Tabilo in Etcheverry za naslov v Riu

Čilenec Alejandro Tabilo in Argentinec Tomas Etcheverry bosta igrala v finalu teniškega turnirja ATP 500 v Rio de Janeiru z nagradnim skladom 2,08 milijona evrov. Finale bo na sporedu predvidoma ob 21.30 po slovenskem času.

Tabilo, 68. igralec z lestvice ATP, je v polfinalu s 6:3 in 6:3 odpravil Perujca Ignacia Buseja, 91. na svetovni lestvici.

Etcheverry, ki je osmi nosilec in 51. na svetu, pa je proti Čehu Vitu Koprivi (87.) potreboval tri nize, zmagal je s 4:6, 7:6 (2) in 7:6 (4).

Šestindvajsetletni Argentinec lovi svoj prvi naslov kariere, dve leti starejši Tabilo pa četrtega.

Polfinalna dvoboja so odigrali z enodnevno zamudo zaradi močnega deževja v Riu.