Ponedeljek, 13. 4. 2026, 19.42

V Splitu pridržali Slovenca, ki je grozil zdravniku in razgrajal

Hrvaška policija | Policija je moškega aretirala in ga odpeljala na policijsko postajo. | Foto Shutterstock

Policija je moškega aretirala in ga odpeljala na policijsko postajo.

Zaradi utemeljenega suma, da je storil kaznivi dejanji, so v Splitu pridržali 48-letnega Slovenca, je po poročanju hrvaških medijev sporočila splitsko-dalmatinska policijska uprava.

Policiste so v petek obvestili, da je v splitski bolnišnici moški grozil zdravniku in ga udaril v obraz. Izkazalo se je, da gre za 48-letnega Slovenca, ki je nato v sobi za paciente brcnil še v steklena balkonska vrata. Policija je hitro prispela na kraj dogodka, moškega aretirala in ga odpeljala na policijsko postajo.

Razgrajal na policijski postaji

Ko so prispeli na postajo, je Slovenec z razgrajanjem nadaljeval. Tam se je slekel, kričal, udarjal po rešetkah celic in poškodoval eno od stikal. Po vložitvi kazenske ovadbe so ga predali nadzorniku pripora, kjer je z nenadzorovanim vedenjem še naprej nadaljeval in si ponovno slekel oblačila. Posredovati je morala nujna medicinska pomoč, ki je moškega odpeljala na pregled v bolnišnico.

Ko so ga kasneje privedli pred preiskovalnega sodnika, je prosil, če gre lahko na stranišče. Tam se je zaklenil in prostora ni hotel zapustiti, zato so morali policisti vrata odpreti s silo. "Po odločitvi preiskovalnega sodnika so ga odpeljali v zapor," poroča portal Net.hr.

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Do 720 € prihranka s paketi Naj

Paketi Naj zdaj z garancijo cene: 13,99 € za kar 4 leta. Preverite, kateri paket Naj je pravi za vas.