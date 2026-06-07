Čehinja Katerina Siniakova in Američanka Taylor Townsend sta zmagali v finalu turnirja ženskih dvojic na odprtem prvenstvu Francije v tenisu v Parizu. V finalu sta premagali Kazahstanko Ano Danilino in Srbkinjo Aleksandro Krunić s 6:2, 7:5.

V odločilnem dvoboju sta se pomerili najvišje uvrščeni dvojici, zmago pa sta osvojili prva in druga igralka svetovne lestvice v konkurenci ženskih dvojic.

Siniakova, olimpijska prvakinja z Barboro Krejčikovo leta 2021, in Townsend sta skupaj osvojili svoj tretji naslov za veliki slam, a prvega na turnirju Roland Garros v francoski prestolnici.

Siniakova je Roland Garros v ženskih dvojicah osvojila že četrtič, dvakrat s Krejčikovo (2018, 2021), leta 2024 pa v paru z Američanko Coco Gauf.

Čehinja ima zdaj 11 zmag v dvojicah v tej kategoriji na turnirjih za veliki slam in en naslov v mešanih dvojicah v Wimbledonu. Američanki se je partnerstvo s Siniakovo zelo izplačalo, od leta 2024 je osvojila tri naslove na turnirjih za grand slam, na OP ZDA pa sta lani izgubili v finalu.

Siniakova in Townsend sta v četrtfinalu Rolanda Garrosa izločili Slovenko Andrejo Klepač, ki je za ta turnir moči združila z Belgijko Magali Kempen.