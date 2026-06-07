Italijanski novinar Gazzette dello Sport Ciro Scognamiglio poroča, da je nastop Primoža Rogliča na letošnjem Touru de France vse manj verjeten. Po njegovih informacijah naj bi bilo trenutno kar 90 odstotkov možnosti, da štirikratni zmagovalec Vuelte in zmagovalec Gira 2023 ne bo del osmerice Red Bull - BORA - hansgrohe za francosko tritedensko kolesarsko pentljo.

"Po današnjih informacijah virov je 90 odstotkov možnosti, da štirikratni zmagovalec Vuelte in zmagovalec Gira 2023 ne bo v postavi za Tour," je novinar italijanske Gazzette dello Sport Ciro Scognamiglio zapisal na družbenem omrežju X.

ANKETA Ali bo Primož Roglič nastopil na Dirki po Franciji? Da + 8,33 % 1 glasov

Ne + 66,67 % 8 glasov

Ne vem. + 25,00 % 3 glasov Oddanih 12 glasov

Pri Red Bullu še brez uradne potrditve

Pri nemško-avstrijski ekipi uradne potrditve za zdaj še ni. Prav tako ni znana dokončna osmerica za največjo dirko na svetu, ki se bo začela 4. julija v Barceloni.

Na letošnji Vuelti bi rad prišel do rekordne pete skupne zmage. Foto: Reuters

Odsotnost Rogliča ne bi bila presenečenje, saj že na začetku leta v njegovem programu Dirka po Franciji ni bila zapisana. V zadnjem obdobju so se ugibanja okrepila tudi zaradi fotografij z višinskih priprav ekipe v Sierri Nevadi.

Ekipa Red Bull - BORA - hansgrohe letos stavi na Remca Evenepoela in Floriana Lipowitza, medtem ko naj bi bil Rogličev glavni cilj še naprej Vuelta, na kateri bi lovil rekordno peto skupno zmago.

Za zdaj ima slovenski šampion v koledarju zabeleženo še Dirko po Švici, ki se bo začela 17. junija, na njej pa bomo videli na delu tudi Tadeja Pogačarja.