Zaradi utemeljenega suma, da je storil kaznivi dejanji, so v Splitu pridržali 48-letnega Slovenca, je po poročanju hrvaških medijev sporočila splitsko-dalmatinska policijska uprava.

Policiste so v petek obvestili, da je v splitski bolnišnici moški grozil zdravniku in ga udaril v obraz. Izkazalo se je, da gre za 48-letnega Slovenca, ki je nato v sobi za paciente brcnil še v steklena balkonska vrata. Policija je hitro prispela na kraj dogodka, moškega aretirala in ga odpeljala na policijsko postajo.

Razgrajal na policijski postaji

Ko so prispeli na postajo, je Slovenec z razgrajanjem nadaljeval. Tam se je slekel, kričal, udarjal po rešetkah celic in poškodoval eno od stikal. Po vložitvi kazenske ovadbe so ga predali nadzorniku pripora, kjer je z nenadzorovanim vedenjem še naprej nadaljeval in si ponovno slekel oblačila. Posredovati je morala nujna medicinska pomoč, ki je moškega odpeljala na pregled v bolnišnico.

Ko so ga kasneje privedli pred preiskovalnega sodnika, je prosil, če gre lahko na stranišče. Tam se je zaklenil in prostora ni hotel zapustiti, zato so morali policisti vrata odpreti s silo. "Po odločitvi preiskovalnega sodnika so ga odpeljali v zapor," poroča portal Net.hr.