V tej državi v boj proti medvedom pošiljajo vojsko #video

Japonska v boj proti divjim medvedom v gorati sever države pošilja vojsko zaradi povečanega števila napadov medvedov na tamkajšnje prebivalce. Operacija se je začela v majhnem mestu Kazuno, kjer prebivalcem že tedne svetujejo, naj se izogibajo gostim gozdovom, ki obkrožajo mesto.

Med posebnimi napotki za prebivalce so tudi navodila, naj po temi ostanejo doma in nosijo zvonce, da bi prestrašili medvede, ki se hranijo v naseljih. "Tudi če je le začasna, je pomoč vojakov veliko olajšanje," je dejal lokalni uradnik Jasuhiro Kitakata. "Mislil sem, da bodo medvedi zbežali, ko bodo slišali hrup, vendar jih to privablja. Strašljivo je!" je še dejal Kitakata.

Na Japonskem se srečujejo z vse več napadi medvedov, zato že dlje časa razmišljajo o drastičnih ukrepih.

Na srečo je bil muzej zaprt

Med zadnjimi so kamere ujele medveda, ki je v torek okoli 6. ure zjutraj lomastil v bližini muzeja v Sembokuju, majhnem mestu v prefekturi Akita. Muzej je bil zaprt in poškodovanih ni bilo, kljub temu pa vodstvo razmišlja o varnostnih ukrepih za osebje in obiskovalce.

Vladni podatki kažejo, da je bilo na Japonskem od aprila več kot sto napadov medvedov, pri čemer je bilo ubitih rekordnih 13 ljudi, poroča Reuters.

Več kot dve tretjini teh smrtnih žrtev je bilo v prefekturi Akita in bližnjem Ivateju. V Akiti se je število medvedov, ki so jih opazili letos, povečalo za šestkrat, na več kot 8.000 medvedov.