Na POP TV poteka predvolilno soočenje predsednikov osmih strank. Na vprašanja o davkih in minimalni plači, čakalnih vrstah in dostopu do zdravnika, zunanji politiki in integriteti odgovarjajo predsedniki strank, ki jim po povprečju zadnjih treh mesečnih javnomnenjskih raziskav Mediane kaže najbolje. Prvič se pred volitvami na televiziji soočata tudi predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob in predsednik SDS Janez Janša, ki se je soočenju na nacionalni televiziji prejšnji teden izognil.

Na soočenju sodelujejo predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob, predsednik Socialnih demokratov Matjaž Han, predsednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša, predsednik Demokratov Anže Logar, predsednik Nove Slovenije Jernej Vrtovec, koordinator Levice Luka Mesec, predsednik Preroda Vladimir Prebilič in predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović.

Slovensko gospodarstvo in ekonomija

"Slovenija kot majhno gospodarstvo lahko stavi na znanje. Davčna razbremenitev je smiselna, ko poganja najboljša podjetja," je v soočenju na POP TV povedal predsednik vlade in Gibanja Svoboda Robert Golob.

"Podjetja niso imela nikoli tako visokih dobičkov kot leta 2023 in 2024. To pomeni, da gospodarstvo ni zadušeno, ravno obratno. Gospodarstvo cveti, ampak lažje je napovedovati katastrofo. Lažje je ljudi strašiti, čeprav imajo na računu bistveno več kot kadarkoli. In to vsi: od upokojencev do zaposlenih," je dejal Golob.

Predsenik Slovenske demokratske stranke Janez Janša je v soočenju povedal, da bi, če trenutna vlada ne bi "prekinila naše mini davčne reforme, bi povprečno gospodinjstvo v Sloveniji imelo ob koncu tega mandata 7500 evrov več" in dodal, da bodo splošno davčno olajšavo dvignili. Dodal je, da bi božičnica v njihovem morebitnem mandatu ostala le v tistih podjetjih, ki si to izplačilo lahko privoščijo.

Predsenik Socialnih demokratov Matjaž Han meni, da je v Sloveniji potrebna celovita davčna reforma. Ob tem je dodal, da so v času mandata dvignili sredstva za znanost. "Če ne bomo dvignili produktivnosti, bomo capljali za drugimi," je prepričan predsednik SD Han. Han ob tem dodaja, da je prepričan, da bo levo-sredinska vlada v naslednjem mandatu kakšno odločitev sprejela bolj premišljeno. Meni, da je potrebno doseči družbeni dogovor, če želimo imeti predvidljivo davčno okolje.

Predsednnik Demokratov Anže Logar meni, da je takrat, ko "dvigneš davke za 1,5 milijarde, nespodobno razpravljati, da jih na primer ne moreš spustiti za 700 milijonov evrov," je povedal Logar.

"Rezultat politike Meseca in Goloba je, da pod pragom revščine živi 300 tisoč ljudi," je poudaril predsednik stranke NSi Jernej Vrtovec, ki je dodal, da je bil BDP v lanskem letu pod povprečjem EU in ukrepe trenutne vlade označil za nespametne ukrepe in socialni eksperiment.

Predsednik stranke Prerod Vladimir Prebilič meni, da v Sloveniji ni potrebe po novih davkih. "Ni potrebe po novih davkih. Treba bo nehati krasti v Sloveniji," je povedal Prebilič in ob tem opozoril, da letno izgine 3,5 milijarde evrov. "Če bi to obdavčili, bi dobili v proračun dodatno milijardo," je prepričan predsednik stranke Prerod.

Slovensko zdravstvo

"Mislim, da je zdravstvo prioriteta celodne države in vseh strank. Ne bi eksperimentiral. Zavedam se ene stvari, da se čakalne vrste podaljšujejo. Mi bi v naslednjem mandatu povečali število družinskih zdravnikov," je o situaciji v slovenskem zdravstvu povedal predsednik SD Matjaž Han.

Kako bi Janša uredil krizo v zdravstvu? "Tako, da je v ospredju pacient, denar pa sledi pacientu," je povedal ter ddodal, da naj se medicinski pripomočki nabavljajo po realnih in konkurečnih cenah, konkurenco pa se mora zagotoviti tudi v zavarovalništvu. "Po vseh anketah je zdravstvo najbolj pereča tema v državi," je prepričan Janša.

"Dovolj je privatizacije zdravstva," je prepričan premier Robert Golob. Ob tem je povedal, da je bil prisoten na terenu, kjer si je ogledal stanje v do

Predsednik NSi Jernej Vrtovec je prepričan: "Čakalne vrste so se podaljšale in največ je za to naredila vlada Roberta Goloba," ter v soočenju povedal, da bi v njegovi stranki te probleme reševali s privatizacijo.

Predsednik Demokratov Anže Logar je povedal, da aktualna vlada nima koncepta, kako rešiti javno zdravstvo. "Moramo delovati na štirih stebrih – zdravnike razbremenili administrativnega dela, digitalizirati javno zdravstvo, da bodo ravni povezane med seboj. Potrebno je narediti regije, po katerih bo zdravstvo primerljivo in uvesti zakon o zavodih, kjer je treba opolnomočiti vodje zdravstvenih zavodov, da lahko nekaj naredijo in so tudi odgovorni za tisto, česar niso naredili," je prepričan Logar. Ob tem ga skrbi ob besedah, da javni zdravstveni centri nimajo težav z osebjem, saj je sam prepričan, da temu ni tako.

Luka Mesec meni, da je potrebno javno in zasebno zdravstvo ločiti, ter okrepiti primarno zdravstvo, s čimer se bodo čakalne vrste skrajševale. "Smo za podporo zdravnikom in zdravstvenemu osebju, smo pa ostro proti zlorabam sistema," je povedal Mesec.

Prebilič je mnenja, da brez dobro plačanih medicinskih sester ni dobrega zdravstva. Ob tem je predlagal je t.i. "lex specialis" in nagrajevanje zdravnikov.

Predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović meni, da je ob trenutni situaciji v zdravstvenem sistemu potrebno delati na strani ponudbe in vlagati v medicinsko osebje, ki iz tega okolja beži. "Treba je vlagati v medicinsko osebje, ki je najbolj podhranjeno," je prepričan.