Benjamin Šeško je v soboto dopoldne tudi uradno podpisal in sklenil petletno pogodbo z Manchester Unitedom, potem ko je v četrtek zvečer pripotoval v Manchester, v petek pa prestal zdravniški pregled.

Benjamin Šeško po podpisu pogodbe:

Vir: GLOBAL GAME MEDIA

Čeprav že nekaj dni ni bilo praktično nobenega dvoma, pa je Benjamin Šeško v soboto dopoldne tudi uradno podpisal pogodbo z Manchester Unitedom, s katero je zvestobo angleškemu velikanu obljubil do junija 2030. Najprej je o uradnem podpisu Slovenca poročal Fabrizio Romano, kmalu potem pa so z objavo videa roke in podpisa pogodbe potrdili tudi pri Man Unitedu. Potem pa je sledila še objava na družbenih omrežjih Šeška v dresu Manchester Uniteda s pripisom: "Tukaj je! Benjamin Šeško je uradno član Manchester Uniteda. Dobrodošel v klubu, Benjamin!" so zapisali rdeči vragi.

🚨✍🏻 Benjamin Šeško has just signed his five year contract as new Manchester United player. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2025

🚨 He's here! 🚨



Benjamin Sesko is officially a Manchester United player! 🙌 — Manchester United (@ManUtd) August 9, 2025

Ob podpisu pogodbe je nekaj besed za klubsko spletno stran povedal tudi Šeško. "Zgodovina Manchester Uniteda je seveda nekaj posebnega, a kar me resnično navdušuje, je prihodnost. Ko smo se pogovarjali o projektu, je bilo jasno, da je vse pripravljeno, da bo ta ekipa spet rasla in se potegovala za največje trofeje. Že od trenutka, ko sem prišel, sem začutil pozitivno energijo in družinsko vzdušje, ki ga je ustvaril klub. Očitno je to idealen kraj za dosego moje najvišje ravni in izpolnitev vseh mojih ambicij," je dejal Šeško. "Komaj čakam, da se začnem učiti od Rubena (Amorima) in se povežem s soigralci, da dosežemo uspeh, za katerega vsi vemo, da smo ga skupaj sposobni," je še dodal Slovenec.

Direktor Uniteda Jason Wilcox pa je o Šešku povedal: "Benjamin ima redko kombinacijo eksplozivne hitrosti in sposobnosti fizične prevlade nad branilci, zaradi česar je eden najbolj izjemnih mladih talentov v svetovnem nogometu. Benjaminovo kariero smo pozorno spremljali, vse naše analize podatkov in raziskave so pokazale, da ima potrebne lastnosti in osebnost za uspeh v Manchester Unitedu."

Gremo! 🇸🇮🔴 — Manchester United (@ManUtd) August 9, 2025

"Benjamin, ki bo deloval pod vodstvom Rubena in naše odlične ekipe, se pridružuje popolnemu okolju, ki ga bo podprlo pri doseganju njegovega svetovnega potenciala. Želja, ki so jo pokazali vsi naši novi igralci, da se pridružijo klubu to poletje, poudarja privlačnost in ugled Manchester Uniteda, saj še naprej gradimo in razvijamo ekipo, ki se lahko bori za največje nagrade," je še povedal.

Welcome to the Premier League, Benjamin Sesko 👋 pic.twitter.com/mGG22yAACx — Premier League (@premierleague) August 9, 2025

Ob sklenitvi sodelovanja so se oglasili tudi pri Premier ligi, kjer so Šešku prav tako izrekli dobrodošlico.

Ob velikem dnevu za Šeška čestitke dežujejo iz vseh strani. Oglasil se je tudi njegov agent Elvis Bašanović. "Pred leti sem dal obljubo malemu fantu z velikimi sanjami: skupaj bomo dosegli vrh. Danes je bila ta obljuba izpolnjena. Ponosen sem nate, Benjamin. Teater sanj te čaka," je zapisal na Instagramu. View this post on Instagram A post shared by Elvis Basanovic (@pro_transfer_agency)

V četrtek pripotoval v Manchester

V četrtek sta zdaj že Šeškov nekdanji klub RB Leipzig in angleški velikan dosegla dokončni dogovor o vsoti, ki so jo za Slovenca nemškemu klubu odšteli rdeči vragi, takoj potem pa je Šeško odpotoval v Manchester. Angleški klub je sicer za usluge Slovenca Leipzigu odštel 76,5 milijona evrov in 8,5 milijona evra dodatkov, skupno torej 85 milijonov evrov, kar je z naskokom najvišji prestop v zgodovini slovenskega nogometa.

Dvaindvajsetletni Šeško bo tako dopolnil prenovljeno podobo napada Uniteda po prihodu Bryana Mbeuma in Matheusa Cunhe. Kot vse kaže, pa Šeška v garderobi Uniteda ne bo pričakal Alejandro Garnacho, ki je tik pred prestopom k Chelseaju.

Manchester United confirm signing of Benjamin Sesko, set to be unveiled at Old Trafford ahead of Fiorentina friendly.



Contract to June 2030 is signed.



Sesko: “The history of Manchester United is obviously very special but what really excites me is the future.”#MUFC pic.twitter.com/fOwyTZvVnW — Laurie Whitwell (@lauriewhitwell) August 9, 2025

Slovenec je v prejšnji sezoni za Leipzig dosegel 21 golov za Leipzig v vseh tekmovanjih, skupaj pa je od leta 2023 za nemško ekipo zbral 39 golov in osem podaj na 87 tekmah.

Koliko bo zaslužil?

Po poročanju angleških medijev naj bi Šeško pri Manchester Unitedu tedensko zaslužil 160 tisoč funtov (okoli 184,7 tisoč evrov), s čimer bo postal "šele" osmi največji zaslužkar v vrstah rdečih vragov. Vendar pa naj bi se plača Slovenca povečala na 200 tisoč funtov (230 tisoč evrov) – če bo Manchester Unitedu v tej sezoni uspelo, da si zagotovi uvrstitev v ligo prvakov za naslednjo sezono – kar bi ga postavilo na peto mesto med najvišje plačanimi igralci v klubu. Največ v žep v Unitedu še vedno pospravi Brazilec Casemiro, in sicer kar 350 tisoč funtov tedensko (404 tisoč evrov).

Preberite še: