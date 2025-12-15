To je nov praznični trend, ki ga morate poskusiti

December je čas topline, druženja in obdarovanja, a poleg klasičnega božičnega slavja z družino je vse bolj priljubljen tudi "Friendsmas". Gre za predbožično praznovanje s prijatelji, ki je sproščeno, toplo in pristno. Friendsmas je priložnost, da se ustavimo sredi decembrskega vrveža in ustvarimo trenutke, ki se jih bomo resnično spominjali. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo, kako ga pripraviti.

Kaj pravzaprav je "Friendsmas"?

"Friendsmas" je neformalno praznovanje božiča s prijatelji, običajno nekaj dni ali tednov pred 25. decembrom. Prihaja iz besed "friends" in "Christmas", bistvo pa je zgraditi praznično vzdušje brez pritiska tradicije. Najpogosteje vključuje skupno večerjo, izmenjavo daril, druženje ob filmih ali družabnih igrah.

Foto: Shutterstock

Kako pripraviti popoln "Friendsmas"?

Določite koncept in ton druženja

Razmislite, kakšno vzdušje želite:

elegantno večerjo,

udobno druženje,

brunch,

večer družabnih iger,

mini zabavo s koktajli.

Ko izberete ton, je lažje oblikovati vse ostalo, od dekorja do hrane.

Poenostavite organizacijo

Naj "Friendsmas" ne postane dodatni stres. Uporabite princip, da vsak prinese eno jed. To je zabaven in hkrati manj stresen način za praznovanje.

Določite kategorije:

nekdo prinese glavno jed,

nekdo poskrbi za spremljavo,

nekdo za sladico,

nekdo za pijačo.

Tako se porazporedijo tudi stroški, miza pa je bolj raznolika. Če želite bolj nadzorovano verzijo, se lahko odločite za meni z določenimi temami, na primer vse na žlico, božični brunch, tolažilna hrana.

Foto: Shutterstock

Ustvarite toplino z minimalnim okrasjem

Ni vam treba kupovati posebnih okraskov. Dovolj so:

sveče,

nekaj vejic bora ali evkaliptusa,

preprosta bela ali bež miza,

majhne lučke.

Manj je več! Pomembno je, da se vsi počutijo sproščeno in dobrodošlo.

Pripravite majhen ritual

"Friendsmas" si lahko zapomnite z majhnim osebnim dotikom. Nekaj idej:

izmenjava drobnih daril "skriti božiček",

zapisovanje želja za prihajajoče leto,

skupinska fotografija,

božični kviz.

Foto: Shutterstock

Prilagodite jedilnik svojemu stilu

Če prisegate na zdravo prehrano, lahko pripravite:

pečenega piščanca ali lososa,

zelenjavno prilogo,

solato z agrumi, brusnicami ali oreščki,

domačo juho,

preprosto sladico, na primer čokoladne kroglice.

Če pa je družba bolj tradicionalna, lahko pripravite klasične božične jedi ali pa čisto enostaven meni. Pomembno je, da miza diši domače in družabno, ne popolno.

Foto: Shutterstock

Poskrbite za atmosfero

Glasba naj bo nežna, topla, z mešanico božičnih klasik in sodobnejših skladb. Luči naj bodo pridušene, sveče pa dodajo toplino.

Naj bo pozornost na povezovanju

"Friendsmas" ni tekmovanje, ampak obred prijateljstva. Vsi pridejo, kakršni so, brez maske in brez pritiska. Pogovor, smeh in občutek pripadnosti so najmočnejši del večera.

Foto: Shutterstock

Preberite še: