Nedelja, 7. 6. 2026, 14.21
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OP Francije, ženske dvojice, finale
Siniakova in Townsend letošnji kraljici pariškega peska v ženskih dvojicah
Čehinja Katerina Siniakova in Američanka Taylor Townsend sta zmagali v finalu turnirja ženskih dvojic na odprtem prvenstvu Francije v tenisu v Parizu. V finalu sta premagali Kazahstanko Ano Danilino in Srbkinjo Aleksandro Krunić s 6:2, 7:5.
V odločilnem dvoboju sta se pomerili najvišje uvrščeni dvojici, zmago pa sta osvojili prva in druga igralka svetovne lestvice v konkurenci ženskih dvojic.
Siniakova, olimpijska prvakinja z Barboro Krejčikovo leta 2021, in Townsend sta skupaj osvojili svoj tretji naslov za veliki slam, a prvega na turnirju Roland Garros v francoski prestolnici.
Siniakova je Roland Garros v ženskih dvojicah osvojila že četrtič, dvakrat s Krejčikovo (2018, 2021), leta 2024 pa v paru z Američanko Coco Gauf.
Čehinja ima zdaj 11 zmag v dvojicah v tej kategoriji na turnirjih za veliki slam in en naslov v mešanih dvojicah v Wimbledonu. Američanki se je partnerstvo s Siniakovo zelo izplačalo, od leta 2024 je osvojila tri naslove na turnirjih za grand slam, na OP ZDA pa sta lani izgubili v finalu.
Siniakova in Townsend sta v četrtfinalu Rolanda Garrosa izločili Slovenko Andrejo Klepač, ki je za ta turnir moči združila z Belgijko Magali Kempen.
Izid, ženske dvojice, finale:
Katerina Siniakova/Taylor Townsend (Češš/ZDA/1) - Ana Danilina/Aleksandra Krunić (Kaz/Srb/2) 6:2, 7:5.