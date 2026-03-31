Avtorji:
M. T., STA

Torek,
31. 3. 2026,
15.42

bakterije salmonela odpoklic

Pozor: odpoklic prehranskega dopolnila Moringa, v njem so našli nevarne bakterije

Bakterije, Salmonela | V prehranskem dopolnilu je mogoča prisotnost patogene bakterije salmonele. | Foto Shutterstock

V prehranskem dopolnilu je mogoča prisotnost patogene bakterije salmonele.

Zdravstveni inšpektorat je prek hitrega sistema obveščanja za živila in krmo (RASFF) prejel obvestilo o mogoči prisotnosti salmonele v prehranskem dopolnilu Moringa blagovne znamke Govinda, ki je bilo v prodaji tudi v Sloveniji.

Obvestilo se nanaša na pakiranji 45 gramov/90 kapsul in 100 gramov/200 kapsul s serijskima oznakama 2025201611 in 2025201610 ter rokom uporabe 31. 12. 2027.

V prehranskem dopolnilu je mogoča prisotnost patogene bakterije salmonele. Salmonela lahko povzroči zdravstvene težave, kot so slabost, bruhanje, driska in vročina. Simptomi se običajno pojavijo v 48 urah, v redkih primerih pa do 72 ur po zaužitju.

Zdravstveni inšpektorat kupce prosi, da prehranskega dopolnila ne zaužijejo. Potrošnikom, ki so prehransko dopolnilo že zaužili in imajo zdravstvene težave, ki so z njim neposredno povezane, svetujejo, da se posvetujejo z zdravnikom, so še sporočili iz zdravstvenega inšpektorata.

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.