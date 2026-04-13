Ponedeljek, 13. 4. 2026, 19.36
Odpoklic izdelka Premium riž za suši
Distributer Svilna pot je iz prodaje odpoklical živilo Premium riž za suši - Shinode Original v enokilogramskem pakiranju blagovne znamke Sun Clad Mill dobavitelja Asia Express Food. Izdelek umika zaradi preseganja mejne vrednosti kontaminantov, so sporočili z uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
Svilna pot d.o.o. kupce prosi, naj živila ne zaužijejo in naj ga vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške, če to ni mogoče, pa naj ga zavržejo.