Dallas ujel ritem, vseeno pa se težave kopičijo

V košarkarski ligi NBA bodo ponoči na delu Dallas Mavericks, ki so v zadnjem času sicer našli zmagoviti ritem in v zadnjih petih tekmah zabeležili štiri zmage, še naprej pa imajo velike težave s poškodbami. Medtem ko Kyrie Irving sezone sploh še ni začel, sta jo že končala Dante Exum in Dereck Lively, za spopad z Brooklyn Nets pa je vprašljiv tudi Daniel Gafford. Z zmago bi se Teksašani že prebili na deseto mesto zahodne konference, se pravi v območje, ki po rednem delu sezone prinaša kvalifikacije za končnico.

Ponoči bo odigranih še šest tekem, Charlotte Hornets gostijo Chicago Bulls, Philadelphia 76ers Indiana Pacers, Washington Wizards Cleveland Cavaliers, Memphis Grizzlies Utah Jazz in Golden State Warriors Minnesota Timberwolves. Detroit Pistons bodo proti Atlanti lovili dvajseto zmago v sezoni, s katero bi še še utrdili na prvem mestu vzhodne konference.

Luko Dončića in Los Angeles Lakers po izpadu iz pokala lige NBA naslednja tekma čaka v ponedeljek zjutraj po slovenskem času, ko bodo gostovali pri Phoenix Suns. Moštvi sta se pomerili nedavno, 2. decembra so v dvorani Crypto.com slavila Sonca s 125:108, Jezerniki imajo tako priložnost za maščevanje.

Liga NBA, 12. december

