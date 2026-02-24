Kaja Juvan uspešno začela turnir v Austinu

Slovenska teniška igralka Kaja Juvan se je uvrstila v drugi krog turnirja WTA 250 v Austinu z nagradnim skladom 240.357 evrov. Petindvajsetletna Ljubljančanka je premagala Američanko Claire Liu s 6:4 in 7:6 (1), v naslednjem krogu pa jo čaka zmagovalka britansko-ameriškega dvoboja Francesca Jones - Peyton Stearns.

Slovensko-ameriški obračun v prestolnici Teksasa je po dveh urah in štirih minutah dobila Juvan, trenutno 93. igralka na jakostni lestvici.

Ljubljančanka je v prvem nizu že v tretji igri odvzela servis tekmici, kapital pa zadržala do konca niza za zmago s 6:4. V drugem je zaigrala še bolje, po vodstvu s 5:2 pa vidno popustila in tekmici dovolila, da je osvojila kar štiri igre v nizu, nato pa na svoj servis le iztržila podaljšano igro.

V "tie-breaku" je prevladovala Juvan, po 1:1 je osvojila kar šest zaporednih točk za končno zmago s 6:4 in 7:6 (1).

Juvan je bila že v tretjem medsebojnem obračunu boljša od Liu. Prvič jo je premagala v Firencah 2023, drugič pa lani v kitajskem Jiujiangu.

Drugi in tretji nosilec Dubaja zanesljivo napredovala

Tretji nosilec turnirja Danil Medvedjev je v drugem krogu turnirja v Dubaju s 6:1, 6:3 premagal Kitajca Junchenga Shanga, drugi nosilec Aleksander Bublik pa je bil s 6:3, 6:4 boljši od Nemca Lennarda Struffa.