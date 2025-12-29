Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
29. 12. 2025,
9.59

Edinson Cavani

Ponedeljek, 29. 12. 2025, 9.59

Urugvajski napadalec Edinson Cavani končal kariero

Avtor:
STA

Valencia Edinson Cavani | Edinson Cavani končuje športno kariero. | Foto Guliver Image

Edinson Cavani končuje športno kariero.

Foto: Guliver Image

Urugvajski nogometni napadalec Edinson Cavani je na družbenih omrežjih sporočil, da pri 38 letih končuje kariero.

"Iz nogometa odhajam miren in zavedajoč se, da sem na vsakem treningu in tekmi dal vse od sebe. Nogomet mi je toliko dal, me oblikoval in naučil dvigniti se po padcih," je hrvaška tiskovna agencija Hina povzela Cavanijev zapis.

Cavani je za urugvajsko reprezentanco odigral 136 tekem in dosegel 58 golov. Poklicno pot je začel v domovini pri Danubiu, a se hitro preselil v Evropo. Tam je igral za Palermo, Napoli, PSG, Manchester United in Valencio. Kariero je h koncu pripeljal v Južni Ameriki, kjer je od leta 2023 igral za argentinsko zasedbo Boca Juniors.

Veljal je za odličnega napadalca, največji pečat pa je pustil pri PSG, kjer je na 200 ligaških tekmah dosegel 138 golov. Skupno je za pariško zasedbo v vseh tekmovanjih zbral več kot 200 zadetkov.

Mreže tekmecev je redno tresel tudi v dresu Napolija, kjer je med letoma 2011 in 2013 na 104 tekmah italijanske lige vpisal kar 78 golov.

