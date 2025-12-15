Oven

Na delovnem mestu boste danes poželi veliko uspeha. Začutili boste, da je vaša zaposlitev varna in da ste lahko povsem mirni, saj vam ne grozi odpoved ali kaj podobnega. Pred vami je prav danes pomembna naloga, saj boste prepričevali nadrejene o določenem projektu, za katerega menite, da ga lahko izvedete zelo uspešno.

Bik

Danes bo oseba iz vaše preteklosti ponovno vzpostavila stik z vami. Dejstvo, da se je spomnila na vas, vas bo presenetilo. Pustite se presenetiti. Vaša zmožnost, da se izražate samozavestno in odprto, vam bo prinesla spoštovanje in občudovanje drugih. Spodbujali boste ideje in cilje, v katere boste močno verjeli.

Dvojčka

Zadnji čas ste zelo nekomunikativni in čutite, da drugi niso preveč dovzetni do tega. Pogovori vas obremenjujejo in občutek imate, da prihajate v navzkriž z drugimi. Nagnjeni ste k temu, da svoje misli držite zase. Če si boste vzeli nekaj časa samo zase, bo to koristilo tako vam kot vašemu razmerju.

Rak

Razdražilo vas bo, kako ljudje vztrajajo pri osebnih vprašanjih. Vzemite to kot kompliment, saj bodo samo radovedni in vas bodo želeli le bolje spoznati. Razumevanje človeških navad je tisto, čemur danes posvetite več pozornosti. Razmislite pa tudi malce o svojem obnašanju in kaj pove o vas.

Lev

Zadnje čase se zdi, da imate težave s koncentracijo, zato boste pri delu le težko osredotočeni. Z mislimi boste daleč stran. Mnogi se bodo spraševali, ali ste tako zaljubljeni, da ne morete ostati osredotočeni. Pazite na finance, saj vas čakajo odlivi, zato bi bilo zares nespametno, da bi brezglavo zapravljali.

Devica

Danes boste začutili, da potrebujete samoto. Delovali boste zelo individualistično, toda pomislite tudi na ostale, še posebno bližnje, ki vas bodo pogrešali. Pri delu se držite preizkušenih tehnik. Soočali se boste s projektom, ki bo od vas terjal ogromno energije. Zaupajte vase in v svoje sposobnosti.

Tehtnica

Pritiski bodo popustili in bolj razumsko boste pristopili k zahtevnim čustvenim situacijam. Ohladile se bodo negativne strasti, umirili boste svojo nagnjenost k destruktivnim rešitvam in bolj mirno boste gledali na izzive pred vami. Veliko bo obveznosti, ne zapostavite pomembnost intimnega druženja s partnerjem.

Škorpijon

Čutili boste, da nekdo na delovnem mestu ni bil najbolj iskren do vas. Vsekakor je prav, da nakažete nezadovoljstvo in se pritožite. Kljub temu pa še malo počakajte, da se bodo strasti pomirile. Vsekakor boste lahko razjasnili spore in odprta vprašanja, toda skušajte to opraviti na miren način.

Strelec

S partnerjem se ne boste strinjali glede določenih ključnih vprašanj o vajinem odnosu. Razmišljali boste o raznih kompromisih in dogovorih, a ta zamisel vam ne bo najbolj všeč. Ob koncu dneva se bo partner malo razcvetel, morda se bo nato to zgodilo tudi z vajinim odnosom. Pogovorita se o nedavni preteklosti.

Kozorog

Dan bo lahko prinesel določeno napetost, ki pa se bo do konca dneva postopno ohladila. Pričakujete lahko spremembe v odnosu in te vam bodo prinesle zanimivo potovanje. Obdobje nemira in nezadovoljstva bo kratko, a bo pustilo določene sledi. Prepustite se skupnim sanjam in načrtom.

Vodnar

Če načrtujete kakšen podvig na delovnem mestu ali morda službeno potovanje, lahko pričakujete ravno nasprotno od uspeha, saj vam zvezde niso tako naklonjene, kot mislite. Ne delajte prevelikih načrtov, saj bi se lahko ti hitro porušili. Zato bodite previdni pri svojih pričakovanjih, ki jih imate pri delu.

Ribi

Presenetila vas bo partnerjeva spodbuda glede določenih težav v zvezi, ki jih je do sedaj uspešno ignoriral. Danes se jim bo bolj posvetil, a njegovi postopki vam ne bodo vlivali zaupanja. Menili boste, da je močnejši pri besedah, kot pa pri dejanjih in to mu boste tudi odkrito zamerili.