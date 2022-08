Antony že v Manchestru, Ronalda agent ponuja "polovici" Evrope

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Izteka se poletna nogometna tržnica. Prestopov ni manjkalo, še kar nekaj se jih bo zgodilo do srede. Najbolj odmeven je prestop Brazilca Antonyja iz Ajaxa v Manchester United. Ta je v ponedeljek popoldne priletel v Manchester, kjer ga čaka zdravniški pregled.

Antony, ki naj bi po pisanju angleških medijev in Fabrizia Romana, Manchester United stal kar 100 milijonov evrov, pa ne bo edina okrepitev rdečih vragov v zadnjih urah prestopnega roka. Na posojo iz Newcastla prihaja vratar Martin Dubravka.

Globoko bo v denarnico segel tudi Wolverhampton. S Stuttgartom so se dogovorili za prestop avstrijskega napadalca srbskih korenin Saše Kalajdžića. Zanj naj bi odšteli kar 18 milijonov evrov. Tudi on bo v Anglijo prišel že ta ponedeljek.

Cristiano Ronaldo Foto: Guliverimage Angleški The Independent medtem poroča, da agent Jorge Mendes še naprej išče nov klub za Cristiana Ronalda. Portugalski zvezdnik je od štirih tekem premier lige na začetku sezone le na eni igral od prve do zadnje minute. V ponedeljek dopoldne je Independent pisal, da Mendes Ronalda ponuja Chelseaju, popoldne pa piše, da ga kot posojenega igralca Manchestra ponuja Napoliju in Sportingu.

Še naprej pa ni razpleta pogajanj med Barcelono in Chelseajem za Pierra Aubameyanga. Barcelona ima še eno odprto vprašanje: Frankie de Jong. Nizozemec želi ostati, klub ga želi prodati ali pa mu dati nižjo pogodbo. Sam ne privoli v znižanje plače niti v prestop. Trener Xavi mu je dal nekaj prostih dni.

Zanimivo okrepitev je dobila Valencia. To je 35-letni Edinson Cavani. Pred leti je kot po tekočem traku zabijal za Palermo, Napoli in osem sezon tudi za PSG. V zadnjih dveh sezonah v dresu Manchestra Uniteda ni bil več v središču pozornosti nogometnega sveta. S španskim prvoligašem bo kot prost igralec podpisal dveletno pogodbo.

Novega soigralca bo dobil tudi Jan Oblak. Obrambo Atletica Madrida bo okrepil 25-letni Sergio Reguilon, ki je zadnji dve sezoni igral za Tottenham.