Zdravstveni inšpektorat je prek hitrega sistema obveščanja za živila in krmo (RASFF) prejel obvestilo o mogoči prisotnosti salmonele v prehranskem dopolnilu Moringa blagovne znamke Govinda, ki je bilo v prodaji tudi v Sloveniji.

Obvestilo se nanaša na pakiranji 45 gramov/90 kapsul in 100 gramov/200 kapsul s serijskima oznakama 2025201611 in 2025201610 ter rokom uporabe 31. 12. 2027.

V prehranskem dopolnilu je mogoča prisotnost patogene bakterije salmonele. Salmonela lahko povzroči zdravstvene težave, kot so slabost, bruhanje, driska in vročina. Simptomi se običajno pojavijo v 48 urah, v redkih primerih pa do 72 ur po zaužitju.

Zdravstveni inšpektorat kupce prosi, da prehranskega dopolnila ne zaužijejo. Potrošnikom, ki so prehransko dopolnilo že zaužili in imajo zdravstvene težave, ki so z njim neposredno povezane, svetujejo, da se posvetujejo z zdravnikom, so še sporočili iz zdravstvenega inšpektorata.