Bosch predstavlja inovativno linijo električnih merilnikov

Merilna tehnika Bosch prinaša revolucionarne novosti v svetu električnih merilnih naprav. V najnovejši liniji je predstavljenih pet skrbno oblikovanih in visoko kakovostnih orodij, ki postavljajo nove standarde natančnosti, varnosti in praktičnosti pri delu ne glede na to, ali gre za profesionalce na gradbišču ali tehnike v zahtevnih delovnih okoljih. Od brezkontaktnih merilnikov napetosti do večnamenskih multimetrov in tokovnih klešč je vsaka od teh naprav zasnovana z namenom, da delo poteka hitreje, varneje in učinkoviteje. Spoznajte novo linijo električnih merilnikov Bosch, vaše nove zaveznike pri vsakodnevnih izzivih: GVD 1000-17, GDM 600-15, GFM 1000-15, GMC 600-15 in GVT 1000-15.

Brezkontaktni merilnik napetosti (Bosch GVD 1000-17)

Robustno orodje za natančno in varno zaznavanje napetosti na najzahtevnejših deloviščih

Brezkontaktni merilnik napetosti, zasnovan za profesionalce, ki na terenu zahtevajo brezkompromisno varnost, zanesljivost in praktičnost. Z zaščito IP67 in izjemno odpornim ohišjem je naprava pripravljena na delo v najtežjih pogojih ter zagotavlja natančno zaznavanje napetosti v širokem spektru uporabe.

Bosch GVD 1000-17 je nepogrešljivo orodje za električarje, serviserje in tehnike, ki vsakodnevno delajo z električnimi inštalacijami v različnih okoljih, od zahtevnih industrijskih gradbišč do pisarniških in stanovanjskih prostorov. Ne glede na to, ali preverjate prisotnost napetosti v električnih napeljavah, testirate vtičnice ali preverjate varnost ozemljitve, ta detektor zagotavlja natančnost in varnost za zanesljivo in učinkovito delo.

Ključne tehnične lastnosti:

Dvojno napetostno območje: 24 V–1000 V AC (občutljiv na zelo nizke napetosti že od 24 V) ter 90 V–1000 V AC za maksimalno vsestranskost

24 V–1000 V AC (občutljiv na zelo nizke napetosti že od 24 V) ter 90 V–1000 V AC za maksimalno vsestranskost Zaščita: IP67, odporen proti prahu, vodi in udarcem (padec z višine do dva metra)

IP67, odporen proti prahu, vodi in udarcem (padec z višine do dva metra) Varnost: certifikat CAT IV 1000 V, najvišja raven zaščite za delo na električnih inštalacijah

certifikat CAT IV 1000 V, najvišja raven zaščite za delo na električnih inštalacijah Samodejno samopreverjanje: aktivira se ob vklopu ter periodično vsakih pet sekund za zanesljivo delovanje med uporabo

aktivira se ob vklopu ter periodično vsakih pet sekund za zanesljivo delovanje med uporabo Vizualna in zvočna signalizacija: konica naprave spreminja barvo (rdeča, oranžna, zelena) glede na zaznano napetost, ob tem pa delujeta tudi zvočni signal in vibracija za hitro in varno zaznavanje

konica naprave spreminja barvo (rdeča, oranžna, zelena) glede na zaznano napetost, ob tem pa delujeta tudi zvočni signal in vibracija za hitro in varno zaznavanje Vgrajena LED-svetilka: olajša delo v slabših svetlobnih pogojih

olajša delo v slabših svetlobnih pogojih Praktična sponka za nošenje: omogoča varno nošenje in hiter dostop na gradbišču ali v delavnici

Z zaščito IP67 in certifikatom CAT IV 1000 V ta brezkontaktni merilnik napetosti zagotavlja zanesljivo delovanje tudi v najbolj zahtevnih in tveganih pogojih. Visoka občutljivost za nizke napetosti ter samodejno samopreverjanje zagotavljata varnost in zanesljivost uporabnika skozi celoten delovni proces.

GVD 1000-17 je zasnovan za maksimalno poenostavitev dela. Zvočni signali, vibracije in LED-signalizacija omogočajo takojšnje prepoznavanje stanja brez potrebe po dodatnih meritvah, kar prihrani čas in poveča produktivnost.

Foto: Robert Bosch d.o.o.

Digitalni multimeter (GDM 600-15)

Natančnost in vzdržljivost za profesionalce

Novi digitalni multimeter GDM 600-15 prinaša visoko natančnost meritev True RMS, sodoben zaslon z obratno osvetlitvijo ter je zasnovan za delo v najzahtevnejših pogojih. Z zaščito IP65 je to orodje izjemno vzdržljivo ter odporno proti prahu, vodi in udarcem, zato je idealna izbira za uporabo na gradbiščih in v industrijskih okoljih.

Ključne tehnične lastnosti:

Natančne meritve True RMS za zanesljive rezultate v vseh pogojih.

za zanesljive rezultate v vseh pogojih. LCD-zaslon z obratno osvetlitvijo in močnim kontrastom , ki omogoča enostavno odčitavanje tudi v slabših svetlobnih razmerah.

, ki omogoča enostavno odčitavanje tudi v slabših svetlobnih razmerah. Meritve frekvence, prevodnosti, upornosti in kapacitivnosti z beleženjem minimalnih, maksimalnih in povprečnih vrednosti signala.

z beleženjem minimalnih, maksimalnih in povprečnih vrednosti signala. Robustna konstrukcija z zaščito IP65 , odporna proti prahu, vodi in udarcem (padec z višine do dva metra).

, odporna proti prahu, vodi in udarcem (padec z višine do dva metra). Kompaktna zasnova za uporabo z eno roko , z integriranim stojalom in magnetnim nosilcem za prostoročno delo.

, z integriranim stojalom in magnetnim nosilcem za prostoročno delo. Preizkušen in certificiran za varnost v merilni kategoriji CAT III 600 V.

Združljiv z litij-ionskimi baterijami ter opremljen s prilagodljivimi in vzdržljivimi silikonskimi merilnimi kabli za dolgotrajno in zanesljivo uporabo.

Je idealna izbira za električarje, tehnike HVAC-sistemov, upravitelje objektov in strokovnjake s področja elektronike. Natančno meri napetost, tok, upornost in druge električne parametre ter učinkovito pomaga pri vzdrževanju, diagnostiki in popravilih električnih inštalacij. Zaradi premišljene in praktične zasnove olajša delo na terenu, njegova robustnost pa zagotavlja dolgotrajno zanesljivost tudi v najzahtevnejših delovnih pogojih.

Digitalni multimeter GDM 600-15 združuje profesionalno natančnost, vzdržljivost in praktičnost ter uporabnikom zagotavlja orodje, na katerega se lahko zanesejo pri vseh izzivih vsakodnevnega dela.

Foto: Robert Bosch d.o.o.

Multimeter z vilicami (GFM 1000-15)

Hiter in natančen nadzor izmeničnega toka za profesionalce

Novi profesionalni multimeter z vilicami GFM 1000-15 v vsakodnevno delo električarjev in tehnikov prinaša učinkovitost in zanesljivost. Opremljen je z meritvami True RMS ter LCD-zaslonom z obratno osvetlitvijo, ki omogoča hiter in natančen nadzor izmeničnega toka do 200 A AC brez uporabe merilnih kablov.

Posebej je zasnovan za električarje in tehnike HVAC-sistemov, ki potrebujejo hitro, natančno in neinvazivno preverjanje izmeničnega toka in napetosti. Je idealna rešitev za delo v omejenih prostorih, kot so razdelilne omarice, ter na zahtevnih gradbiščih, kjer je robustnost orodja ključnega pomena. Zaradi svoje natančnosti in praktičnosti je nepogrešljiv partner pri električnih inštalacijah, vzdrževanju in diagnostiki napak.

Ključne tehnične lastnosti:

Merjenje izmeničnega toka do 200 A z odprtimi čeljustmi, kar omogoča hitro delo brez prekinitve tokokrogov.

z odprtimi čeljustmi, kar omogoča hitro delo brez prekinitve tokokrogov. LCD-zaslon z obratno osvetlitvijo za enostavno odčitavanje v različnih svetlobnih pogojih.

za enostavno odčitavanje v različnih svetlobnih pogojih. Večnamensko orodje , ki meri AC/DC napetost do 1000 V, upornost, prevodnost ter vključuje funkcijo LoZ za natančno merjenje napetosti.

, ki meri AC/DC napetost do 1000 V, upornost, prevodnost ter vključuje funkcijo LoZ za natančno merjenje napetosti. Robustna konstrukcija z zaščito IP54 , odporna proti prahu, brizganju vode in padcem z višine do dva metra.

, odporna proti prahu, brizganju vode in padcem z višine do dva metra. Udoben in ergonomski ročaj , ki zmanjšuje utrujenost pri daljši uporabi.

, ki zmanjšuje utrujenost pri daljši uporabi. Kompaktna zasnova in združljivost z magnetnim nosilcem MH 1 Professional za delo v omejenih in zahtevnih prostorih.

in združljivost z magnetnim nosilcem MH 1 Professional za delo v omejenih in zahtevnih prostorih. Vgrajen brezkontaktni detektor napetosti (NCV) in integrirana svetilka za dodatno varnost in praktičnost na terenu.

in integrirana svetilka za dodatno varnost in praktičnost na terenu. Varnostna certifikacija CAT IV 600 V in CAT III 1000 V za maksimalno zaščito uporabnika.

Z vgrajeno funkcijo zadržanja meritve ter združljivostjo z litij-ionskim napajanjem GFM 1000-15 zagotavlja dolgotrajno in zanesljivo uporabo. Visokokakovostni silikonski merilni kabli zagotavljajo odlično odpornost in fleksibilnost, kompaktna zasnova pa olajša prenašanje in rokovanje. Multimeter se uvršča med vrhunska orodja za profesionalce, ki pri vsakem opravilu zahtevajo največjo učinkovitost in varnost.

Foto: Robert Bosch d.o.o.

Tokovne merilne klešče (GMC 600-15)

Natančnost in vzdržljivost za profesionalce na gradbišču

Tokovne merilne klešče GMC 600-15 Professional so zasnovane za zahtevne delovne pogoje ter zagotavljajo natančne meritve True RMS izmeničnega toka do 600 A in napetosti do 600 V AC/DC. Opremljene so z LCD-zaslonom z obratno osvetlitvijo, zaradi česar so idealno orodje za električarje in tehnike HVAC-sistemov, ki zahtevajo največjo učinkovitost in zanesljivost pri električnih inštalacijah, vzdrževanju in diagnostiki v industrijskih ter gradbenih okoljih. Njihova robustnost in zanesljivost jih uvrščata med nepogrešljiva orodja, zlasti v zahtevnih razmerah, kjer sta hitrost, varnost in natančnost ključnega pomena.

Ključne tehnične lastnosti:

Merjenje izmeničnega toka do 600 A ter AC/DC napetosti do 600 V.

ter Meritve True RMS za natančne in zanesljive rezultate v vseh delovnih pogojih.

za natančne in zanesljive rezultate v vseh delovnih pogojih. LCD-zaslon z obratno osvetlitvijo z velikim in jasnim prikazom za enostavno odčitavanje vrednosti.

z velikim in jasnim prikazom za enostavno odčitavanje vrednosti. Vzdržljiva zasnova z zaščito IP54 , odporna proti udarcem in padcem z višine do dva metra.

, odporna proti udarcem in padcem z višine do dva metra. Kompaktna in ergonomska oblika za enostavno uporabo z eno roko.

za enostavno uporabo z eno roko. Združljivost z magnetnim nosilcem MH 1 Professional , ki omogoča prostoročno delo in večjo praktičnost.

, ki omogoča prostoročno delo in večjo praktičnost. Visoki varnostni standardi, potrjeni s certifikati CAT IV 300 V in CAT III 600 V, primerni za meritve na izoliranih kablih in na gradbiščih.

GMC 600-15 je opremljen z litij-ionskim akumulatorjem za dolgotrajno in stabilno delovanje ter visokokakovostnimi merilnimi kabli iz prilagodljivega in odpornega silikona. Funkcija zadržanja izmerjenih vrednosti dodatno olajša natančno analizo, ergonomski ročaj pa zmanjšuje utrujenost tudi pri daljši uporabi. To je orodje za profesionalce, ki ne sklepajo kompromisov pri natančnosti, vzdržljivosti in varnosti.

Foto: Robert Bosch d.o.o.

Merilnik napetosti (GVT 1000-15)

Varnost in učinkovitost v vsakem okolju

Merilnik napetosti GVT 1000-15 Professional je zasnovan za najzahtevnejše delovne pogoje ter zagotavlja varnost in zanesljivost pri merjenju napetosti do 1000 V AC/DC. Opremljen je z vizualnimi, zvočnimi in vibracijskimi opozorilnimi signali, ki jasno opozarjajo na prisotnost napetosti, njegova vzdržljiva konstrukcija z zaščito IP65 pa omogoča nemoteno delo tudi v najtežjih okoljih.

Ključne lastnosti:

Zanesljivo preizkušanje napetosti do 1000 V AC/DC z več opozorilnimi signali: LED, zvočnim in vibracijskim.

z več opozorilnimi signali: LED, zvočnim in vibracijskim. Robustna zasnova , odporna proti udarcem in padcem, z zaščito IP65 za delo v zahtevnih okoljih.

, odporna proti udarcem in padcem, z zaščito IP65 za delo v zahtevnih okoljih. 125 cm dolg kabel , ki omogoča enostaven dostop in delo v večjih razdelilnih omarah in prostorih.

, ki omogoča enostaven dostop in delo v večjih razdelilnih omarah in prostorih. Skladnost s standardom IEC EN 61243-3:2014 , kar potrjuje varnost delovanja tudi pri izpraznjenih baterijah.

, kar potrjuje varnost delovanja tudi pri izpraznjenih baterijah. Vgrajena svetilka za delo v slabših svetlobnih pogojih.

za delo v slabših svetlobnih pogojih. Funkcija samodejnega preizkusa , ki redno preverja pravilno delovanje naprave.

, ki redno preverja pravilno delovanje naprave. Varnostni standardi CAT IV 600 V / CAT III 1000 V, ki zagotavljajo maksimalno zaščito uporabnika.

GVT 1000-15 je nepogrešljivo orodje za električarje, upravitelje objektov in domače mojstre. Omogoča preprosto in varno zaznavanje prisotnosti napetosti v električnih inštalacijah, iskanje vodnikov pod napetostjo ter preverjanje polaritete in zaporedja faz. Ne glede na to, ali gre za montažo vtičnic, preverjanje RCD-stikal ali vzdrževanje elektroinštalacij, ta merilnik zagotavlja varnost in učinkovitost pri vsakem opravilu.

Ergonomska zasnova z udobnim ročajem zmanjšuje utrujenost med delom, možnost upravljanja z eno roko pa dodatno olajša meritve. Vzdržljivi materiali in preverjene zmogljivosti GVT 1000-15 uvrščajo med zanesljive partnerje tako v profesionalnih kot domačih okoljih, kjer sta varnost in natančnost vedno na prvem mestu.

Foto: Robert Bosch d.o.o.

Podrobnejše informacije o novi liniji električnih preizkuševalnih naprav in drugih izdelkih merilne tehnike Bosch so na voljo na uradni spletni strani Bosch: https://www.bosch-professional.com/si/sl/

Naročnik oglasnega sporočila je Robert Bosch d.o.o..