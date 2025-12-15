Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

gurman kulinarika tartufi obdarovanje božič darilni program darila Zigante tartufi

Praznični trenutki, obdani z vrhunskimi okusi - Zigante Tartufi

Zigante darila | Foto Zigante tartufi

Foto: Zigante tartufi

December je čas obdarovanja, toplih gest in trenutkov, ko radi posežemo po najbolj finih gurmanskih doživetjih. Prav zato Zigante Tartufi letos predstavlja izbrano praznično ponudbo, ki združuje eleganco, vrhunsko kakovost in gastronomsko razkošje — popolno za vse, ki želijo podariti posebno doživetje okusa.

Ekskluzivna praznična kolekcija darilnih paketov

V ponudbi se nahajajo številni skrbno zasnovani darilni paketi, ki očarajo tako z vizualno estetiko kot s prefinjeno vsebino. Od minimalističnih elegantnih paketov do bogatih gourmet izborov — vsak je ustvarjen z mislijo na razvajanje ter popoln vtis pri obdarovancu.

Paketi so odlična izbira za:

  • poslovna obdarovanja, kjer želite izraziti zahvalo in zgraditi trajne vezi,
  • družino in prijatelje, ki cenijo kakovostne kulinarične posebnosti,
  • navdušene kulinarike, ki radi eksperimentirajo in iščejo nove okuse.

Celotna kolekcija vas čaka tukaj. gumb_Zigante_preverite ponudbo | Foto:

Zigante darila | Foto: Zigante tartufi Foto: Zigante tartufi Decembrski popusti do –42 % na izbrane izdelke

V prazničnih dneh Zigante Tartufi ponuja tudi posebne decembrske popuste — številni izdelki ter izbrani darilni paketi so znižani, nekateri celo do 42 %. Gre za idealno priložnost, da vrhunske tartufne izdelke dodate v svoj praznični nabor ali z njimi obdarite kogarkoli, ki uživa v prvovrstnih okusih.

Popuste preverite tukaj. gumb_Zigante_preverite ponudbo | Foto:

Zigante darila | Foto: Zigante tartufi Foto: Zigante tartufi Raznolika gurmanska ponudba za popolne praznične jedi

Ponudba Zigante Tartufi je izjemno pestra — od klasičnih tartufat in značilnih omak, do aromatičnih olj s tartufi, nežnih namazov in posebnih tartufnih specialitet.

Gurmani bodo med drugim navdušeni nad:

  • tartufatami, ki popestrijo testenine, rižote ali kanapeje,
  • oljčnimi olji z dodatkom tartufov, ki že z nekaj kapljicami dvignejo okus vsake jedi,
  • tartufnimi omakami, ki dodajo globino in prestiž tradicionalnim prazničnim jedem,
  • posebnimi delikatesami, primernimi za kulinarične eksperimente ali vrhunske predjedi.

Vsak izdelek je plod dolgoletne tradicije ter strasti do tartufov, ki so zaščitni znak istrske kulinarične dediščine.

Enostaven spletni nakup in praktična dostava

Celotna ponudba je na voljo v spletni trgovini Zigante Tartufi, kjer lahko izdelke naročite hitro, varno in brez zapletov. Spletni nakup omogoča tudi plačilo po povzetju, kar je še posebej priročno v prazničnem času.

Decembrska akcija je časovno omejena, zato je zdaj idealen trenutek za izbiro popolnih daril ali za dopolnitev vašega prazničnega menija.

