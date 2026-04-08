Podjetje E. Leclerc je iz prodaje odpoklicalo tempera barve znamke Lefranc Bourgeois dobavitelja Colart International. Izdelek umikajo iz prodaje, ker predstavlja tveganje za zdravje otrok.

Gre za izdelke Gvaš 5 x 20 ml, črtna koda 3013643019152, vsi loti, ki se končajo na 36C ali 37C; Gvaš 10 x 10 ml, črtna koda 3013648075627, vsi loti, ki se končajo na 36C ali 37C; Gvaš Pocket X10, črtna koda 3013648075658, vsi loti, ki se končajo na 36C ali 37C.

Kode serij (lot) so v belem okencu, tik ob logotipu na plastičnih škatlah, in v notranjosti embalaže (na spodnji strani) pri kartonskih kompletih.

Izdelki iz odpoklica so bili na voljo le v poslovni enoti E. Leclerc Maribor.

Podjetje kupce prosi, da izdelek vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške.