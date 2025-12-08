Minnesota išče maščevanje za poraz za točko

V ligi NBA so v noči na torek na sporedu samo tri tekme. Najbolj zanimiva bi utegnila biti med Minnesoto Timberwolves in Phoenix Suns, saj imajo prvi trenutno 15 zmag, drugi pa 13. Minnesota je zmagala na zadnjih petih domačih tekmah. Pred dobrima dvema tednoma so že igrali med sabo, Phoenix pa je slavil za točko s 114:113. Dillon Brooks je bil z 22 točkami prvi strelec Sunsov, pri Timberwolvesih pa je dal Anthony Edwards kar 41 točk.