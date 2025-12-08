Košarkarji Los Angeles Lakers so po dramatični končnici prišli do svoje 17. zmage v sezoni. Jezerniki so na gostovanju pri Philadelphii 76ers po dramatični končnici slavili s 112:108, izjemno predstavo pa je ob vrnitvi čez lužo ob rojstvu druge hčerke uprizoril Luka Dončić, ki se je podpisal pod trojni dvojček - 31 očk, 15 skokov, 11 asistenc, junak pa je v zadnjih minutah postal LeBron James, ki je obračun končal pri 29 točkah.

Philadelphia 76ers : Los Angeles Lakers 108:112 Strelci: Maxey 28 (9 as.), Embiid 16 (7 sk.), Edgecombe 15, George 12, Drummond 11 (12 sk.); Dončić 31 (15 sk., 11 as.), James 29 (7 sk.), Hachimura 17, Ayton 14 (12 sk.), Reaves 11

Učinek Luke Dončića: 31 točk (7/15 za 2, 2/9 za 3, 11/14 prosti meti), 15 skokov, 11 asistenc, 2 blokadi, 5 izg. žog v 38:57

Vrhunci tekme:

Luka Dončić se je po dveh tekmah odsotnosti zaradi kratke vrnitve v Slovenijo, kjer je z zaročenko Anamario Goltes na svet pozdravil drugo hčerkico, ekspresno vrnil čez lužo, kjer se je ekipi pridružil na tretjem od treh zaporednih gostovanj, tokrat v Philadelphii. Slovenec, ki je tokrat svoje športne copate v čast hčerk Gabriele in Olivie okrasil z njunima začetnicama GO, je s soigralci pozdravil težko prigarano zmago nad Philadelphio 76ers s 112:108. Tako kot na prvi tekmi po rojstvu prve hčerke pa je Dončiću tudi na prvem obračunu po rojstvu druge uspelo doseči trojni dvojček, njegov 84. v ligi NBA.

Četudi je bilo zadnjih nekaj dni zanj in njegovo družino napornih, pestrih, predvsem pa srečnih, je bil Slovenec takoj ob vrnitvi prvi strelec svoje zasedbe, čeprav ni imel najboljšega strelskega dne. Obračun je končal pri 31 točkah, zadel je sicer le dve trojki iz devetih poskusov, je pa vknjižil 15 skokov in enajst asistenc. Izjemno "pomoč" je imel Dončić v Philadelphii v LeBronu Jamesu, ki je blestel v ključnih trenutkih predvsem v zaključku srečanja, ko je sam pokopal upe Philadelphie in dokazal, da pri skoraj 41 letih nikakor še ni za odpis. Lakersi so v Xfinity Mobile Areni uspeli prekiniti nit kar sedmih zaporednih porazov, nazadnje so pred tokratnim obračunom na gostovanju v Philadelphii zmagali namreč 7. decembra 2017.

Zaspan uvod

Dončić je ob vrnitvi srečanje pričakovano začel v prvi peterki ob Austinu Reavesu, Ruiju Hachimuri, Deandreju Aytonu in LeBronu Jamesu, ki je bil sicer pred srečanjem pod vprašajem. Ob vrnitvi je ravno slovenski as dosegel prvi koš na srečanju, a je Philadelphia takoj odgovorila z dvema zadetima trojkama. Ayton je nato po dobrih treh minutah igre še zadel za 9:10, a so domači odgovorili z delnim izidom 9:0, po katerem so 6:25 pred koncem prve četrtine prvič na srečanju povedli z dvomestno razliko (19:9).

Dončić je po vrnitvi v Slovenijo, kjer je proslavil prihod hčerkice Olivie, hitro pripotoval nazaj čez lužo. Foto: Reuters

JJ Redick je v Philadelphii pogrešal le Marcusa Smarta, ki je vse bližje vrnitvi na parket. Pri domačih pa sta manjkala Kelly Oubre Jr. in Trendon Watford. Ob zaostanku Lakersov s 17:23 je pod koš Jezernikov prodrl Tyrese Maxey, ki ga je najprej oviral Reaves, nato pa mu je hudo blokado "prilimal" Jaxson Hayes, Maxey pa je zaradi ugovarjanja prejel tehnično napako. V nadaljevanju je James 1:39 pred koncem prve četrtine Lakerse približal na 23:26, zatem pa po asistenci Dončića navdušil še z izjemnim zabijanjem (27:28). Devet sekund pred koncem prvega dela srečanja je Hachimura zadel trojko za 30:30 in s s tem postavil rezultat prve četrtine, v kateri je Dončić dosegel deset točk in štiri asistence.

Philadelphia narekovala ritem

Ob začetku druge četrtine je Dončić že kar "tradicionalno" dobil nekaj počitka. James je deset minut do konca prvega polčasa zadel trojko za vodstvo Lakersov s 36:35, nato pa so pobudo spet prevzeli domači. Poleg Dončića je 7:36 pred koncem druge četrtine na igrišče zakorakal tudi Jarred Vanderbilt, ki mu Redick na zadnjih osmih tekmah ni ponudil priložnosti. Domači so po zadetem prostem metu Jabarija Walkerja dobrih sedem minut pred koncem prvega polčasa povedli s 46:38. V drugi polovici druge četrtine sta pobudo pri Lakersih prevzela Dončić in Reaves, slednji je po nizu šestih zaporednih točk 3:25 zadel le za koš zaostanka (48:50).

Zaključek druge četrtine je vnovič pripadel Philadelphii, ki je po zadetih prostih metih Joela Embiida 39 sekund pred koncem prvega polčasa povedla s 60:50, a je nato zadnji koš v četrtini na drugi strani s trojko dosegel Dončić, Lakersi pa so tako v tretjo četrtino odnesli zaostanek sedmih točk (53:60). Lakersi so v prvih 22 minutah iz igre metali 18/45, še manj natančna je bila sicer Philadelphia (19/51), so pa Jezerniki zgrešili sedem prostih metov. Dončić je bil z 19 točkami, osmimi skoki in petimi asistencami prvi strelec prvega polčasa.

Dončić je bil z 19 točkami, osmimi skoki in petimi asistencami prvi strelec prvega polčasa. Foto: Reuters

Lakersi v tretji četrtini prevzeli pobudo

Lakersom je najdaljši odmor na srečanju dobro del, po trojki Jamesa so se po dobrih dveh minutah igre v tretji četrtini približali na 62:63, po asistenci Dončića na alley-oop Aytonu pa so nato sedem minut pred koncem tretjega dela povedli z 68:67. Od vodstva Philadelphie s 70:68 so gostje napravili delni izid 10:0, s katerim so prevzeli nadzor nad dogajanjem na parketu (78:70). Po treh četrtinah so Lakersi vodili s 87:84, Dončić je v tretjem delu obračuna, ki so ga Lakersi dobili s 34:24, dosegel osem točk, skupno je bil pri 27, le dve asistenci pa sta ga je ločili od trojnega dvojčka.

Slovenec je na začetku zadnjega dela srečanja dobil nekaj odmora, v Philadelphii pa se je bil zelo izenačen obračun. 7:22 pred koncem je Maxey zadel za približanje 76ersov na 92:94, nakar je Redick vzel minuto odmora. Pet minut pred koncem je Dončić s košem svojo zasedbo popeljal v vodstvo s 100:96, nato pa je 4:25 pred iztekom igralnega časa asistiral Jamesu za vodstvo Lakersov s 102:98 in se ob tem podpisal pod svojo deseto asistenco in trojni dvojček.

LeBron James je v zaključku dokazal svojo veličino. Foto: Reuters

Ob izenačenju na 105:105 je ob asistenci Dončića trojko za vodstvo 1:12 dosegel James, 40-letnik pa je nato še enkrat več dokazal, da nikakor ni še rekel zadnje v svoji karieri, potem ko je 27 sekund pred koncem s težkim metom iz fadeawaya zadel za 110:106 in poskrbel za eksplozijo navdušenja med svojimi soigralci. Ko je že delovalo, da je srečanje odločeno, je Maxey osem sekund pred koncem zadel izjemno težek met za tri točke in Philadelphio popeljal nazaj med žive (110:108). Po minuti odmora na zahtevo gostujoče ekipe je bil Dončić dvakrat hladnokrvno uspešen s črte prostih metov (112:108). Zatem je žogo ob izvajanju Philadelphie ukradel James in srečanje je bilo odločeno.

Poleg Dončića je strelsko najbolj izstopal James z 29 točkami (12/17 met iz igre) in sedmimi skoki, Hachimura je prispeval 17 točk, blestel je tudi Ayton, ki je bil ob 14 točkah nezgrešljiv (7/7 met iz igre), ujel pa je še 12 odbitih žog. Dvomesten je bil še Reaves z enajstimi točkami, ki pa sicer ni imel svojega dne (3/16 met iz igre). Lakersi so sicer zgrešili kar deset prostih metov (17/27), izgubili so deset žog. Pri Philadelphii je ob desetem porazu sezone Maxey dosegel 28 točk, sedem skokov in 9 asistenc, zadel je pet trojk iz osmih poskusov, Embiid je 16 točkam dodal sedem skokov, točko manj pa je prispeval VJ Edgecombe.

Lakerse zdaj čaka vrnitev domov, kjer bodo v noči na četrtek na naslednji tekmi v okviru četrtfinala pokalnega tekmovanja gostili San Antonio Spurs (4.00), pri katerih se bo po poškodbi skoraj zagotovo vrnil Victor Wembanyama.

Boston je ugnal Toronto. Foto: Reuters

Na prvi tekmi dneva so New York Knicks s 106:100 ugnali Orlando Magic. Jalen Brunson je bil s 30 točkami in devetimi asistencami prvi strelec svoje ekipe. Za Orlando je Jalen Suggs prispeval 17 točk. Na svoji peti od zadnjih šestih tekem so klonili Toronto Raptors, ki so na domačem parketu morali s 113:121 priznati premoč Boston Celtics. Na obračunu zadnjih dveh nasprotnikov Lakersov je Jaylen Brown dosegel 30 točk in osem skokov, na drugi strani pa je prav toliko točk vknjižil Brandom Ingram.

Denver Nuggets so na račun drugega polčasa s 115:106 ugnali Charlotte Hornets in prišli do 17. zmage na svoji 23. tekmi v sezoni. Jamal Murray je ob zmagi dosegel 34 točk, Nikolo Jokića pa je le en skok ločil od novega trojnega dvojčka. Tokrat se je ustavil pri 28 točkah, devetih skokih in enajstih asistencah. Miles Bridges je za Charlotte prispeval 24 točk, devet skokov in osem asistenc.

OKC do izenačitve rekorda franšize

Prvaki Oklahoma City Thunder so prišli še do 15 zaporedne zmage in izenačili najdaljši niz v zgodovini franšize, čeprav so zaradi težav s komolcem igrali brez prvega zvezdnika Shaija Gilegousa-Alexandra. Branilci naslova so s kar 131:101 porazili Utah Jazz, potem ko so že prvo četrtino dobili s 45:20. Vlogi najboljših strelcev sta pripadli Jalenu Williamsu in Chetu Holmgrenu s po 25 točkami, za Jazz, za katere ni igral Lauri Markkanen, je Kyle Filipowski dosegel 21 točk in deset skokov.

Golden State Warrios so na gostovanju v Chicagu s kar 123:91 nadigrali Bullse, ki so izgubili še sedmič zapored. Warriors so že ob polčasu vodili s 60:46, zadnjo četrtino pa so dobili s kar 36:15, medtem ko Chicago ni vodil niti enkrat na srečanju. Pri Golden Statu, ki še naprej pogreša Stephena Curryja, je Brandin Podziemski dosegel 21 točk, osem skokov in sedem asistenc, Jimmy Butler in Quinten Post sta jih dodala po 19. Najboljši strelec Bullsov pa je bil Josh Giddey z 18 točkami.

