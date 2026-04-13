Ponedeljek,
13. 4. 2026,
22.15

Gano bo na nogometnem SP vodil Carlos Queiroz

Gana reprezentanca | Foto Reuters

Portugalec Carlos Queiroz je novi selektor ganske nogometne reprezentance. Gana se je s prejšnjim strategom Ottom Addom razšla pred dvema tednoma po porazu na prijateljski tekmi z Nemčijo.

Nogometna zveza Gane se je za konec sodelovanja odločila po nizu štirih zaporednih porazov, nazadnje so Afričani doživeli poraz na prijateljski tekmi proti Nemčiji z 1:2.

Zdaj bo vodenje ekipe, ki se pripravlja na nastop na svetovnem prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki, prevzel izkušeni Portugalec. Ganci sicer niso razkrili podrobnosti sodelovanja in tega, za koliko časa je Carlos Queiroz sklenil pogodbo.

Portugalec je med drugim na klubski sceni vodil Real Madrid, kot selektor pa je zdaj 73-letni trener že popeljal na mundial domačo reprezentanco Portugalske leta 2010 ter Irana v letih 2018 in 2022. Kot selektor pa je delal še v ZAE, Južni Afriki, Kolumbiji, Egiptu, Katarju in Omanu.

Gana bo na SP igrala v skupini z Anglijo, Hrvaško in Panamo v skupini L.

