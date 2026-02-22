Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Nedelja,
22. 2. 2026,
20.37

Nedelja, 22. 2. 2026, 20.37

Teniški globus, 22. februar

Tabilo in Etcheverry za naslov v Riu

STA

Tomas Etcheverry | Tomas Etcheverry | Foto Reuters

Tomas Etcheverry

Foto: Reuters

Čilenec Alejandro Tabilo in Argentinec Tomas Etcheverry bosta igrala v finalu teniškega turnirja ATP 500 v Rio de Janeiru z nagradnim skladom 2,08 milijona evrov. Finale bo na sporedu predvidoma ob 21.30 po slovenskem času.

Tabilo, 68. igralec z lestvice ATP, je v polfinalu s 6:3 in 6:3 odpravil Perujca Ignacia Buseja, 91. na svetovni lestvici.

Etcheverry, ki je osmi nosilec in 51. na svetu, pa je proti Čehu Vitu Koprivi (87.) potreboval tri nize, zmagal je s 4:6, 7:6 (2) in 7:6 (4).

Šestindvajsetletni Argentinec lovi svoj prvi naslov kariere, dve leti starejši Tabilo pa četrtega.

Polfinalna dvoboja so odigrali z enodnevno zamudo zaradi močnega deževja v Riu.

 Rio de Janeiro, ATP 500 (2,08 milijona evrov):

- polfinale:
Alejandro Tabilo (Čil) - Ignacio Buse (Per) 6:3, 6:3;
Tomas Etcheverry (Arg/8) - Vit Kopriva (Češ) 4:6, 7:6 (2), 7:6 (4).

