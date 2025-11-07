Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ka. N.

Petek,
7. 11. 2025,
16.10

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin odstop Vida Znoj

Neuradno: odstopila generalna direktorica uprave za varno hrano

Vida Znoj | Foto STA

Foto: STA

Po neuradnih informacijah je odstopila generalna direktorica uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Vida Znoj, poroča 24ur.com.

Odstop sledi po nedavnem razkritju nepooblaščenega dostopa do osebnih podatkov v informacijskem sistemu uprave, piše 24ur.com. Po dosedanjih ugotovitvah so bili razkriti podatki 873.201 fizične osebe, med njimi ime, priimek, naslov, EMŠO in davčna številka. Gre za osebe, ki so bile v preteklosti zavezane vpisu v registre, ki jih vodijo ministrstvo za kmetijstvo in njegovi organi v sestavi, ali pa so bile predmet nadzora kmetijskih inšpekcij. Ti registri med drugim vključujejo evidence rejnih živali, kmetijskih gospodarstev, prejemnikov subvencij in tudi register hišnih živali.

O hudi ranljivosti na spletni strani uprave je bil na podlagi anonimne prijave prvi obveščen informacijski pooblaščenec, ki zdaj vodi inšpekcijski postopek zaradi suma neustreznega zagotavljanja varnosti osebnih podatkov.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin odstop Vida Znoj
