Šeško proti Bijolu: po 45 letih Leeds zmagal na Old Traffordu

Leeds United je po 45 letih zmagal na Old Traffordu. V 32. krogu premier lige je z 2:1 premagal Manchester United. Jaka Bijol in Benjamin Šeško sta odigrala celotno tekmo. Bitka za prvaka premier lige sicer še ni odločena. Vodilni Arsenal, ki je imel niz štirih zmag, si je v soboto privoščil poraz z 1:2 proti Bournemouthu. Gol za zmago gostov je zabil Alex Scott. Manchester City je nato na derbiju 32. kroga v nedeljo v Londonu zanesljivo ugnal Chelsea (3:0) in znižal zaostanek na šest točk, ob tem imajo meščani še tekmo v dobrem. Liverpool, ki ni zmagal na prejšnjih treh ligaških tekmah, je z 2:0 premagal Fulham.

Benjamin Šeško pred tekmo Manchester United - Leeds. Bil je v prvi enajsterici. Foto: Guliverimage Tretji Manchester United je pred tekmo 32. kroga za vodilno ekipo premier lige - to je Arsenal - zaostajal velikih 15 točk. Ekipa Benjamina Šeška igra hladno-toplo. Ima 15 zmag, deset remijev in šest porazov. Na prejšnjih treh tekmah je remizirala, zmagala in izgubila. V ponedeljek zvečer je na stadionu Old Trafford gostoval Leeds United z Jako Bijolom. Šlo je torej za soočenje slovenskega napadalca s slovenskim branilcem. Ko sta se ekipi pomerili na začetku januarja, je bilo 1:1. Leeds na kultnem stadionu v Manchestru ni zmagal že 45 let!

Noah Okafor je do te tekme dal to sezono štiri ligaške gole. V prvem polčasu pa dva! Foto: Reuters Manchester je tekmo začel nekoliko zaspano (brez tekme je bil 24 dni) in Švicar Noah Okafor je že v peti minuti zabil z roba kazenskega prostora za vodstvo Leedsa. Šeško je prvič idobil žogo v 17. minuti, a ob Bijolu ni prišel do dovolj nevarnega strela. Obramba Manchestra je še naprej igrala slabo, tudi s tribun so se bolj slišali gostujoči navijači kot domači. In v 30. minuti je bil Manchester še enkrat kaznovan. Z 20 metrov je streljal Okafor, žoga se je odbila od enega od nogometašev in zletela za hrbet Senneja Lammensa. Njegov drugi gol na tekmi, šele šesti v sezoni. Leedsovi navijači so bili ob vodstvu z 2:0 v transu. Medtem ko Manchester še kar ni imel ene resne priložnosti, bi Leeds na glavni odmor lahko odšel s prednostjo 3:0. Po še eni napaki v obrambi je bil Lemmens v 50. minuti že premagan, a se Ao Tanaka ni uspel veseliti gola, saj je žogo na črti v avt izbil Lisandro Martinez.

S tem vlečenjem za lase si je Lisandro Martinez prislužil rdeči karton. Manchester je bil od 55. minute z igralcem manj. Foto: Reuters Trener Uniteda Michael Carrick se ob polčasu ni odločil za menjavo. Njegovi varovanci so zaigrali bolje. V tretji minuti nadaljevanja je dobro žogo dobil Šeško, preigral je Bijola, tudi dobro streljal, a mu je Karl Darlow branil. A je kmalu sledila nova slaba novica za Manchester: Martinez je bil v 55. minuti izključen. Ko se je ruval z Dominicom Calvert-Lewinom, ga je tudi potegnil za lase. In po ogledu s sistemom VAR so sodniki to ocenili za prekršek za rdeči karton. Tudi ob igralcu manj se Carrick še kar ni odločil za menjavo. A Uniteda ne smeš nikoli odpisati. Po predložku Bruna Fernandesa se je sam znašel Casemiro in je z glavo matiral Leedsovega vratarja. Prebudili so se tudi domači navijači. Zatem pa je Carrick vendarle posegel po menjavah. Napad je okrepil Bryan Mbeumo. Šeško je ostal v igri. In v 85. minuti ogrel dlani vratarja Leedsa. To je bil res izvrsten strel slovenskega napadalca z glavo. Čeprav je Leeds v zadnjih minutah trpel, je zmagal z 2:1.

Foto: Reuters

Leeds je tako dosegel osmo zmago v sezoni (šele drugo gostujočo) in se za šest točk oddaljil od cone izpada, Manchester Uniteda pa je doživel sedmi poraz in ostaja na tretjem mestu angleškega prvenstva. Do konca je še šest krogov.

Prvak še ni odločen: Manchester City kaznoval Arsenal

Foto: Reuters

Foto: Reuters

V Londonu so se nogometaši Arsenala že v 17. minuti znašli v zaostanku, ko je iz bližine zadel Eli Junior Kroupi in dosegel svoj deseti zadetek v sezoni. Viktor Gyökeres je v 35. minuti unovčil enajstmetrovko za svoj 12. gol v ligi. Toda gosti so nudili dober odpor favoriziranim domačinom in v 75. minuti spet povedli prek Alexa Scotta. Izkazalo se je, da je bil to tudi končni izid, ker je pomenilo, da je Bournemouth v ligi neporažen že 12 tekem, nazadnje ga je ugnal prav Arsenal.

Izbranci španskega trenerja Pepa Guardiole so na nedeljski osrednji tekmi nato z izjemno učinkovito predstavo v drugem polčasu "demolirali" Chelsea. Med 51. in 68. minuto so dosegli kar tri gole, potem ko so zadeli Nico O'Reilly, Marc Guehi in Belgijec Jeremy Doku, v nadaljevanju pa zapravili še nekaj priložnosti za izdatnejšo zmago.

Foto: Guliverimage

Tottenham v coni izpada

V nedeljo so bile na sporedu še tri tekme. Četrtouvrščena Aston Villa je v Nottinghamu remizirala 1:1. Gosti so povedli v 23. minuti po avtogolu Brazilca Murilla, izenačujoči gol in končni izid pa je 15 minut kasneje postavil Valižan Neco Williams.

Crystal Palace je v obračunu proti Newcastlu v končnici postavil tekmo na glavo, absolutni junak pa je bil dvakratni francoski strelec Jean-Philippe Mateta. Izenačujoči gol je dosegel v 80. minuti, zmagovitega pa v četrti minuti sodnikovega podaljška po natančnem strelu z 11-metrovke. Srake je v končnici prvega polčasa v vodstvo popeljal Danec William Osula.

Mohamed Salah, ki po sezoni zapušča Liverpool, je zabil za povišanje vodstva na 2:0. Foto: Reuters Sunderland je še poglobil krizo Tottenhama. Londonska ekipa kljub menjavam trenerjev ne najde poti iz krize, trenutno je na 18. mestu, ki vodi v nižjo raven tekmovanja. Na stadionu luči v Sunderlandu je edini gol v 61. minuti dosegel Francoz Nordi Mukiele.

Liverpool je po slabšem obdobju in treh tekmah brez zmage v ligi tokrat le dosegel nove tri točke. Rdeči so premagali Fulham z 2:0. Rio Ngumoha in Mohamed Salah sta zadela v prvem polčasu. Brentford in Everton sta igrala 2:2, pri čemer je za domače oba zadetka dosegel Igor Thiago, z 21 goli drugi strelec lige, Burnley pa je doma izgubil proti Brightonu z 0:2, Mats Wieffer je bil dvakratni strelec.

Angleško prvenstvo, 32. krog:

Petek, 10. april:

Sobota, 11. april:

Nedelja, 12. april:

Ponedeljek, 13. april:

Lestvica