zapisal spodbudne besede: "Del športa, važno, da je vse v redu. Hvala vsem za veliko sporočil. Telefon mi je skoraj pregorel."