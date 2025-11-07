Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Petek,
7. 11. 2025,
8.20

Osveženo pred

12 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
zaščita napad prebivalstvo pomoč vojska težave Japonska medved

Petek, 7. 11. 2025, 8.20

12 minut

V tej državi v boj proti medvedom pošiljajo vojsko #video

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Japonska v boj proti divjim medvedom v gorati sever države pošilja vojsko zaradi povečanega števila napadov medvedov na tamkajšnje prebivalce. Operacija se je začela v majhnem mestu Kazuno, kjer prebivalcem že tedne svetujejo, naj se izogibajo gostim gozdovom, ki obkrožajo mesto.

Med posebnimi napotki za prebivalce so tudi navodila, naj po temi ostanejo doma in nosijo zvonce, da bi prestrašili medvede, ki se hranijo v naseljih. "Tudi če je le začasna, je pomoč vojakov veliko olajšanje," je dejal lokalni uradnik Jasuhiro Kitakata. "Mislil sem, da bodo medvedi zbežali, ko bodo slišali hrup, vendar jih to privablja. Strašljivo je!" je še dejal Kitakata.

Na Japonskem se srečujejo z vse več napadi medvedov, zato že dlje časa razmišljajo o drastičnih ukrepih.

Medved
Novice Če opazite medveda, volka ali risa, jih lahko prijavite na MedvedoFON

Na srečo je bil muzej zaprt

Med zadnjimi so kamere ujele medveda, ki je v torek okoli 6. ure zjutraj lomastil v bližini muzeja v Sembokuju, majhnem mestu v prefekturi Akita. Muzej je bil zaprt in poškodovanih ni bilo, kljub temu pa vodstvo razmišlja o varnostnih ukrepih za osebje in obiskovalce.

Vladni podatki kažejo, da je bilo na Japonskem od aprila več kot sto napadov medvedov, pri čemer je bilo ubitih rekordnih 13 ljudi, poroča Reuters.

Več kot dve tretjini teh smrtnih žrtev je bilo v prefekturi Akita in bližnjem Ivateju. V Akiti se je število medvedov, ki so jih opazili letos, povečalo za šestkrat, na več kot 8.000 medvedov.

Medvedki, SiDG thumb
Novice Med sečnjo v gozdu posnel medvedjo družinico #video
medved, rjavi medved, ursus ursus
Novice Odbora DZ: Ministrstvo naj pripravi predlog strategije za upravljanje z medvedom
Kočevsko, divje živalice
Novice Stacionarna kamera razkriva predjesensko dogajanje globoko v gozdu #video

zaščita napad prebivalstvo pomoč vojska težave Japonska medved
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.