Odpoklic priljubljenega prigrizka: možna je prisotnost tujkov

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je od odgovornega nosilca živilske dejavnosti prejela informacijo o začetku odpoklica pistacije Foodloose - Bio White Delights zaradi morebitne prisotnosti tujkov.

Serijska oznaka izdelka je J49BO, rok uporabe pa najmanj do 4. oktobra 2026.

Distributer Kalček, d. o. o., kupce prosi, naj živila ne zaužijejo in naj ga vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške, če to ni mogoče, pa naj ga zavržejo.