Avtor:
M. T.

Ponedeljek,
13. 4. 2026,
19.10

Osveženo pred

16 minut

Volitve 2026 Volitve 2026 Resni.ca Resnica SDS Janez Janša Janez Janša Zoran Stevanović Robert Golob Robert Golob

Robert Golob o SDS in Resnici: To je prevara

Premier Robert Golob volivcem obljublja, da bodo v stranki Gibanje Svoboda, ki je na državnozborskih volitvah dobila največ glasov, storili vse, da preprečijo vlado desnega populizma v Sloveniji. Dejal je tudi, da mu po glavi zaradi domnevnega sodelovanja med strankama SDS in Resni.ca, ki naj bi Zorana Stevanovića ustoličilo za novega predsednika Državnega zbora, roji ena sama beseda, in sicer prevara.

"Za Slovenijo imam eno jasno sporočilo"

"Moram priznati, da smo bili v petek zaradi odkritega sodelovanja med SDS in Resni.co vsi v kar nekakšnem šoku. Danes, po treh dneh, pa mi na misel pride samo ena beseda, in sicer prevara," je Robert Golob dejal v videoposnetku, objavljenem na njegovem profilu na družbenem omrežju Instagram.

Dodal je: "Za Slovenijo imam eno jasno sporočilo. V Svobodi smo enotni in še bolj odločni, da bomo spoštovali zaveze, ki smo jih dali ljudem. Vi ste nam na volitvah namenili največ glasov, ker ste želeli, da nadaljujemo svoje delo in ga dokončamo. Danes vam lahko obljubim, da bomo v prihodnje še bolj odločno skupaj z vami naredili vse, kar je v naši moči, da preprečimo, da Sloveniji zavlada desni populizem, ki si to prizadeva storiti za vsako ceno."

"Moram priznati, da smo bili v petek zaradi odkritega sodelovanja med SDS in Resni.co vsi v kar nekakšnem šoku. Danes, po treh dneh, pa mi na misel pride samo ena beseda, in sicer prevara." | Foto: STA

Izjava o nesodelovanju z Janšo, ki je izgubila težo po izvolitvi Resni.ce v parlament

Izjava Roberta Goloba sicer prihaja po tem, ko se je novi predsednik državnega zbora Zoran Stevanović, prvak stranke Resni.ca, znašel pod plazom očitkov, da je sprejel podporo stranke SDS pri glasovanju za predsednika DZ in po mnenju nekaterih s tem morda tudi že tlakoval pot do četrte vlade Janeza Janše, s tem pa naj bi se izneveril svojim volivcem.

Stevanovićeva izjava o nesodelovanju s stranko SDS je nastala v času tretje vlade Janeza Janše, ki jo je zaznamovalo obdobje pandemije bolezni covid-19, aktualni predsednik državnega zbora pa je takrat veljal za enega od najbolj javno izpostavljenih nasprotnikov epidemioloških ukrepov ter najglasnejših in tudi najostrejših kritikov takratnega predsednika vlade Janeza Janše in njegove ministrske ekipe.

Stevanović je leta 2021 na upravni enoti Kranj namreč overil izjavo, v kateri je navedeno: "Spodaj podpisani Zoran Stevanović, predsednik stranke Resni.ca, se zavezujem, da stranka Resni.ca nikoli ne bo politično sodelovala s stranko SDS in njenim predsednikom Janezom Janšo. Če bi se to zgodilo, se zavezujem, da bom v istem trenutku odstopil z vseh funkcij."

Stevanovićeva overjena izjava o nesodelovanju s stranko SDS in Janezom Janšo.

Novoizvoljeni predsednik državnega zbora je v današnji oddaji Prvaki tedna na Radiu Slovenija sicer povedal, da je njegova overjena izjava o političnem nesodelovanju z SDS in Janezom Janšo izgubila težo v trenutku, ko je bila stranka Resni.ca izvoljena v parlament. 

Stevanovićeva izjava je sicer nastala v času tretje vlade Janeza Janše, ki jo je zaznamovalo obdobje pandemije bolezni covid-19, aktualni predsednik državnega zbora pa je takrat veljal za enega od najbolj javno izpostavljenih nasprotnikov epidemioloških ukrepov ter najglasnejših in tudi najostrejših kritikov takratnega predsednika vlade Janeza Janše in njegove ministrske ekipe. 

