Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Ponedeljek,
8. 6. 2026,
6.49

Osveženo pred

1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Filipini potres smrtne žrtve cunami magnituda

Ponedeljek, 8. 6. 2026, 6.49

1 minuta

Filipine stresel močan potres: umrlo več ljudi, izdali tudi opozorilo pred cunamijem #video

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Filipine je zgodaj zjutraj po lokalnem času prizadel močan potres z magnitudo 7,8. Porušilo se je več stavb, po zadnjih podatkih pa so umrli najmanj trije ljudje, še več je ranjenih. Nastala je velika materialna škoda. Država je izdala tudi opozorilo pred cunamijem, poroča BBC.

Potres so zabeležili na otoku Mindanao na globini desetih kilometrov. Po prvem potresu so v naslednjih dveh urah območje stresli še številni popotresni sunki z magnitudami od 1,3 do 6,7. Gre za enega najmočnejših potresov v zgodovini države.

Filipini, potres | Foto: Reuters Foto: Reuters

Filipini, potres | Foto: Reuters Foto: Reuters

Filipini, potres | Foto: Reuters Foto: Reuters

Filipini, potres | Foto: Reuters Foto: Reuters

Filipini, potres | Foto: Reuters Foto: Reuters

Filipini, potres | Foto: Reuters Foto: Reuters

potres
Novice Območje Štajerske stresel potres
Potres, Hrvaška, Petrinja
Novice Močnejši potres blizu Petrinje, čutili so ga tudi v Zagrebu
Kitajska, potres
Novice Potres na jugu Kitajske zahteval žrtvi #video
Filipini potres smrtne žrtve cunami magnituda
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.