Avtor:
M. P.

Ponedeljek,
8. 12. 2025,
21.00

Osveženo pred

4 ure, 33 minut

Dillon Brooks Anthony Edwards Phoenix Suns Minnesota Timberwolves Liga NBA

Liga NBA, 8. december

Minnesota išče maščevanje za poraz za točko

Anthony Edwards Minnesota Timberwolves | Anthony Edwards je dal 21. novembra 41 točk, a je Phoenix zmagal za točko. | Foto Guliverimage

Anthony Edwards je dal 21. novembra 41 točk, a je Phoenix zmagal za točko.

Foto: Guliverimage

V ligi NBA so v noči na torek na sporedu samo tri tekme. Najbolj zanimiva bi utegnila biti med Minnesoto Timberwolves in Phoenix Suns, saj imajo prvi trenutno 15 zmag, drugi pa 13. Minnesota je zmagala na zadnjih petih domačih tekmah. Pred dobrima dvema tednoma so že igrali med sabo, Phoenix pa je slavil za točko s 114:113. Dillon Brooks je bil z 22 točkami prvi strelec Sunsov, pri Timberwolvesih pa je dal Anthony Edwards kar 41 točk.

Liga NBA, 8. december:

Lestvici:

