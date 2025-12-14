Na YouTube kanalu se je pojavil kviz, v katerem sodeluje tudi najboljši slovenski košarkar. Kako se je Ljubljančan znašel, potem ko so morali razkrinkati pravega igralca? So njegove izkušnje kaj pomagale?

Spodaj si lahko pogledate cel potek kviza

Luka Dončić je sodeloval v oddaji YouTuberja Jesserja, v kateri morajo udeleženci uganiti zakrinkanega igralca iz košarkarske lige NBA. Pred petimi sodniki, med katerimi je bilo najbolj odmevno ime prav Luka Dončić, se je postavilo šest zakrinkanih oseb. Vsi so se predstavljali kot profesionalni košarkarji v ligi NBA. Petčlanska komisija je morala odkriti, kdo je prava oseba.

Pomagale so njegove izkušnje

S svojimi izkušnjami je zelo pomagal tudi Luka Dončić, ko je poskušal kandidate ujeti na "levi nogi". Včasih mu je to tudi uspelo. Na takšen način je razkril petega kandidata, potem ko je ta dejal, da je v zadnji sezoni dobil šampionski prstan in da ga ima spravljenega doma. Očitno je bila oddaja posneta pred letošnjim začetkom lige NBA, Luka pa ve, da zmagovalna ekipa dobi prstan na prvi tekmi nove sezone.

Na koncu je bil Luka prepričan v svojo odločitev

Kandidati so počasi odpadali drug za drugim, nato pa je prišel trenutek, ko je Luki postalo jasno, kdo je bil dejanski igralec lige NBA, prav tako pa je ugotovil njegovo ime. To je bil zdaj že upokojeni košarkar Danny Green. Leta 2011 je igral za ljubljansko Olimpijo, pozneje pa kar trikrat osvojil prestižni prstan lige NBA. To mu je leta 2014 uspelo s San Antoniom, leta 2019 s Torontom, zadnjega pa je osvojil leta 2020 z Los Angeles Lakersi, kjer danes igra 26-letni Dončić.

Luka Dončić bo igral v noči na ponedeljek. Foto: Reuters

Lakersi na delu v noči na ponedeljek

V noči na ponedeljek bodo Los Angeles Lakersi, pri katerih najbolj blesti prav Luka Dončić, gostovali pri Phoenix Sunsih. Lakersi so zadnjo tekmo proti San Antoniu izgubili in imajo trenutno na svojem računu 17 zmag in 7 porazov, kar jih uvršča na peto mesto zahodne konference. Na parket bo stopil tudi Dončić, ki povprečno na tekmo dosega 35 točk. Žal pa ne bodo mogli računati na drugega najboljšega strelca, Austina Reavesa. Američan si je poškodoval mečno mišico in bo z igrišč odsoten vsaj teden dni.

