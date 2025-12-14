Psihoterapevtka Lea Prešern: “Ob praznikih se največ primerjamo in ravno takrat najbolj trpimo.”

Ko se leto izteka, se mnogi znajdemo v mešanici pričakovanj, nostalgije, pritiska in tihega hrepenenja po miru. December je lahko čaroben, poln luči, druženj in topline, hkrati pa v marsikom prebudi osamljenost, žalost, utrujenost ali občutke neuspeha. O tem, kako iskreno pogledati vase, postaviti meje, se soočati z osamljenostjo in si postaviti realne cilje, smo se pogovarjali s psihoterapevtko Leo Prešern.

Kako se izogniti primerjanju z drugimi, zlasti na družbenih omrežjih?

Na družbenih omrežjih pogosto vidimo le skrbno izbrane trenutke in ne celotne zgodbe. Ko svoj notranji svet primerjamo z zunanjimi podobami, izgubimo stik s seboj. Pomaga, da se vprašamo: "Kaj jaz zdaj potrebujem? Kako lahko poskrbim za svoj mir?" Pisanje misli ali hvaležnosti nas lahko nežno vrne v svoj ritem, kjer primerjanje izgubi moč.

Zakaj se december pogosto zdi hkrati lep in naporen ter kako sprejeti oba občutka?

December prinese čarobnost luči in prazničnih podob, a hkrati tudi velik pritisk pričakovanj. Kot da bi svet šepetal, da moramo biti brezpogojno veseli. Pod tem bliščem pa mnogi doživljajo povsem drugačno realnost, ki vključuje pritiske, osamljenost, bolečino ali utrujenost. Pomembno je, da se ustavimo in preverimo, kaj potrebujemo, da praznike preživimo na način, ki nas podpira. Prostor, kjer smo lahko resnični in zvesti sebi.

Kako ločiti realno refleksijo od občutka, da v letu nismo bili dovolj uspešni?

Praznični čas pogosto idealizira popolnost. Popolne odnose, popolno leto, popolno življenje. A življenje ne sledi tem idealom. Ko se oziramo nazaj, ni namen ocenjevati popolnost, temveč iskreno pogledati, kaj smo doživeli in česa smo se naučili. Ko sprejmemo, da popolnost ni merilo, se refleksija razbremeni pritiska.

Kako se soočiti z osamljenostjo, tudi če smo obdani z ljudmi?

Osamljenost med prazniki je pogosta in ni znak pomanjkljivosti, pove le, da si želimo stika, ki trenutno ni dostopen. Če praznike preživljamo sami, si lahko ustvarimo majhne, prijetne trenutke, ali poiščemo stik drugje, na primer v lokalni skupnosti, na dogodku ali prek spletnih dejavnosti. Včasih že kratek, prijazen pogovor naredi razliko. Toplina pa lahko nastane tudi v odnosu do samega sebe.

Kako prepoznati in sprejeti osamljenost, ne da bi se ob tem krivili?

Prepoznamo jo prek občutkov, praznine, nevidnosti, žalosti, tesnobe. Ti občutki nam povedo, kje smo, ne pa kdo smo. Sprejemanje se začne s priznanjem: “Tako se počutim. In to je človeško.”

Kako pristopiti k osebi, ki se decembra sooča z notranjo bolečino?

Najpomembnejše je preveriti, kaj ta oseba resnično potrebuje. Nekateri si želijo druženja, drugi ne. Če ne vemo, lahko z vztrajnostjo povzročimo več stiske. Zato vprašajmo preprosto: “Kaj bi ti zdaj najbolj pomagalo?” in sledimo tem potrebam.

Zakaj se med prazniki vračajo nepredelani spomini ali izgube?

Prazniki so odnosni polni pričakovanj po bližini, družini, objemih. Ko ljubljene osebe ni več, se praznina okrepi. Pomaga, da si damo prostor za spomine, za lepe trenutke, ki so ostali z nami. To lahko notranjo bolečino vsaj malo pomiri.

Kako prepoznati prve znake prazničnega stresa?

Telo nam ves čas sporoča, kje smo. Utrujenost, stiskanje v prsih, pritisk, razdražljivost, občutek dušenja, vse to so opozorilni znaki. Ko jih prezremo, hitro zdrsnemo v izčrpanost. Počitek ni razkošje, ampak osnovna potreba človeka. Ko nam telo to sporoča, si ga je nujno treba vzeti.

Kako se znebiti pritiska, da moramo v decembru nadoknaditi vse?

Ideja, da bomo v enem mesecu nadoknadili vse, kar nam čez leto ni uspelo, je nerealna. Takšno pričakovanje si kot zanko obesimo okoli vratu. Treba se je zavedati, da december ni rok za popravne izpite.

Kako reči ne in postaviti meje brez krivde?

Sledenje svojim potrebam ni sebičnost, ampak skrb zase. Prazniki prinesejo tradicije, pričakovanja in obveznosti, zato so meje nujne. Če nas določeni obiski izčrpajo, jih lahko zavrnemo ali skrajšamo. Če nas pogovor spravlja v nelagodje, imamo pravico oditi. Pomembno je tudi, da svojih odločitev ne pojasnjujemo ljudem, ki nas ne slišijo.

Kaj povedati bližnjim, če si zaradi financ ne moremo privoščiti enakega obdarovanja?

Pritisk po razkošju je velik, a iskrena, preprosta beseda je dovolj: “Ne zmorem.” Če je na drugi strani pripravljenost za razumevanje, bo to tudi slišano.

Kako si pomagati, ko finančna stiska sproži občutke manjvrednosti?

Darila so družbeni konstrukt. Občutki manjvrednosti izvirajo iz naše notranje podobe, ne iz daril. Ko pri sebi razrešimo, zakaj se počutimo manj vredne, se razbremenijo tudi praznični pritiski.

Kako prepoznati, da nekdo doživlja resno stisko?

Znakov je veliko, na primer zapiranje vase, izogibanje druženju, pretirana razdražljivost, depresivnost, pomanjkanje energije ali izrazito močna čustva. Če opazimo, da nekaj ni v redu, lahko rečemo: “Čutim, da nisi povsem v redu. Bi mi povedal, kako si?” Tako odpremo varen prostor, ne da bi vsiljevali pomoč.

Kako prepoznati darila, ki nekomu res nekaj pomenijo?

Za vsakega je idealno darilo nekaj drugega. Ni univerzalnega odgovora, saj darilo izhaja iz osebnih potreb in vrednot človeka, ki ga obdarujemo. Ker so nam bližnji običajno blizu, lahko začutimo, kaj jim je pomembno. Materializem pa pogosto ustvarja občutek, da je več = bolje, kar je lahko povsem zgrešeno.

Kako si postaviti novoletne cilje brez pritiska?

Cilji ne potrebujejo 1. januarja. Če pa si jih postavimo, naj bodo realni in dosegljivi. Težava nastane, ko si napišemo dolg spisek nerealnih želja in nato občutimo razočaranje. Pomembno je razumeti, kaj si resnično želimo in kako lahko to dosežemo v svojem tempu. Cilji naj izhajajo iz naše notranje resničnosti, ne iz pritiska popolnosti.

