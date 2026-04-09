Halkidiki – popolna izbira za najcenejše počitnice v Grčiji

Ko gre za počitnice v Grčiji, večina najprej pomisli na desetine priljubljenih otokov, a pravi dragulj Grčije se skriva na njeni celini – na polotoku Halkidiki , ki se lahko pohvali z najlepšimi plažami, sproščenim vzdušjem in ugodnimi cenami!

Grčija zaradi svoje lege v središču Mediterana, bogate zgodovine in čudovitih plaž že desetletja privablja množice počitnikarjev in popotnikov z vsega sveta. Čeprav se lahko pohvali z več kot 200 poseljenimi otoki, med katerimi mnogi slovijo po izjemni turistični ponudbi, boste najlepše plaže v Grčiji našli na celini – na polotoku Halkidiki .

Polotok Halkidiki se lahko pohvali z edinstvenim reliefom. Iz zraka je namreč videti kot roka s tremi prsti, ki se namakajo v Egejskem morju. V praksi to pomeni več kot 500 kilometrov čiste in urejene obale, ki jo boža kristalno čisto, azurno morje in krasijo najlepše plaže v Grčiji. Za piko na i poskrbita še slikovita pokrajina in odlična grška kulinarika z bogatim izborom lokalnih vin.

Foto: Počitnice.si

Foto: Počitnice.si

Halkidiki - rajske grške počitnice po super ugodni ceni

Počitnice na polotoku Halkidiki so brez dvoma najcenejše počitnice na območju celotne Grčije, najboljše pri tem pa je, da kljub občutno nižji ceni niste prikrajšani za prav nobeno izkušnjo, ki vam jo lahko ponudi ta prekrasna mediteranska dežela. Čeprav se držijo celine, vse tri prste polotoka Halkidiki s praktično vseh smeri obdaja morje, obala pa niza bogat nabor plaž za vse generacije in okuse.

Foto: Počitnice.si

A turistično zanimiva sta predvsem dva od treh prstov: bolj živahna Kassandra, z mnogimi letovišči, nočnimi klubi in bari na plažah, ter Sithonia, ki je bolj znana po svoji naravni lepoti, miru in osamljenih plažah. Najbolj vzhodni prst, polotok Athos, je namreč pomembno središče vzhodnega pravoslavnega meništva, zato je večinoma zaprt za javnost.

Tako Kassandra kot Sitonija vam nudita vse, kar si želite od popolnih počitnic: čudovite plaže, kristalno čisto morje, bogato zgodovino, urejene kolesarske in sprehajalne poti, številne pohodniške ture ter popolne kotičke za z vetrom pogojene vodne športe. Če k temu dodate še več kot 300 dni sonca na leto, azurno morje, prečudovite peščene plaže, romantične zalive in izjemno grško kulinariko, imate odličen recept za popolne počitnice na polotoku Halkidiki v Grčiji !

Foto: Počitnice.si

Kassandra - središče zabave in peščenih plaž

Če obožujete sončenje in uživanje ob morski obali, so počitnice na polotoku Halkidiki v Grčiji popolna izbira. Kassandra se ponaša s popolno kombinacijo zabave in sprostitve. Priljubljeni letovišči sta Chaniotis in Kallitheo, nasploh pa se polotok ponaša z dolgimi peščenimi plažami, ki so polne restavracij in barov. Tudi Sithonia ponuja odlične taverne in nakupovalna območja, vendar je turističnih vasi manj. Največji sta Neos Marmaras, ki se dviga nad morjem in nudi čudovit razgled, zato je idealna za sprehode, gurmanske užitke ter sprostitev in Nikiti, ki ponuja preplet tradicije in sodobnega življenja s starim mestnim jedrom in modernim obalnim sprehajališčem.

Foto: Počitnice.si

Foto: Počitnice.si

Ljubitelji morskih vragolij boste na Kassandri uživali v vodnem parku Crazyland, ki velja za enega največjih napihljivih vodnih parkov v Grčiji. Pridih Maldivov bo pričarala velika peščena sipina v bližini vasi Possidi, ki se razteza več sto metrov v morje, okolica vasice Xenia na skrajnem jugu polotoka pa je zaradi svoje odmaknjenosti znana po bogatem morskem življenju ter tako kot nalašč za snorkljanje. Vsekakor velja obiskati tudi vasico Afitos, ki slovi kot najbolj fotogenična vas v regiji, ter kanal Potidea ob vasi Nea Potidea, ki ločuje polotok od kopnega in ob katerem so ruševine starodavne korintske kolonije Potidee.

Foto: Počitnice.si

Sithonia – neokrnjena narava, čudovite plaže in dih jemajoči razgledi

Sithonia je sicer večja od Kassandre, a je manj poseljena, zato boste lažje našli osamljene divje plaže in romantične zalive samo zase. Njena robustna lepota gre z roko v roki s športnimi počitnicami, a je tudi odlična najdba za družine. Poleg že omenjenih letovišč Nikiti in Neos Marmaras velja zagotovo obiskati še vasico Sarti, ki vas bo očarala z razgledom na mogočno goro Athos, in modro laguno Vourvourou, ki se ponaša z neverjetno azurnimi vodami, skalnatimi pobočji in borovci. Lagomandra vas bo zagotovo očarala s svojo snežno belo plažo, ki jo podpirajo veličastne gore Itamos, enako velja za vasico Gerakina, ki je obdana z naravnimi biseri.

Foto: Počitnice.si

Kassandra in Sithonia: najlepše plaže Grčije za vse generacije in okuse

Od nedotaknjenih, skritih zalivov do priljubljenih obmorskih območij, kjer lahko uživate v raznovrstnih vodnih športih – Kassandra in Sithonia nudita oboje, zato sta popolni počitniški oazi na polotoku Halkidiki tako za družine z majhnimi otroki kot za ljubitelje zabave, aktivne dopustnike in tiste, ki si preprosto želijo le miru in spokojnosti.

Foto: Počitnice.si

Najbolj znane plaže Kassandre so Pefkohori z mnogimi kavarnami, bari in restavracijami ter bogato izbiro vodnih športov, Elephant, ki je ena izmed najbolj priljubljenih točk za uživanje v koktajlih, ter Chrousso s tremi najboljšimi bari v regiji, ki ponujajo živo glasbo in zabave do jutra. Plaža Polychrono ponuja dolgo zlato plažo z odličnim naborom barov, Lagomandra pa popolno kombinacijo peščene obale, vodnih športov in gostinske ponudbe, zato je priljubljena tako med aktivnimi počitnikarji kot pari.

Foto: Počitnice.si

Za družine so najbolj primerne plaže Kalithea s toplo, plitvo in čisto vodo ter gostim zaledjem gozdov, ki nudijo obilo sence, ter Skotina z mehko zlato peščeno obalo in turkiznim morjem. Z bogato senco se ponaša tudi peščena plaža Kriopigi, na plaži Nea Moudania pa lahko uživate v mehkem pesku ali z masko raziskujete podvodni svet.

Sithonia pa je bolj znana po svoji naravni lepoti, zato tu najdete bolj osamljene majhne plaže ter samotne zalive. Prav zato je to območje kot nalašč za mirnejše družinske počitnice ali romantičen oddih v dvoje. Izpostaviti velja zlasti plažo Karyadi Beach, ki jo obdajajo zaobljene skale v svetlo sivih barvah, kar ustvari preplet bele, zlate turkizne in sive barve, pa plaže Kavourotrypes Beach, Paralia Sartis in Paralia Armenistis.

Foto: Počitnice.si

Seveda pa umirjen duh nikakor ne pomeni, da se v Sithonii nič ne dogaja: Plaža Agios Ioannis Beach v bližini letovišča Nikiti denimo nudi tako bogato gostinsko ponudbo kot umirjeno vzdušje. Peščena plaža Kalamitsi je zaključena v polmesec, s skalami na obeh straneh in večjo čerjo skoraj na sredi, s kamenčki posejana Diaporti Beach pa omogoča, da v času plime po kopnem pridete na sosednji otoček.

Foto: Počitnice.si

Foto: Počitnice.si

