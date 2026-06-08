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Filipine stresel močan potres: umrlo več ljudi, izdali tudi opozorilo pred cunamijem #video
Filipine je zgodaj zjutraj po lokalnem času prizadel močan potres z magnitudo 7,8. Porušilo se je več stavb, po zadnjih podatkih pa so umrli najmanj trije ljudje, še več je ranjenih. Nastala je velika materialna škoda. Država je izdala tudi opozorilo pred cunamijem, poroča BBC.
Potres so zabeležili na otoku Mindanao na globini desetih kilometrov. Po prvem potresu so v naslednjih dveh urah območje stresli še številni popotresni sunki z magnitudami od 1,3 do 6,7. Gre za enega najmočnejših potresov v zgodovini države.
WATCH: Massive damage seen at General Santos International Airport in General Santos, Philippines after the powerful earthquake. pic.twitter.com/GkVYayzL4L— Scope Report (@ScopeReport_) June 8, 2026