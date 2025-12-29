Urugvajski napadalec Edinson Cavani končal kariero

"Iz nogometa odhajam miren in zavedajoč se, da sem na vsakem treningu in tekmi dal vse od sebe. Nogomet mi je toliko dal, me oblikoval in naučil dvigniti se po padcih," je hrvaška tiskovna agencija Hina povzela Cavanijev zapis.

Cavani je za urugvajsko reprezentanco odigral 136 tekem in dosegel 58 golov. Poklicno pot je začel v domovini pri Danubiu, a se hitro preselil v Evropo. Tam je igral za Palermo, Napoli, PSG, Manchester United in Valencio. Kariero je h koncu pripeljal v Južni Ameriki, kjer je od leta 2023 igral za argentinsko zasedbo Boca Juniors.

Veljal je za odličnega napadalca, največji pečat pa je pustil pri PSG, kjer je na 200 ligaških tekmah dosegel 138 golov. Skupno je za pariško zasedbo v vseh tekmovanjih zbral več kot 200 zadetkov.

Mreže tekmecev je redno tresel tudi v dresu Napolija, kjer je med letoma 2011 in 2013 na 104 tekmah italijanske lige vpisal kar 78 golov.