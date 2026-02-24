Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sportal, STA

Torek,
24. 2. 2026,
21.34

Daniil Medvedjev tenis teniški globus

Torek, 24. 2. 2026, 21.34

Teniški globus, 24. februar

Kaja Juvan uspešno začela turnir v Austinu

Sportal, STA

Kaja Juvan

Kaja Juvan

Foto: Reuters

Slovenska teniška igralka Kaja Juvan se je uvrstila v drugi krog turnirja WTA 250 v Austinu z nagradnim skladom 240.357 evrov. Petindvajsetletna Ljubljančanka je premagala Američanko Claire Liu s 6:4 in 7:6 (1), v naslednjem krogu pa jo čaka zmagovalka britansko-ameriškega dvoboja Francesca Jones - Peyton Stearns.

Slovensko-ameriški obračun v prestolnici Teksasa je po dveh urah in štirih minutah dobila Juvan, trenutno 93. igralka na jakostni lestvici.

Ljubljančanka je v prvem nizu že v tretji igri odvzela servis tekmici, kapital pa zadržala do konca niza za zmago s 6:4. V drugem je zaigrala še bolje, po vodstvu s 5:2 pa vidno popustila in tekmici dovolila, da je osvojila kar štiri igre v nizu, nato pa na svoj servis le iztržila podaljšano igro.

V "tie-breaku" je prevladovala Juvan, po 1:1 je osvojila kar šest zaporednih točk za končno zmago s 6:4 in 7:6 (1).

Juvan je bila že v tretjem medsebojnem obračunu boljša od Liu. Prvič jo je premagala v Firencah 2023, drugič pa lani v kitajskem Jiujiangu.

Drugi in tretji nosilec Dubaja zanesljivo napredovala

 Tretji nosilec turnirja Danil Medvedjev je v drugem krogu turnirja v Dubaju s 6:1, 6:3 premagal Kitajca Junchenga Shanga, drugi nosilec Aleksander Bublik pa je bil s 6:3, 6:4 boljši od Nemca Lennarda Struffa.

ATP 500, Dubaj (2.807.301 evrov):

- 2. krog:
Danil Medvedjev (Rus/3) - Juncheng Shang (Kit) 6:1, 6:3;
Pablo Carreno Busta (Špa) - Denis Shapovalov (Kan) 6:2, 6:4;
Jenson Brooksby (ZDA) - Zizou Bergs (Bel) 6:3, 6:4;
Karen Hačanov (Rus/7) - Aleksander Ševčenko (Kaz) 6:7 (5), 6:2, 6:3;
Arthur Rinderknech (Fra) - Fabian Marozsan (Madž) 3:6, 6:3, 6:4;
Aleksander Bublik (Kaz/2) - Lennard Struff Jan (Nem) 6:3, 6:4;
Tallon Griekspoor (Niz) - Otto Virtanen (Fin) 6:3, 6:4;
Jiri Lehečka (Češ/8) - Luca Nardi (Ita) 4:6, 6:4, 6:2;
Ugo Humbert (Fra) - Stefanos Cicipas (Grč) 6:4, 7:5;
Alexei Popyrin (Avs) - Kamil Majchrzak (Pol) 3:6, 6:3, 7:5;
Jakub Menšik (Češ/6) - Hubert Hurkacz (Pol) 6:4, 7:6 (7);
Andrej Rubljov (Rus/5) - Valentin Royer (Fra) 6:3, 6:4;

* WTA 250, Austin (240.357 evrov):

- 1. krog:
Kaja Juvan (Slo) - Claire Liu (ZDA) 6:4, 7:6 (1);
Iva Jovic (ZDA/2) - Ana Blinkova (Rus) 6:3, 6:4;
Dalma Galfi (Hun) - Bianca Andreescu (Kan) 6:3, 5:7, 6:4;
Ajla Tomljanovic (Avs) - Venus Williams (ZDA) 6:4, 6:1.

 

Daniil Medvedjev tenis teniški globus
