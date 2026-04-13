"Ne gre za doseganje ciljev, ampak za premagovanje samega sebe"

Sean Swarner, izjemen mislec, pustolovec in avtor številnih knjig, se 6. maja po dveh letih vrača v Slovenijo. Kot glavni gost bo nastopil na dogodku Večer zmagovalcev 2026, ki obeležuje tudi eno leto podkasta Zgodbe zmagovalcev. Njegova zgodba je opomnik, da je prava moč v vztrajnosti – v enem vdihu in enem koraku naprej. Tudi takrat, ko je najtežje.

Obstajajo zgodbe, ki jih preberemo in nanje hitro pozabimo. Potem pa so tu zgodbe, ki nas ustavijo. Ne zato, ker bi bile velike, glasne ali polne rekordov, ampak zato ker nas zadenejo na mestu, kjer smo tudi sami kdaj že bili. V strahu. V negotovosti. V tistem tihem vprašanju, ki ga človek ne izreče vedno na glas: "Kako naj grem naprej, ko nimam več moči?"

Zgodba Seana Swarnerja se začne tam. V največji globini, pa vendar na vrhu sveta.

Kdo je Sean Swarner?

Sean je edini človek na svetu, ki je dvakrat prebolel raka in z enim delujočim pljučnim krilom osvojil vrh Mount Everesta. Nato je osvojil še najvišje vrhove vseh celin, presmučal Severni in Južni pol, zaključil sloviti havajski Ironman ter na dogodku The Great World Race v sedmih dneh na sedmih celinah pretekel sedem maratonov. S svojo zgodbo navdihuje milijone ljudi po svetu, uvrščen pa je bil tudi med osem najbolj navdihujočih oseb vseh časov.

Seanova zgodba ljudi pritegne. Ni pa to tisti del, ki človeka zares premakne. Tisto, kar ostane, je nekaj drugega. Zavedanje, da se največji boji v življenju pogosto ne odvijajo na očeh sveta. Odvijajo se v tišini. V bolniški sobi. V avtu po opravljenem pregledu. Na poti domov, po prvi terapiji. V večeru, ko vsi zaspijo, ti pa še vedno ne veš, kako bo jutri.

Tam se ne rodi junak. Tam se rodi odločitev.

Ne bleščeča, ne popolna, ne filmska. Samo človeška. Odločitev, da boš ostal. Da boš zdržal še ta dan. Da se ne boš predal samo zato, ker te je življenje zadelo močneje, kot si si mislil, da te sploh lahko.

"Veliko ljudi je živih, a ne živijo. Sam se ne bojim umreti – bojim se, da ne bi zares živel," poudarja Sean Swarner.

Večina ljudi ne bo nikoli stala na vrhu Everesta. Skoraj vsak pa je že stal na kakšnem svojem robu. Ob novici, ki je ni pričakoval. Ob izgubi. Ob bolezni. Ob občutku, da ga nihče zares ne razume. Ob dnevu, ko je na zunaj deloval v redu, znotraj pa se komaj držal skupaj.

Zato takšne zgodbe niso zanimive samo zato, ker so izjemne. Dragocene so zato, ker nam vrnejo nekaj, kar v težkih obdobjih hitro izgubimo. Občutek, da nismo sami. Da nekdo nekje razume. Da je mogoče iti skozi temo, ne da bi v njej dokončno ugasnil.

Seanu je vredno prisluhniti

V sredo, 6. maja 2026, bo v Ljubljani na edinstvenem dogodku Večer zmagovalcev s svojo življenjsko zgodbo znova navdihoval občinstvo.

Že novembra 2024 je na tiskovni konferenci v Ljubljani, tik pred odhodom na The Great World Race, medije in obiskovalce navdušil z močnim sporočilom: "Ne gre za osvajanje najvišjih vrhov na svetu, ampak za premagovanje samega sebe. Želim biti ponosen na to, kar počnem. V življenju se ne želim ozirati nazaj, ker preteklosti ni več. Raje gledam naprej, razmišljam, kakšna oseba želim postati in kaj želim doseči, ter nato delam v smeri teh ciljev. Vsako oviro je mogoče premagati, če se za to odločiš. Tja, kamor usmerjaš svojo energijo in misli, tja gre tvoje življenje."

Foto: Večer zmagovalcev Kot sam pravi: "Vsakdo mora preplezati svojo goro." Prava moč je v tem, da narediš en vdih in še en korak naprej – tudi takrat, ko se zdi pot najtežja.

Seanova neverjetna zgodba se je začela s preprostim ciljem – kot mlad fant v bolniški postelji je želel preplaziti le nekaj metrov do kopalnice. Takrat so mu zdravniki napovedali le še nekaj mesecev življenja. A Sean je imel drugačne načrte: svojo osebno bitko z rakom je preoblikoval v globalno poslanstvo upanja in navdiha ter premaknil meje mogočega.

"Veliko ljudi je živih, a ne živijo. Sam se ne bojim umreti – bojim se, da ne bi zares živel," poudarja Sean Swarner.

Morda se od njega ne naučimo, kako osvojiti goro. Morda se naučimo nekaj veliko bolj uporabnega. Da človek ni samo to, kar se mu zgodi. Da bolečina še ni konec zgodbe. Da diagnoza, padec, strah ali izguba niso nujno zadnja beseda. Da včasih največja zmaga ni tista, ki jo vidi ves svet, ampak tista tiha notranja odločitev, da boš ostal živ. Zares živ. Ne le v telesu, ampak tudi v duhu.

Plamen nastane iz iskre. In vsak korak šteje. En vdih. Še en korak naprej.

Večer zmagovalcev: Plamen upanja



Na odru Kongresne dvorane Smelt se bodo Seanu Swarnerju v sredo, 6. maja 2026, ob 18. uri pridružili tudi drugi gostje s svojimi navdihujočimi zgodbami. Ob njem bodo na odru Darko Đurić, Damijan Janžekovič in Rok Slama. Del prihodkov od vstopnic bo namenjen tudi za pomoč mali Evi.



Večer bo poln pozitivne energije in ne bo le dogodek za poslušanje – temveč priložnost, da odidete domov z navdihom, upanjem in željo po spremembi.



Več informacij o dogodku je na voljo na vecerzmagovalcev.si.



Vabljeni.

Foto: Večer zmagovalcev

Naročnik oglasne vsebine je Sun events, d. o. o.