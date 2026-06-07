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Avtor:
STA

Nedelja,
7. 6. 2026,
14.21

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OP Francije tenis Katerina Siniakova Taylor Townsend

Nedelja, 7. 6. 2026, 14.21

1 ura, 28 minut

OP Francije, ženske dvojice, finale

Siniakova in Townsend letošnji kraljici pariškega peska v ženskih dvojicah

Avtor:
STA

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Katerina Siniakova,Taylor Townsend | Taylor Townsend in Katerina Siniakova sta zmagovalki ženskih dvojic Roland Garrosa. | Foto Reuters

Taylor Townsend in Katerina Siniakova sta zmagovalki ženskih dvojic Roland Garrosa.

Foto: Reuters

Čehinja Katerina Siniakova in Američanka Taylor Townsend sta zmagali v finalu turnirja ženskih dvojic na odprtem prvenstvu Francije v tenisu v Parizu. V finalu sta premagali Kazahstanko Ano Danilino in Srbkinjo Aleksandro Krunić s 6:2, 7:5.

V odločilnem dvoboju sta se pomerili najvišje uvrščeni dvojici, zmago pa sta osvojili prva in druga igralka svetovne lestvice v konkurenci ženskih dvojic.

Siniakova, olimpijska prvakinja z Barboro Krejčikovo leta 2021, in Townsend sta skupaj osvojili svoj tretji naslov za veliki slam, a prvega na turnirju Roland Garros v francoski prestolnici.

Siniakova je Roland Garros v ženskih dvojicah osvojila že četrtič, dvakrat s Krejčikovo (2018, 2021), leta 2024 pa v paru z Američanko Coco Gauf.

Čehinja ima zdaj 11 zmag v dvojicah v tej kategoriji na turnirjih za veliki slam in en naslov v mešanih dvojicah v Wimbledonu. Američanki se je partnerstvo s Siniakovo zelo izplačalo, od leta 2024 je osvojila tri naslove na turnirjih za grand slam, na OP ZDA pa sta lani izgubili v finalu.

Siniakova in Townsend sta v četrtfinalu Rolanda Garrosa izločili Slovenko Andrejo Klepač, ki je za ta turnir moči združila z Belgijko Magali Kempen.

Izid, ženske dvojice, finale:

Katerina Siniakova/Taylor Townsend (Češš/ZDA/1) - Ana Danilina/Aleksandra Krunić (Kaz/Srb/2) 6:2, 7:5.

OP Francije tenis Katerina Siniakova Taylor Townsend
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