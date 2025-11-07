Ryanair: od prihodnjega tedna le še z digitalno vozovnico

Nizkocenovni letalski prevoznik Ryanair ukinja tiskane vstopnice. Od srede, 12. novembra, morajo imeti potniki ob vkrcanju vozovnice v elektronski obliki. Izvršni direktor družbe Michael O'Leary pričakuje manjše prehodne težave, medtem ko nemške skupine za varstvo potrošnikov že vidijo prve razloge za pravne ukrepe, poroča Kurier.

Majhen list papirja z njihovim imenom, kodo QR in številko sedeža daje potnikom, zlasti neizkušenim, zagotovilo, da med vkrcanjem nič ne more iti narobe. Že prve napovedi irske letalske družbe glede nove politike so v Veliki Britaniji naletele na kritike in proteste. Ali tako ne bodo izključili ljudi, ki so manj tehnološko podkovani, ali tistih, ki nočejo uporabljati interneta?

Varuhi potrošnikov zahtevajo alternativo

Nemška zveza organizacij za varstvo potrošnikov (VZBV) zahteva alternativo za vse potnike, da se jim zagotovi uporaba vseh oblik mobilnosti. "Mobilnost ne sme biti odvisna od tehničnih znanj ali dejanskih zmožnosti potnika. Posamezne skupine ne smejo biti izključene," opozarja strokovnjak za pravice letalskih potnikov André Duderstaedt. Če so prizadete osebe z invalidnostjo, se lahko sklicujejo na zakon o enaki obravnavi.

Ryanair poskuša ublažiti morebitne težave in je prvotno zastavljeno uvedbo izključno digitalnih vozovnic v maju prestavil na mirnejši november. Namesto skoraj 20 milijonov potnikov v maju 2025 naj bi z irsko letalsko družbo v hladnejšem jesenskem mesecu potovalo le okoli 13 milijonov ljudi. Morebitne težave je lažje rešiti z manjšo gnečo na letališčih. Družba v tekočem fiskalnem letu pričakuje rekordnih 207 milijonov potnikov.

Povsem brezpapirno poslovanje

Ryanair si prizadeva postati prva brezpapirna letalska družba na svetu, je zapisano v njihovi objavi. Elektronski vstopni kuponi bi lahko preprečili več kot 300 ton odpadkov na leto, so navedli v sporočilu za javnost. Konkurenti, kot so Easyjet, British Airways, Lufthansa in Condor, strankam še vedno omogočajo izbiro med digitalnimi in papirnatimi vstopnimi kuponi.

Aplikacija za pametne telefone myRyanair igra osrednjo vlogo v digitalni strategiji. Stranke si bodo med elektronskim postopkom prijave le prek nje lahko ustvarile vstopni kupon. Letalska družba si prizadeva v aplikacijo pritegniti tudi tiste stranke, ki so svoje vozovnice rezervirale prek drugih portalov. Brez datoteke na pametnem telefonu tako potniki ne morejo niti vstopiti v letališko varnostno kontrolo, kaj šele da bi se vkrcali na letalo.

Po navedbah letalske družbe več kot 80 odstotkov potnikov že uporablja sodobno tehnologijo. Šef družbe Michael O'Leary je prepričan, da velika večina preostalih potnikov na svojih poletih prav tako nosi pametni telefon, vendar ga še ni uporabila za vkrcanje.

Kakšne so druge možnosti?

Aplikacija v okviru novega sistema ni obvezna za vse potnike. Možnost je, da glavni rezervacijski agent predloži elektronske vstopne kupone za skupino ali pa jih posamezno posreduje na pametne telefone svojih sopotnikov.

V intervjuju za britanski časopis The Independent izvršni direktor Ryanaira vsem potnikom obljublja brezplačno pomoč na letališču, če so se prijavili. "Če se baterija izprazni ali se kaj zgodi, bomo po prijavi tako ali tako imeli vašo zaporedno številko na izhodu in vas bomo spravili na krov. Ni treba skrbeti," naj bi dejal. Tiskovni predstavnik podjetja potnikom brez pametnih telefonov svetuje tudi, naj za pomoč pri prijavi prosijo prijatelje ali sorodnike.

Zadnja možnost na okencu

Tisti, ki bodo prezrli vsa opozorila in ponavljajoče se opomnike o spletni prijavi, bodo imeli na voljo zadnjo, precej zasoljeno možnost, da na letališču pridobijo natisnjen vstopni kupon, s čimer si zagotovijo dostop do letala. "V tem primeru boste morali plačati pristojbino za prijavo na letališču," piše na spletni strani Ryanaira.

Višina pristojbine je odvisna od države odhoda, na primer 30 evrov v Španiji, 40 evrov v Avstriji, v Veliki Britaniji bo znašala 55 funtov (62,5 evra), drugod po EU pa 55 evrov na potnika.

Bo pa Ryanair pri prehodu odpravil dozdajšnjo pristojbino v višini 20 evrov za ponovni tisk že izdanega vstopnega kupona.

Tudi po reformi vstopnih kart Ryanair očitno ne bo popolnoma brezpapirna družba. Po mnenju varuhov potrošnikov pa velja znano načelo, ki se ga problematizira tudi na drugih področjih, kot so železnice in plačilne storitve: "Nedigitalno je dražje."