Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Petek,
12. 12. 2025,
19.04

Osveženo pred

1 ura, 12 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Daniel Gafford Brooklyn Nets Dallas Mavericks Liga NBA Liga NBA

Petek, 12. 12. 2025, 19.04

1 ura, 12 minut

Liga NBA, 12. december

Dallas ujel ritem, vseeno pa se težave kopičijo

Avtor:
S. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Daniel Gafford | Daniel Gafford se je zaradi težav z gležnjem znašel na seznamu vprašljivih. | Foto Reuters

Daniel Gafford se je zaradi težav z gležnjem znašel na seznamu vprašljivih.

Foto: Reuters

V košarkarski ligi NBA bodo ponoči na delu Dallas Mavericks, ki so v zadnjem času sicer našli zmagoviti ritem in v zadnjih petih tekmah zabeležili štiri zmage, še naprej pa imajo velike težave s poškodbami. Medtem ko Kyrie Irving sezone sploh še ni začel, sta jo že končala Dante Exum in Dereck Lively, za spopad z Brooklyn Nets pa je vprašljiv tudi Daniel Gafford. Z zmago bi se Teksašani že prebili na deseto mesto zahodne konference, se pravi v območje, ki po rednem delu sezone prinaša kvalifikacije za končnico.

Nikole Jokić, Denver Nuggets
Sportal Jokić spet blestel, Milwaukee ugnal Boston

Ponoči bo odigranih še šest tekem, Charlotte Hornets gostijo Chicago Bulls, Philadelphia 76ers Indiana Pacers, Washington Wizards Cleveland Cavaliers, Memphis Grizzlies Utah Jazz in Golden State Warriors Minnesota Timberwolves. Detroit Pistons bodo proti Atlanti lovili dvajseto zmago v sezoni, s katero bi še še utrdili na prvem mestu vzhodne konference.

Luko Dončića in Los Angeles Lakers po izpadu iz pokala lige NBA naslednja tekma čaka v ponedeljek zjutraj po slovenskem času, ko bodo gostovali pri Phoenix Suns. Moštvi sta se pomerili nedavno, 2. decembra so v dvorani Crypto.com slavila Sonca s 125:108, Jezerniki imajo tako priložnost za maščevanje.

Liga NBA, 12. december

Lestvici

Preberite še:

Luka Dončić
Sportal Dončić navdušil – številke so eksplodirale
JJ Redick
Sportal Frustracije trenerja Lakersov
Luka Dončić
Sportal Noč razočaranja za Dončića in Lakerse, Oklahoma z zgodovinskim dosežkom v NBA
Dereck Lively II
Sportal Dallas ostal brez pomembnega moža
Daniel Gafford Brooklyn Nets Dallas Mavericks Liga NBA Liga NBA
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.