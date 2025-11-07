Odstop sledi po nedavnem razkritju nepooblaščenega dostopa do osebnih podatkov v informacijskem sistemu uprave, piše 24ur.com. Po dosedanjih ugotovitvah so bili razkriti podatki 873.201 fizične osebe, med njimi ime, priimek, naslov, EMŠO in davčna številka. Gre za osebe, ki so bile v preteklosti zavezane vpisu v registre, ki jih vodijo ministrstvo za kmetijstvo in njegovi organi v sestavi, ali pa so bile predmet nadzora kmetijskih inšpekcij. Ti registri med drugim vključujejo evidence rejnih živali, kmetijskih gospodarstev, prejemnikov subvencij in tudi register hišnih živali.

O hudi ranljivosti na spletni strani uprave je bil na podlagi anonimne prijave prvi obveščen informacijski pooblaščenec, ki zdaj vodi inšpekcijski postopek zaradi suma neustreznega zagotavljanja varnosti osebnih podatkov.